Субботник по-немецки: добровольно и с удовольствием

100 лет назад в Москве прошел первый коммунистический субботник. В апреле 1919 года слесарь депо Москва-Сортировочная Иван Бураков предложил сослуживцам в ночь на субботу бесплатно потрудиться на пользу революции - отремонтировать паровозы, необходимые для перевозки грузов. Но позднее из свободного трудового порыва неравнодушных людей субботники превратились в средство мобилизации и пропаганды.

Первый коммунистический субботник, 12 апреля 1919 года

В Германии также есть субботники, но в отличие от коммунистических они добровольные и направлены на повышение экологической сознательности жителей. DW посетила субботник в Кельне и выяснила, чем немцев привлекает бесплатный совместный труд.

Уборка в игровой форме

В этом году кельнский субботник в Кельне проходил в парке Поллер Визен (Poller Wiesen) на берегу Рейна. Это место очень популярно у молодежи, здесь часто проходят музыкальные фестивали и вечеринки. Но в субботу 6 апреля жители Кельна собрались тут по другой причине - сделать парк чистым.

Люди, которые пришли убираться в парк, называют себя геокэшерами. Геокэшинг - это туристская игра, в рамках которой нужно найти тайник с помощью данных геолокации. Одна из разновидностей геокэшинга - экологическая инициатива Cache In Trash Out ("Тайникам - да, мусору - нет"), сокращенно CITO. Геокэшеры собираются вместе, чтобы очистить территорию от мусора, а также насладиться процессом поиска тайников, в которых другие игроки обычно оставляют мелкие сувениры.

Куратор кельнской встречи Мартин Хюне (Martin Hühne) рассказал DW, что цель экологической иницитиавы CITO - в том, чтобы заботиться об окружающей среде, поддерживать порядок и развивать солидарность и экологическую сознательность среди жителей города". Но вместе с тем организаторы заботятся, чтобы людям было весело, - после уборки обычно проходят неформальные встречи.

Субботники в других городах Германии

В Кельне инициатива существует с 2006 года и собирает людей на уборку парков каждый апрель. Но это не единственный пример того, как кельнцы помогают городу стать чище и красивее. Вот уже 19 лет подряд здесь проходит и акция Kölle putzmunter, к которой каждый год активно участвуют фирмы, общественные организации, школы, детские сады и просто неравнодушные горожане.

Пенсионеры Барбара и Фольке говорят, что уборка парка доставляет им удовольствие

Подобные акции регулярно организуют и в других городах Германии - и не только в субботу. На северных регионах с 2010 года действует инициатива Der Norden räumt auf ( "Север убирается") - в прошлом году, по данным организаторов, в ней участвовали 160 тысяч человек. А в Дюссельдорфе устраивают Dreck-weg-Tag ("День устранения грязи"). Во время таких акций участники не только убирают мусор, но и занимаются высаживанием деревьев, восстанавлением растительного покрова и экологических троп.

Самые активные участники

В субботу 6 апреля на уборку в Кельне пришли около 30 человек. 30-летняя Николь по профессии программист, но в субботниках участвует уже шесть лет. Девушку беспокоит, что после концертов и фестивалей в парках остается много мусора. "Меня радует, что проблемы защиты окружающей среды находят отклик в сердцах многих людей, и они готовы тратить свое свободное время, чтобы сделать окружающий мир лучше".

На этот кельнский субботник пришли и активные пенсионеры. По словам руководителя инициативы, несмотря на то, что для участия в акции нет никаких возрастных ограничений, в первую очередь CITO привлекает старшее поколение, хотя приходит и молодежь. Часто пенсионеры берут вместе с собой своих внуков - так можно и весело провести время вместе, и вызвать у детей интерес к защите экологии.

Барбара и Фолькер, семейная пара из Кельна, расказывают, что заниматься экологическим геокэшингом стали два года назад и с тех пор не пропускают ни одну встречу: "Уборка в парке доставляет нам удовольствие - мы чувствуем, что приносим пользу окружающей среде". Также пенсионеры рассказали, что принимают участие в подобных акциях, даже когда находятся за рубежом, ведь геокешинг - это международная инициатива, которая объединяет около 1,2 млн человек по всему миру.

Главное - добровольность

Мартин Хюне подчеркивает, что такие субботники в Германии являются сугубо добровольным делом, люди не получают за это никакого вознаграждения. По его словам, с каждым годом к этой экологической инициативе подключается все больше людей: "Я вижу, что у людей растет экологическое сознание, участники обсуждают проблемы экологии и изменения климата, стараются привести с собой друзей и родственников".

