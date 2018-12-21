 Стрелок в Страсбурге поклялся в верности ″Исламскому государству″ | Новости из Германии о Европе | DW | 23.12.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Стрелок в Страсбурге поклялся в верности "Исламскому государству"

Во время обысков в квартире страсбургского стрелка следователи обнаружили флешку с видеозаписью клятвы на верность "Исламскому государству".

Французские полицейские во время спецоперации в Страсбурге 13 декабря

Французские полицейские во время спецоперации в Страсбурге 13 декабря

Подозреваемый в нападении на рождественском базаре в Страсбурге, Шариф Шекатт, присягнул на верность террористической организации "Исламское государство". Об этом в субботу, 22 декабря, сообщил один из представителей французского правосудия.

Контекст

Можно ли предотвратить теракт, подобный произошедшему в Ницце? Появятся ли подражатели? Исследователь джихадизма отвечает в интервью DW на эти и другие вопросы об угрозе терроризма. (16.07.2016)

Шериф Шекатт, подозреваемый в нападении на рождественский рынок в Страсбурге, застрелен полицией при задержании. Об этом сообщили представители французских правоохранительных органах. (13.12.2018)

По словам источника, пожелавшего остаться анонимным, во время обысков дома у подозреваемого, следователи обнаружили USB-накопитель с видеозаписью, на которой нападавший клянется в верности джихадистской группировке.

11 декабря преступник открыл стрельбу по посетителям рождественской ярмарки в Страсбурге. В результате были убиты пять человек, десятки получили ранения. Два дня спустянападавший был застрелен полицейскими.

По данным французских СМИ, 29-летний Шериф Шекатт ранее находился под подозрением у полиции. Он десятки раз привлекался к ответственности за различные правонарушения во Франции, Германии и Швейцарии. В 2017 году Германия депортировала Шекатта во Францию.

Смотрите также: 

  • Стрельба на рождественском рынке в Страсбурге

    Что известно о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге

    Преступник стрелял по толпе из автоматического оружия

    Преступник открыл стрельбу из автоматического оружия на рождественском базаре близ Страсбургского собора в историческом центре города. Погибли три человека, еще 12 получили ранения. 29-летнего мужчину попробовали задержать французские военнослужащие, патрулировавшие улицы в рамках антитеррористической операции Sentinelle. Нападавший был ранен, однако сумел скрыться с места преступления.

  • Полицейские патрулируют улицы Страсбурга

    Что известно о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге

    Подозреваемый представлял угрозу нацбезопасности

    До атаки в Страсбурге нападавший, по данным немецких правоохранительных органом им является 29-летний Шериф Ш., уже попадал в поле зрения полиции. Французские спецслужбы присвоили ему статус лица, "представляющего угрозу национальной безопасности" (статус fiche S). Военнослужащие Национальной жандармерии должны были арестовать его утром 11 декабря, но не застали дома.

  • Французские полицейские в Страсбурге после стрельбы на рождественском базаре

    Что известно о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге

    Шериф Ш. имеет судимости за кражи

    По информации немецкой полиции, 29-летний Шериф Ш. имеет судимости за многочисленные кражи, совершенные во Франции, Швейцарии и Германии. Одно из наказаний он отбывал в немецкой тюрьме, после чего в 2017 году был депортирован во Францию. Шериф Ш. вырос в многодетной семье в Страсбурге, не имеет профессионального образования, с 2011 года был безработным. До суда в ФРГ он провел в тюрьмах 4 года.

  • Французские полицейские в Страсбурге после стрельбы на рождественском рынке

    Что известно о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге

    Мотивы нападавшего пока не известны

    Власти Франции и местные СМИ пока никак не комментируют мотивы нападавшего. Кроме того, непонятно, действовал ли он в одиночку или при поддержке сообщников. В мэрии Страсбурга вскоре после атаки сообщили, что "есть подозрения о наличии второго" соучастника, который мог быть вовлечен в инцидент со стрельбой. Тем не менее подтверждений на этот счет позднее не поступало.

  • Флаги на фоне здания Европарламента

    Что известно о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге

    Европарламент перекрыли

    С 10 декабря в Страсбурге проходили пленарные заседания Европарламента. В город съехались сотни депутатов и их помощников. После первых сообщений о стрельбе вход в здание и выходы из него перекрыли. При этом меры безопасности были повышены еще до инцидента - полиция тщательно досматривала личные вещи людей, направлявшихся в центр.

  • Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер

    Что известно о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге

    Расследование ведет подразделение прокуратуры по борьбе с терроризмом

    Президент Франции Эмманюэль Макрон был проинформирован о нападении и направил в Страсбург главу МВД страны Кристофа Кастанера. Расследование инцидента взяло на себя подразделение по борьбе с терроризмом прокуратуры Парижа. К следственным мероприятиям подключилось Главное управление внутренней безопасности МВД - одна из спецслужб Франции. Дело заведено по статьям убийство и попытка убийства.

  • Рождественский рынок в Страсбурге

    Что известно о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге

    Один из старейших рождественских базаров в Европе

    Рождественский базар в Страсбурге - один из старейших и крупнейших в Европе. Город в Эльзасе близ границы с Германией называют "европейской столицей Рождества". Ежегодно туда съезжаются около 2 млн туристов. Вскоре после происшествия торговая площадь и прилегающие к ней улицы опустели. Силы поддержания правопорядка установили в центре два периметра безопасности.

    Автор: Екатерина Венкина


Смотреть видео 02:33
Now live
02:33 мин

Год спустя: какие выводы сделали власти Германии после теракта в Берлине? (19.12.2017)

Контекст

Что известно о стрельбе на рождественском базаре в Страсбурге

На рождественском базаре в Страсбурге 29-летний мужчина открыл стрельбу. DW следила за развитием событий. (12.12.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Год спустя: какие выводы сделали власти Германии после теракта в Берлине? (19.12.2017)  

Терроризм против туризма: в какие страны и почему едут туристы? (21.08.17)  

Также по теме

Jürgen Stock

Генсек Интерпола предупреждает о новой волне исламского терроризма 20.12.2018

Осужденные пособники террористов выйдут на свободу через несколько лет, поскольку получили тюремные сроки без привязки к конкретным нападениям, заявил Юрген Шток.

Berlin Anschlag Breitscheidplatz Gedenkstätte Gedächtniskirche

Число жертв терактов в мире в 2017 году сократилось 05.12.2018

В 2017 году количество погибших от рук террористов в Европе снизилось фактически вдвое - со 168 в 2016 году до 81, отмечают в Институте экономики и мира.

Syrien IS-Kämpfer im Einsatz in

В ООН обеспокоены трансформацией "Исламского государства" 24.08.2018

Поражения, понесенные террористами "Исламского государства" заставили их искать пути выживания. Трансформация ИГ ставит перед мировым сообществом новые задачи.

Реклама

Самые читаемые

Конец добычи каменного угля в Германии: выводы для России  

Комментарий: Новогодние подарки Трампа Путину  

Россия оказалась не готова к "мусорной" реформе  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно