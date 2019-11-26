Студент МГУ Марат Нигматулин обвинил ФСБ в пытках

По словам первокурсника МГУ Марата Нигматулина, сотрудники ФСБ резали ему руки в университетской библиотеке, добиваясь признательных показаний по делу об оправдании терроризма.
Студент МГУ Марат Нигматулин сообщил о том, что люди, назвавшиеся сотрудниками ФСБ, пытали его в стенах вуза
Студент первого курса философского факультета МГУ Марат Нигматулин, по собственным словам, подвергся пыткам со стороны двух мужчин, представившихся сотрудниками ФСБ и требовавших от него взять на себя вину за теракты в Керчи, Архангельске и Благовещенске. Как сообщает телеканал "Дождь" во вторник, 26 ноября, Нигматулин написал заявление о случившемся на имя ректора МГУ Виктора Садовничего, а также в отдел МВД по району Раменки.
Как утверждает Марат Нигматулин, 20 ноября двое мужчин силой затащили его в один из читальных залов библиотеки в Шуваловском корпусе МГУ. Там они стали требовать от студента написать заявление о том, что он создал "террористическую организацию численностью в сто человек", "установил тесные связи с немецкой, французской, британской и кубинской разведками", "много лет трудился на Ватикан" и "продавал иностранцам военные секреты России", сообщают журналисты "Дождя", ознакомившиеся с документом.
По словам Нигматулина, после того, как он отказался давать признательные показания, мужчины стали резать его руки ножом, нанеся ему в общей сложности 22 пореза. Как сообщает телеканал "Дождь", наличие у студента "множественных открытых ран предплечья" и "множественных резаных ссадин обоих предплечий" подтверждает справка из травмпункта. Кроме того, Нигматулину, по собственным словам, положили на голову тяжелую книгу и били по ней кулаком. В итоге его отпустили, "пригрозив убить его и его семью", если он не даст признательных показаний.
Обвинения против студента МГУ Марата Нигматулина
17 октября учащийся Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил взрыв и открыл стрельбу из помпового ружья в колледже, после чего покончил с собой. После этого инцидента Марат Нигматулин приклеил на здание управления Филевского парка в Москве листовку, в которой сообщалось, что ответственность за произошедшее берет на себя организация "Революционные школьники". До этого листовки появлялись на зданиях Пенсионного фонда и лечебно-диагностического центра Минобороны.
В связи с этим против Нигматулина в 2018 году было заведено уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Сам молодой человек впоследствии утверждал, что расклеивал листовки, чтобы понравиться девушке.
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