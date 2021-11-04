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Стратегия-31

ARCHIV - Rentner sitzen am 28.04.2011 in Quedlinburg im Landkreis Harz auf einer Bank. Das Statistische Bundesamt veröffentlicht am 09.07.2013 den Anteil der über 65-Jährigen an der Weltbevölkerung als Zahl der Woche zum Weltbevölkerungstag am 11.07.2013. Foto: Jens Wolf +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

COVID-19: В индустриальных странах упала ожидаемая продолжительность жизни 04.11.2021

Население 31 промышленно развитой страны из-за ковида в целом потеряет 28 млн лет жизни, выяснили демографы. Сильнее всего ожидаемая продолжительность жизни упала в России.

Как Байден вспомнил про Путина и тундру, и что ответил Песков (03.11.2021) 03.11.2021

В Глазго с 31 октября по 12 ноября проходит конференция по изменению климата COP26. Президент США Джо Байден в своей речи раскритиковал отсутствие Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите, а также указал на проблемы российского президента с защитой окружающей среды.
FILE - White House press secretary Jen Psaki speaks during the daily briefing at the White House in Washington, Monday, Oct. 18, 2021. On Sunday, Oct. 31, 2021, Psaki said she'd contracted COVID-19. (AP Photo/Susan Walsh, File)

Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки инфицирована коронавирусом 01.11.2021

Джен Псаки ежедневно с 27 октября сдавала тесты, которые до 31 октября были отрицательными. Она уже несколько дней не встречалась с Байденом и не сопровождает его в поездке в Европу.
Wahlkampf in Charkiw in der Ostukraine. Stills von DW-Video. Ort: Charkiw Datum: Oktober 2021

Выборы в Харькове: за кресло мэра борются "друзья Кернеса" 30.10.2021

31 октября в Харькове пройдут внеочередные выборы мэра. Избирателям, трижды выбиравшим на этот пост Геннадия Кернеса, придется сделать выбор между его "друзьями". Репортаж DW.
April 2019, Luftaufnahme des Luftwaffenstützpunkts Büchel in Rheinland-Pfalz

Немецкий эксперт против вывода ядерного оружия США из Германии 28.10.2021

Если Германия откажется от американских атомных бомб, то их могут разместить в Польше, указал Вольфганг Ишингер. По его мнению, это будет иметь весьма негативные последствия для безопасности Европы.
11.11.2017 3232324 11/11/2017 November 11, 2017. Deputy Chief of Staff of the Presidential Executive Office, Presidential Press Secretary Dmitry Peskov during Russian President Vladimir Putin's press scrum at the Asia-Pacific Economic Cooperation forum. Sergey Guneev/Sputnik Foto: Sergey Guneev/Sputnik/dpa |

Россия расценила новую стратегию НАТО как курс на конфронтацию 22.10.2021

По словам пресс-секретаря президента РФ Пескова, после принятия альянсом стратегии сдерживания России диалог с НАТО не имеет смысла.
NATO Secretary General Jens Stoltenberg gestures during an online news conference following a NATO Foreign Ministers video meeting following developments in Afghanistan at the NATO headquarters in Brussels, Friday, Aug. 20, 2021. NATO Foreign Ministers are meeting in a videoconference to assess the chaotic situation in Afghanistan and coordinate efforts to get nationals and key local staff out of the country. (AP Photo/Francisco Seco, Pool)

НАТО согласовала план отражения атаки России на нескольких фронтах 21.10.2021

Новая стратегия НАТО призвана обеспечить защиту на случай одновременного нападения России на Балтике и на Черном море. Страны альянса изыщут миллиард евро на разработку новых цифровых технологий.
Treffen in Brüssel von Charles Michel und tadschikischen Präsident Emomali Rakhmon).

Глава Евросовета обсудил с президентом Таджикистана ситуацию в Афганистане 11.10.2021

Шарль Мишель и Эмомали Рахмон договорились об укреплении сотрудничества в различных сферах, в том числе по вопросам ситуации в Афганистане.

Давление на КПРФ в России усиливается и скандал с блокировкой каналов RT на немецком. DW Новости (29.09.2021) 29.09.2021

В России истек срок подачи исков по оспариванию результатов выборов в Госдуму. Из партий, прошедших в Думу, недовольны результатами оказались, прежде всего, коммунисты. Они подали 31 иск по итогам электронного голосования в Москве с требованием их отмены. Власти начали реагировать на действия КПРФ давлением. Также в выпуске о скандале с блокировкой двух немецкоязычных YouTube-каналов RT.

