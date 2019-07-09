Судно Alan Kurdi спасло у берегов Ливии еще 44 беженца

Уже на следующий день после передачи ВМС Мальты 65 нелегальных мигрантов, спасательное судно Alan Kurdi подобрало в Средиземном море новую группу беженцев. 44 человека из Сирии, Ливии, Пакистана, Бангладеш и Гвинее взяты на борт у побережья Ливии, сообщила немецкая общественная организация Sea-Eye во вторник, 9 июля. Среди спасенных - трое детей в возрасте от 15 месяцев до 4 лет. По данным спасателей, беженцы отплыли из ливийского портового города Зувара утром 6 июля.

Этих людей планируется вновь передать ВМС Мальты. Власти Мальты уже скоординировали спасательную операцию. После передачи мигрантов, Alan Kurdi продолжит поисковую и спасательную миссию у берегов Ливии.

Договориться о распределении беженцев

Еврокомиссия призвала страны ЕС согласовать временные правила распределения спасенных на море беженцев. "Вызовы миграции не могут быть делом лишь Италии и Мальты, поскольку они находятся на Средиземном море", - подчеркнул комиссар ЕС по миграции, внутренним делам и гражданству Димитрис Аврамопулос в интервью газете Welt, обнародованном 9 июля.

Он указал, что пока не введены новые правила распределения мигрантов, страны ЕС должны "ускорить работу и найти временные решения по поводу того, как обходиться с людьми, покидающими спасательные суда". При этом Аврамопулос призвал исключить повторения ситуации с судами Sea Watch 3 и Alan Kurdi, когда Еврокомиссия была вынуждена координировать поиск решений со странами ЕС по каждому отдельному случаю.

Еврокомиссар выразил надежду на то, что странам ЕС удастся продвинуться в решении данной проблемы на первой конференции глав МВД стран Евросоюза под председательством Финляндии, которая состоится на предстоящей неделе. Между тем Верховный комиссариат ООН по делам беженцев призвал европейские государства воспользоваться связями с правительством Ливии, чтобы максимально улучшить тяжелое положение людей в лагерях для мигрантов на территории этой страны.

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