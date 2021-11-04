Стратегия-31

В Глазго с 31 октября по 12 ноября проходит конференция по изменению климата COP26. Президент США Джо Байден в своей речи раскритиковал отсутствие Владимира Путина и Си Цзиньпина на саммите, а также указал на проблемы российского президента с защитой окружающей среды.
В России истек срок подачи исков по оспариванию результатов выборов в Госдуму. Из партий, прошедших в Думу, недовольны результатами оказались, прежде всего, коммунисты. Они подали 31 иск по итогам электронного голосования в Москве с требованием их отмены. Власти начали реагировать на действия КПРФ давлением. Также в выпуске о скандале с блокировкой двух немецкоязычных YouTube-каналов RT.
Сторонники Алексея Навального считают, что у оппозиционных кандидатов украли победу и без фальсификаций они бы выиграли во многих округах. Оппозиционные кандидаты подтверждают, что стратегия работает. Но дало ли что-то "Умное голосование" на минувших выборах в Думу?