"Умное голосование": какую роль оно сыграло на выборах в Думу (28.09.2021) 28.09.2021

Сторонники Алексея Навального считают, что у оппозиционных кандидатов украли победу и без фальсификаций они бы выиграли во многих округах. Оппозиционные кандидаты подтверждают, что стратегия работает. Но дало ли что-то "Умное голосование" на минувших выборах в Думу?
15.07.2021 Nzinga Tull, Hubble systems anomaly response manager at NASAs Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Maryland, USA, works in the control room July 15, 2021, to restore Hubble to full science operations. The team proceeded carefully and systematically from there. Over the following two weeks, more than 50 people worked to review, update, and vet the procedures to switch to backup hardware, testing them on a high-fidelity simulator and holding a formal review of the proposed plan. Editorial Use Only. Handout Photo by Rebecca Roth/GSFC NASA/ABACAPRESS.COM

Как пенсионеры спасли телескоп НАСА 21.09.2021

Захватывающие снимки галактик, планет и созвездий. Всего за 31 год их было более полутора миллионов! И если бы не бывшие сотрудники НАСА, то телескоп "Хаббл" мог бы стать уже историей.
6385363 13.11.2020 A man wearing a face mask lays flowers to honor Belarusian anti-government protester Roman Bondarenko, who was reportedly beaten by the country's security forces, in Minsk, Belarus. Viktor Tolochko / Sputnik

Прокуратура в Минске приостановила дело по факту гибели Романа Бондаренко 16.09.2021

Уголовное дело по факту гибели 31-летнего жителя Минска Романа Бондаренко приостановлено в связи с невозможностью установить личность причастного к преступлению, сообщила Генпрокуратура.
22.12.2017 *** Die öffentliche Schuldenuhr des Bundes der Steuerzahler, fotografiert am 22.12.2017 in Berlin. Die öffentliche Schuldenuhr des Bundes der Steuerzahler wird nach einem Medienbericht ab Jahresanfang 2018 erstmals in ihrem 22-jährigen Bestehen rückwärts laufen. (zu dpa «Bericht: Schuldenuhr läuft erstmals rückwärts» vom 22.12.2017) Foto: Paul Zinken/dpa | Verwendung weltweit

German Angst? Чего боятся немцы в 2021 году, если не коронавируса 09.09.2021

Страх за собственное здоровье стал далеко не самым главным. Больше всего в 2021 году немцы боятся отказа от принципа "черного ноля" и роста госдолга.
13.09.2020 A man casts his ballot at a polling station in Novosibirsk on September 13, 2020. - Russians vote in regional polls overshadowed by the poisoning of main opposition leader Alexei Navalny, an economic crisis exacerbated by the coronavirus and major protests in some regions. (Photo by Alexander NEMENOV / AFP) (Photo by ALEXANDER NEMENOV/AFP via Getty Images)

Комментарий: Блокировка "Умного голосования" в Google не поможет Кремлю 06.09.2021

Чем ближе выборы, тем больше власти нервничают по поводу "Умного голосования". Борьба на грани абсурда с этой стратегией заставляет думать, что в Кремле ее всерьез опасаются, пишет Татьяна Фельгенгауэр.
12/02/2021 Auf diesem Foto, das vom Bezirksgericht Babuskinsky zur Verfügung gestellt wurde, steht der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny hinter einer Glasscheibe während einer Anhörung vor dem Bezirksgericht Babuskinsky. Der im Straflager inhaftierte russische Kremlgegner Alexej Nawalny hat ein Ende seines seit drei Wochen andauernden Hungerstreiks angekündigt. +++ dpa-Bildfunk +++

Основанный Навальным ФБК прекратил существование в качестве юрлица 01.09.2021

Фонд борьбы с коррупцией прекратил деятельность 31 августа, следует из данных единого государственного реестра юрлиц на сайте Федеральной налоговой службы.
Karikatur von Sergey Elkin. Thema: Ende der US-Präsenz in Afghanistan Karikatur - ein Flugzeug USA im Himmel und die Silhouette von Afghanistan im freien Fall mit den ausgestreckten Armen zum Flugzeug.

Афганистан после вывода войск США - в свободном падении? 31.08.2021

В ночь на 31 августа закончилось почти 20-летнее присутствие США в Афганистане. Власть в стране перешла к талибам. Сергей Елкин не скрывает своего скепсиса по отношению к будущему Афганистана.
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