Но чтобы убраться в парке, не обязательно ждать специального субботника. Накануне в соцсетях среди молодых людей стал популярен новый челлендж: пользователи убирают мусор на какой-либо загрязненной территории и выкладывают фотографии до и после с хештегом #trashtag. Экологическая акция нашла сторонников по всему миру.

Плоггинг в Ганновере: выйти на пробежку и собрать мусор

Еще один вариант - выйти на пробежку... за мусором. Идея из Швеции нашла своих поклонников и в Германии. Группы, практикующие плоггинг, - так называется этот вид спорта - есть в Кельне,Дюссельдорфе, Гамбурге, Ганновере и других городах. Участники акции находят друг друга в соцсетях. За мусором бегают не только экологические активисты. На пробежку для спорта и экологии выходят домохозяйки, молодые мамы, студенты и пенсионеры.

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Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии В Германии хорошо развита система сбора и утилизации мусора. За неправильное обращение с отходами грозят штрафы - в каждой федеральной земле свои. Заглянем в каталог штрафов Северного Рейна - Вестфалии, самой многонаселенной федеральной земли.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии За бытовой мусор, например, содержимое пепельницы, кожуру бананов или одноразовую посуду, выброшенные в неположенном месте, взимается штраф от 10 до 25 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Конечно, все проконтролировать и найти нарушителя не так просто. Но если его установят, за разбросанные в лесу канистры, упаковку и прочие "мелкие" отходы можно получить штраф до 80 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Нелегальные отходы - прежде всего, проблема крупных городов, таких как Дюссельдорф или Кельн. На их устранение только в Северном Рейне - Вестфалии ежегодно расходуется около 7 миллионов евро. Мусор нередко выбрасывают и вдоль дорог, а также на парковках. С целью препятствовать риску распространения африканской чумы свиней, за это также предусмотрено наказание до 500 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Выброшенные в неположенном месте банки с остатками лака, краски, белил обойдутся нарушителю в 25-80 евро (в зависимости от объема). Если же в состав краски входят синтетические компоненты, загрязняющие окружающую среду и требующие особых условий утилизации, сумма штрафа увеличивается.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Крупногабаритный мусор, например, старую мебель, вывозит специальная служба - чаще всего бесплатно. Для этого ее нужно заранее вызывать. Желающим обойти это правило и избавиться от отходов в неположенном месте грозит штраф: от 50 до 150 евро за вещи небольшого размера и от 100 до 300 евро за более крупные предметы.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Электроприборы подлежат отдельной утилизации. Их можно сдать бесплатно в коммунальном приемном пункте. Также принять их обязан продавец - приборы размером до 25 см бесплатно, более крупные - взамен на новый товар. За попытку "спрятать" вышедший из строя холодильник в лесу грозит штраф от 100 до 300 евро. А то и до 2500 евро, если устройство содержит такие опасные вещества, как асбест.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Строительный мусор можно сдать в пункте приема вторсырья - за определенную плату. Можно обратиться и в платную службу вывоза. За отслужившие обои, ламинат, ковролин, линолеум, плитку или кирпичи объемом до 1 кубометра нарушителю, пойманному с поличным, придется заплатить штраф в размере от 100 до 410 евро. За больший объем взимается до 5000 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии В малоквартирных домах и в сельской местности для растительных отходов есть специальные контейнеры. Но если зеленого мусора много, то лучше отвезти его в коммунальный пункт сбора. Принимают такие отходы бесплатно. А за несанкционированную утилизацию грозит штраф до 5 до 820 евро в зависимости от объема.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Тому, кто ленится утилизировать автозапчасти как положено, придется раскошелиться. Штраф от 80 до 200 евро взимается за шины или колеса (до пяти штук), оставленные на природе. За большее количество выброшенных шин налагается штраф от 200 до 510 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Сломанный велосипед, выброшенный в неположенном месте, будет стоить его бывшему владельцу от 20 до 80 евро, а разбитый мотоцикл - от 50 до 200 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии За автохлам, брошенный на произвол судьбы, предусмотрен штраф в размере от 100 до 1500 евро. За многократное нарушение закона, например, вывоз нескольких машин, нарушителю придется заплатить до 5000 евро.

Неправильное обращение с мусором: штрафы в Германии Убирать "кучки" за своими питомцами во время прогулок, используя для этого специальный целлофановый пакетик, в Германии обязанность их хозяев. Пакетик можно взять бесплатно в автоматах, установленных у парков, скверов или в пешеходных зонах. Несоблюдение правил может стоить от 10 до 100 евро (в зависимости от "места преступления"). Автор: Инга Ваннер



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