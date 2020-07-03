Судьбу закона о языке в Украине решит Конституционный суд

В Конституционном суде (КС) Украины 7 июля началось рассмотрение дела о соответствии конституции закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Поводом стало обращение в КС 51 депутата Верховной рады предыдущего созыва - преимущественно членов парламентской фракции пророссийски настроенного "Оппозиционного блока".

В конституционном представлении, поданном ими в КС 21 июня 2019 года, утверждалось, что закон о языке не соответствует конституции и не регулирует порядок применения языков национальных меньшинств; а некоторые законодательные положения "фактически означают дискриминацию русскоязычных граждан". Заявители также утверждали, что закон о госязыке, принятый в апреле 2019 года, был одобрен с нарушениями регламента.

Что предусматривает закон о языке

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля 2019 года. Он закрепляет за украинским статус единственного государственного языка, который является обязательным для органов госвласти и общественных сфер на всей территории государства.

В нем также есть норма о привлечении к ответственности за намеренное искажение украинского языка в официальных документах и создание препятствий при его применении. Отдельно в законе отмечается, что его действие не распространяется на личное общение и язык религиозных обрядов. О языковых правах национальных меньшинств в законе речь не идет - их должен регулировать отдельный правовой акт: закон о нацменьшинствах.

На сегодня общие рамочные положения языкового закона уже работают в различных областях, отметил в беседе с DW эксперт по языковому вопросу, один из координаторов общественного движения "Пространство свободы" Тарас Шамайда. Украинский язык используется, в частности, в органах госвласти и самоуправления, в работе органов пограничного и таможенного контроля.

Конституционный суд проверит закон о языке на его соответствие конституции

С 16 июля 2020 года вступит в силу положение закона об использовании государственного языка в области науки и здравоохранения. А с 2021 года государственный язык станет обязательным для использования в сфере услуг, магазинах, заведениях общественного питания. Впрочем, и в сфере медобслуживания, и в сфере быта по просьбе клиента с ним будут говорить на том языке, на котором ему удобнее общаться.

Еще через год должно вступить в силу положение закона, согласно которому при трудоустройстве на высокие госдолжности претендент должен будет сдать экзамен на владение государственным языком. С 2024 года с 75 до 90 процентов вырастут квоты на использование украинского языка на радио и телевидении. А положение по штрафам за повторное нарушение языкового закона будет применяться с 2022 года.

За что критикуют языковой закон

Действующий закон критикуют не только члены "Оппозиционного блока". Призывы пересмотреть его звучат едва ли не с первых дней работы Верховной рады последнего созыва - причем не только со стороны пророссийски настроенных депутатов, но и от представителей правящей партии "Слуга народа", которые предпринимали уже не одну попытку если не полностью отменить закон о языке, то хотя бы изменить его отдельные нормы.

В сентябре 2020 года все государственные школы в Украине должны перейти на преподавание на госязыке

В последнее время эту идею поддерживает и спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. "Если мы говорим о таких важных темах как языковой вопрос, гуманитарные вопросы, возвращение временно оккупированных территорий, то нужно учитывать позиции всех", - считает он. Едва ли не самое большое недовольство у правящего большинства вызывает положение, которое дублирует одну из статей другого закона - об образовании.

В ней говорится о переходе всех государственных средних школ в сентябре 2020 года на преподавание на украинском языке. Речь, прежде всего, идет о русскоязычных школах. Средние учебные заведения, преподавание в которых ведется на языках национальных меньшинств, принадлежащим к языкам стран Евросоюза, перейдут на украинский только с сентября 2023-го. В июне профильный комитет Верховной рады отклонил законопроект депутата фракции "Слуга народа" Максима Бужанского, который требовал изменить положения законов о языке и образовании и отсрочить переход русскоязычных школ на украинский язык.

Венецианская комиссия рекомендует пересмотреть закон

Критические замечания в адрес языкового закона высказали и в Совете Европы. Эксперты Венецианской комиссии рекомендовали пересмотреть положения, предусматривающие дифференцированное отношение к языкам коренных народов, языкам нацменьшинств (вне зависимости от того, являются они официальными языками ЕС или нет) и приостановить имплементацию уже вступивших в силу норм закона до тех пор, пока в Верховную раду не будет подан проект закона о нацменьшинствах.

Дебаты в ПАСЕ о языковом законе в Украине, 2017 год, фото из архива

"Венецианская комиссия - это совещательный орган, поэтому его оценки носят рекомендательный характер", - заявила в беседе с DW соавтор языкового закона, экс-депутат Анна Гопко. При этом она особо подчеркнула, что "нацменьшинства не являются предметом закона о государственном языке".

Конституционный суд, в первую очередь, будет проверять, не нарушает ли закон о языке положения 10-й статьи Основного закона, в которой говорится, что "государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины", убеждена Гопко.

Авторы закона были готовы к иску в КС

Инициатора принятия закона о языке допускали, что его конституционность захотят оспорить в суде, поэтому в финальной стадии подготовки участвовал бывший судья Конституционного суда Петр Стецюк, работавший там с 2006 по 2016 годы, указывает Анна Гопко. Судьей-докладчиком в Конституционном суде по делу о языковом законе выступает Сергей Головатый, представляющий Украину в Венецианской комиссии, а отзывы к заседанию готовил юрист-международник, доктор юридических наук Владимир Василенко, который участвовал в подготовке текста закона о языке, добавляет она.

Что же касается процедурных претензий, о которых говорится в иске депутатов, координатор общественного движения "Пространство свободы" Тарас Шамайда убежден: "Это не те нарушения конституционной процедуры, которые могли бы повлиять на принятие закона". Эксперт полагает, что КС "не примет отрицательного решения по языковому закону, но насколько быстро он может принять положительное решение, сказать трудно".

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