Стыковка корабля Boeing Starliner с МКС отменена

Boeing CST-100 Starliner разработан для пилотируемых полетов в рамках программы NASA. Из-за ошибки автоматики он не вышел вовремя на заданную орбиту. Испытательный полет проходит без астронавтов.
Космический корабль CST-100 Starliner, разработанный американской компанией Boeing для пилотируемых полетов, не совершит стыковку с Международной космической станцией (МКС). Предполагается, что он вернется на Землю в течение 48 часов, заявил представитель компании Джим Чилтон в пятницу, 20 декабря. По его словам, местом посадки станет полигон армии США в штате Нью-Мексико.
Решение об отмене стыковки было принято спустя считанные часы после запуска ракеты-носителя Atlas V с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Проблема с автоматикой вызвала избыточный расход топлива, из-за чего Starliner не вышел вовремя на заданную орбиту.
При этом в Boeing допускают проведение ряда запланированных тестов. "Если мы сможем пробыть (в космосе. - Ред.) дольше и выполнить больше запланированных испытаний, мы так и поступим", - отметил Чилтон.
Starliner должен был пристыковаться к МКС через сутки после запуска и находиться там до 28 декабря. На борту капсулы для экипажа нет астронавтов, поскольку это испытательный полет. Однако там находится облаченный в скафандр манекен, названый Роузи (по имени персонажа плакатов, представляющих американских женщин, работавших на предприятиях во время Второй мировой войны). Он оснащен датчиками для измерения перегрузок, ожидающих будущих астронавтов.
Главная цель - избавиться от зависимости от России
Boeing наряду с частной американской компанией SpaceX принимает участие в программе NASA Commercial Crew Program, цель которой - доставка астронавтов в космос. Boeing получил 4,2 млрд долларов (в пересчете - 3,77 млрд евро) на разработку капсулы для экипажа в рамках контракта NASA, а SpaceX - 2,6 млрд долларов (2,34 млрд евро). Корабль многоразового использования Crew Dragon от SpaceX совершил первый испытательный полет к МКС в марте 2019 года.
В 2011 году США завершили программу Space Transportation System, и многоразовые космические челноки Shuttle, используемые в рамках программы, были списаны. После этого доставка американских астронавтов и грузов на МКС происходила только при помощи российских ракет "Союз". Успешные испытания новых американских космических кораблей позволит США избавиться от этой зависимости.
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