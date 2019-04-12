Субботник по-немецки: добровольно и с удовольствием

Субботники устраивают и в немецких городах - правда, с существенными отличиями. Как они проходят и кто в них участвует? Корреспондент DW побывал на субботнике в Кельне.
100 лет назад в Москве прошел первый коммунистический субботник. В апреле 1919 года слесарь депо Москва-Сортировочная Иван Бураков предложил сослуживцам в ночь на субботу бесплатно потрудиться на пользу революции - отремонтировать паровозы, необходимые для перевозки грузов. Но позднее из свободного трудового порыва неравнодушных людей субботники превратились в средство мобилизации и пропаганды.
В Германии также есть субботники, но в отличие от коммунистических они добровольные и направлены на повышение экологической сознательности жителей. DW посетила субботник в Кельне и выяснила, чем немцев привлекает бесплатный совместный труд.
Уборка в игровой форме
В этом году кельнский субботник в Кельне проходил в парке Поллер Визен (Poller Wiesen) на берегу Рейна. Это место очень популярно у молодежи, здесь часто проходят музыкальные фестивали и вечеринки. Но в субботу 6 апреля жители Кельна собрались тут по другой причине - сделать парк чистым.
Люди, которые пришли убираться в парк, называют себя геокэшерами. Геокэшинг - это туристская игра, в рамках которой нужно найти тайник с помощью данных геолокации. Одна из разновидностей геокэшинга - экологическая инициатива Cache In Trash Out ("Тайникам - да, мусору - нет"), сокращенно CITO. Геокэшеры собираются вместе, чтобы очистить территорию от мусора, а также насладиться процессом поиска тайников, в которых другие игроки обычно оставляют мелкие сувениры.
Куратор кельнской встречи Мартин Хюне (Martin Hühne) рассказал DW, что цель экологической иницитиавы CITO - в том, чтобы заботиться об окружающей среде, поддерживать порядок и развивать солидарность и экологическую сознательность среди жителей города". Но вместе с тем организаторы заботятся, чтобы людям было весело, - после уборки обычно проходят неформальные встречи.
Субботники в других городах Германии
В Кельне инициатива существует с 2006 года и собирает людей на уборку парков каждый апрель. Но это не единственный пример того, как кельнцы помогают городу стать чище и красивее. Вот уже 19 лет подряд здесь проходит и акция Kölle putzmunter, к которой каждый год активно участвуют фирмы, общественные организации, школы, детские сады и просто неравнодушные горожане.
Подобные акции регулярно организуют и в других городах Германии - и не только в субботу. На северных регионах с 2010 года действует инициатива Der Norden räumt auf ( "Север убирается") - в прошлом году, по данным организаторов, в ней участвовали 160 тысяч человек. А в Дюссельдорфе устраивают Dreck-weg-Tag ("День устранения грязи"). Во время таких акций участники не только убирают мусор, но и занимаются высаживанием деревьев, восстанавлением растительного покрова и экологических троп.
Самые активные участники
В субботу 6 апреля на уборку в Кельне пришли около 30 человек. 30-летняя Николь по профессии программист, но в субботниках участвует уже шесть лет. Девушку беспокоит, что после концертов и фестивалей в парках остается много мусора. "Меня радует, что проблемы защиты окружающей среды находят отклик в сердцах многих людей, и они готовы тратить свое свободное время, чтобы сделать окружающий мир лучше".
На этот кельнский субботник пришли и активные пенсионеры. По словам руководителя инициативы, несмотря на то, что для участия в акции нет никаких возрастных ограничений, в первую очередь CITO привлекает старшее поколение, хотя приходит и молодежь. Часто пенсионеры берут вместе с собой своих внуков - так можно и весело провести время вместе, и вызвать у детей интерес к защите экологии.
Барбара и Фолькер, семейная пара из Кельна, расказывают, что заниматься экологическим геокэшингом стали два года назад и с тех пор не пропускают ни одну встречу: "Уборка в парке доставляет нам удовольствие - мы чувствуем, что приносим пользу окружающей среде". Также пенсионеры рассказали, что принимают участие в подобных акциях, даже когда находятся за рубежом, ведь геокешинг - это международная инициатива, которая объединяет около 1,2 млн человек по всему миру.
Главное - добровольность
Мартин Хюне подчеркивает, что такие субботники в Германии являются сугубо добровольным делом, люди не получают за это никакого вознаграждения. По его словам, с каждым годом к этой экологической инициативе подключается все больше людей: "Я вижу, что у людей растет экологическое сознание, участники обсуждают проблемы экологии и изменения климата, стараются привести с собой друзей и родственников".
Но чтобы убраться в парке, не обязательно ждать специального субботника. Накануне в соцсетях среди молодых людей стал популярен новый челлендж: пользователи убирают мусор на какой-либо загрязненной территории и выкладывают фотографии до и после с хештегом #trashtag. Экологическая акция нашла сторонников по всему миру.
Еще один вариант - выйти на пробежку... за мусором. Идея из Швеции нашла своих поклонников и в Германии. Группы, практикующие плоггинг, - так называется этот вид спорта - есть в Кельне,Дюссельдорфе, Гамбурге, Ганновере и других городах. Участники акции находят друг друга в соцсетях. За мусором бегают не только экологические активисты. На пробежку для спорта и экологии выходят домохозяйки, молодые мамы, студенты и пенсионеры.
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