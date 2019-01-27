"Страх сопровождал нас всю жизнь": история сестер, переживших Освенцим 

Это - эмоциональный момент, поэтому многие из пришедших с трудом сдерживают слезы. Под печально знаменитыми на весь мир воротами с надписью "Arbeit macht frei" в бывшем лагере смерти Освенцим 26 января собрались несколько десятков человек. Они с трудом передвигаются и поддерживают друг друга. Спустя 75 лет после того, как Советская армия освободила Освенцим, выжившие в концлагере вновь приехали сюда, чтобы почтить память погибших.

Их обступают десятки журналистов и обычных посетителей, которые оказались в этот день в лагере. Слушатели пытаются уловить каждое слово об ужасах Освенцима. Год от года живых свидетелей становится все меньше. Несмотря на проблемы со здоровьем и преклонный возраст - некоторым из них за 90 лет - многие обещают вновь и вновь приезжать в концлагерь, чтобы напомнить всем остальным: то, что произошло здесь, не должно повториться никогда.

Среди бывших узниц концлагеря - две тихие интеллигентные женщины, которые при ходьбе аккуратно поддерживают друг друга и у которых не берут интервью журналисты, принимая их за посетительниц. Но когда при разговоре с корреспондентом DW 81-летняя Нина Лебедева задирает рукав куртки, на коже виднеются синие цифры: 65904. Татуировка с номером, которую нацисты набили пятилетней девочке, когда она попала в лагерь смерти. Она оказалась здесь вместе с мамой, тремя сестрами и братом.

Дети партизан в немецком лагере смерти

"Вся наша деревня под Витебском ушла в партизаны. Однажды начался бой, мужчины ушли встречать немцев, мы остались в лесу в повозке одни. Так немцы захватили всю нашу семью: мать и пятеро детей", - рассказывает сестра Нины, 79-летняя Вера. В суматохе, пока их вместе с сотнями других заключенных везли в тюрьму Витебска, а потом в Освенцим, им удалось не потеряться благодаря усилиям матери и старшей сестры.

Робы узников Освенцима

"Нам накололи номера, надели робы. Вскоре нас разделили с матерью и маленькой сестренкой. Потом нам одна женщина сказала, что их с малышкой спалили в крематории. То ли она заболела, то ли малышка, в общем, их спалили", - рассказывал Вера.

"Это тяжелые воспоминания о том, что мать осталась здесь с младшей сестренкой. Помню нары с матерью. Помню, как нас заперли в душевой, после нее сажали детей в машину и вывозили в детский лагерь", - рассказывает Нина Лебедева. О последних словах матери она знает уже из рассказов старшей сестры. Мать вырвалась, подбежала к окну и крикнула: "Таня, ты самая старшая, смотри за маленькими, не обижай их. И помни, на свете бога нет".

Выжили потому, что "похожи на арийскую расу"

Три сестры и брат из семьи Лебедевых выжили в аду Освенцима. "Фашисты отбирали детей, похожих на арийскую расу. У нас взяли анализы крови, и мы подходили под арийскую расу. Мы выжили благодаря тому, что нас отправили в "донорский блок", - рассказывает Вера. Сестра Нина продолжает ее рассказ: "Отбирали детей со светлыми волосами, светлыми глазами. На нас не испытывали препараты, но иногда брали кровь. Те, кто остались в живых, были в основном из "донорского блока". В последнем лагере, уже после Освенцима, детей учили считать и писать по-немецки.

Нацисты набили Нине Лебедевой этот номер, когда ей было пять лет

Впрочем, многие подробности этого сестры Лебедевы узнали уже позже, в 1969 году, когда польские журналисты проводили расследования. В архивах действительно нашли, что из Освенцима вывезли 240 русских детей с определенными номерами, один из которых до сих пор набит на руке Нины.

Конец войны сестры встретили в детским лагере близ польского города Константынув-Лудзки. "Мне уже было 5 лет, и я этот момент запомнила хорошо и навсегда. Танки, солдаты на броне. Они поднимали нас, целовали и обнимали. И говорили: "Дети, помните, вас освободил Жуков!", - рассказала Вера.

Страх на всю жизнь

"Приехать сюда для нас значит… - отдать дань погибшим. Нашей матери, сестре. Всем, кто мучился", - говорит Вера.

И у нее, и у Нины - большие семьи, внуки и правнуки. Сейчас младшая сестра живет в Израиле, старшая - в Украине, но они стараются видеться каждый год. 75-летие освобождение Освенцима - еще один повод для сестер встретиться.

Помнить обо всех подробностях ужасов Освенцима с возрастом становится все сложнее, ведь они были детьми, признаются сестры. Но то, что они не забывали никогда на протяжении всей жизни, - это оставшийся после лагеря смерти страх, говорит младшая сестра: "Маленький ребенок мог не понимать, что происходит. Но он все чувствовал, чувствовал страх и ужас. Когда перед тобой избивали, расстреливали, когда на тебя кричали, заставляли говорить на немецком и били, если не мог выговорить. Этот страх сопровождал нас всю жизнь".

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