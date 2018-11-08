 Стрельбу в калифорнийском баре устроил бывший морской пехотинец | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.11.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Мир

Стрельбу в калифорнийском баре устроил бывший морской пехотинец

В результате стрельбы в одном из ночных клубов под Лос-Анджелесом погибли 12 человек. Полиция сообщила, что бойню устроил 28-летний бывший морской пехотинец.

На месте стрельбы

На месте стрельбы

Стрелок, устроивший бойню в одном из ночных клубов Калифорнии, идентифицирован как 28-летний бывший военнослужащий. Его звали Иэн Дэвид Лонг, и он служил в морской пехоте, сообщил начальник полиции административного округа Вентура Джефф Дин в четверг, 8 ноября.

Контекст

Минюст США выдвинет против стрелка из Питтсбурга обвинения, предусматривающие наказание вплоть до смертной казни. По данным ФБР, он действовал в одиночку. Дональд Трамп пообещал посетить Питтсбург. (28.10.2018)

Стивен Пэддок, расстрелявший посетителей музыкального фестиваля в Лас-Вегасе, на первый взгляд, вел обычную обеспеченную жизнь. Что могло заставило его совершить столь страшное преступление? (03.10.2017)

По словам Дина, Лонг был известен полиции из-за мелких инцидентов, связанных, в числе прочего, с автоаварией и нарушением общественного спокойствия. Полицейские навестили его в апреле в связи с поступившей на него жалобой. При этом, по словам Дина, Лонг вел себя "разгневанно" и "иррационально". После этого эксперты обследовали Лонга на предмет умственной адекватности и отпустили его.

Джефф Дин не исключил, что Лонг из-за участия в боевых действиях мог страдать от посттравматического стрессового расстройства. В ночь на 8 ноября бывший морской пехотинец пришел в один из ночных клубов в городке Таузенд-Оукс под Лос-Анджелесом и открыл беспорядочную стрельбу по находившимся там студентам, которые гуляли на вечеринке. Погибли 12 человек, в том числе полицейский, имеются также раненые.

Сам стрелок в итоге был обнаружен мертвым. Мотивы его действий неизвестны.

Смотрите также:

  • USA - Polizei-Einsatz wegen Schüssen bei der YouTube-Zentrale (Reuters/E. Nouvelage)

    Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры

    В штаб-квартире YouTube раздались выстрелы

    Первые звонки о выстрелах поступили в службу спасения около 13:00 по местному времени (23:00 мск). Уже через две минуты на место прибыли наряды полиции. Они рекомендовали населению выбирать маршруты объезда и начали обследовать здание.

  • USA - Polizei-Einsatz wegen Schüssen bei YouTube-Zentrale in den USA (Reuters/Social Media)

    Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры

    Люди в панике выбегали из здания

    Сотрудники видеохостинговой компании в панике выбегали из здания с поднятыми над головой руками. Некоторые из находившихся внутри постарались забаррикадироваться в офисах. В соцсетях они писали, что слышат выстрелы и видят спешащих наружу коллег.

  • USA - Polizei-Einsatz wegen Schüssen bei der YouTube-Zentrale (picture-alliance/AP/J. Chiu)

    Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры

    Есть раненые

    На место прибыли пожарные и спасатели. Шеф полиции Сан-Бруно Эд Барберини сообщил, что в результате инцидента пострадали четыре человека. Трое с огнестрельными ранениями - две женщины и мужчина в критическом состоянии - были доставлены в Центральную больницу Сан-Франциско. Еще один человек получил механическую травму ноги.

  • USA - Polizei-Einsatz wegen Schüssen bei der YouTube-Zentrale (Getty Images/J. Sullivan)

    Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры

    Преступница могла покончить с собой

    В ходе спецоперации полиция нашла в одной из комнат женщину, предположительно открывшую стрельбу. По предварительной информации, "она покончила с собой". Следователи считают, что она проникла в здание с территории кафетерия. Речь не идет об акте терроризма. По одной из версий, преступница мстила своему бойфренду.

  • USA - Polizei-Einsatz wegen Schüssen bei der YouTube-Zentrale (Reuters/Instagram/Dirtdavisthe3rd)

    Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры

    Слова сочувствия и поддержки

    Со словами сочувствия обратился к пострадавшим президент США Дональд Трамп: "Наши мысли и молитвы со всеми, кто оказался вовлечен в этот инцидент. Спасибо нашим феноменальным сотрудникам правоохранительных органов и службам неотложного реагирования". Гендиректор Google Inc. Сундар Пичаи назал произошедшее "ужасным актом насилия".

    Автор: Екатерина Венкина


Смотреть видео 01:17
Now live
01:17 мин

Самое массовое убийство в США: who is стрелок из Лас-Вегаса (03.10.2017)

 

Контекст

Стрельба в штаб-квартире YouTube: Подробности, мотивы, цифры

Четыре человека пострадали в результате стрельбы в штаб-квартире YouTube в Сан-Бруно, штат Калифорния. Преступница, предположительно, покончила с собой. Что известно об этом происшествии и его мотивах? (04.04.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Самое массовое убийство в США: who is стрелок из Лас-Вегаса (03.10.2017)  

Страшный теракт в Орландо - акции памяти жертв прошли по всему миру  

Безответная любовь: в США 14-летний школьник расстрелял одноклассников  

Реклама

Самые читаемые

Комментарий: Убийство Гандзюк может стать приговором украинским властям  

История одной пощечины, изменившей Германию  

Кого первым ждут в России: трудового мигранта или репатрианта?  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно