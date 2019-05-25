Страсти по кипе: насколько безопасно быть евреем в Германии

Измаэль (имя по просьбе собеседника изменено. - Ред.) заходит в кошерный супермаркет в Берлине. Его смена начинается через несколько минут. На голове у него - бейсболка, под ней - кипа. "Я понимаю, почему уполномоченный правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн (Felix Klein) предостерег евреев от появления в публичных местах в кипе, - говорит Измаэль. - Иногда носить кипу действительно может быть опасно, особенно в Берлине. Поэтому многие, как и я, предпочитают скрывать ее под кепкой".

О том, чтобы не надевать кипу, не может быть и речи, объясняет молодой человек: "Религиозные евреи всегда будут носить кипу - независимо ни от чьих рекомендаций". По словам Измаэля, с ним пока что ничего плохого не произошло. "Мне везет", - усмехается он.

Израиль возмущен высказыванием Кляйна

Свое высказывание о том, что евреям не стоит открыто носить кипу, сделанное 25 мая, уполномоченный правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн обосновал ослаблением "сдерживающих механизмов в обществе" и все большей "жестокостью" в отношении исповедующих иудаизм. "В значительной степени этому поспособствовали интернет и социальные сети, - констатировал Кляйн, - а также не прекращающиеся нападки на нашу культуру памяти".

Феликс Кляйн

Опасения Кляйна не лишены оснований: число нападений по антисемитским мотивам в Германии действительно растет. По данным криминальной статистики, в прошлом году в стране было совершено 1799 преступлений на почве антисемитизма. Это почти на 20 процентов больше, чем в 2017 году.

Заявление Кляйна вызвало негодование у Израиля. Президент страны Реувен Ривлин напомнил немецким властям об "обязательствах" в отношении еврейской общины Германии и предостерег правительство страны от "капитуляции" перед антисемитами. "Страхи по поводу безопасности евреев в Германии - это капитуляция перед антисемитизмом и признание того факта, что евреи снова не могут чувствовать себя в безопасности на немецкой земле", - подчеркнул глава израильского государства.

Действительно ли ФРГ капитулировала перед антисемитизмом?

Зигмунт Кёнигсберг (Sigmount Königsberg), уполномоченный по борьбе с антисемитизмом еврейской общины Берлина, расценил заявление Кляйна не как свидетельство капитуляции, а как призыв к пробуждению - хотя и слишком слабый и крайне неудачно озвученный. "Я ожидал, что он немедленно добавит, что сделает все возможное, чтобы евреи в Германии могли носить кипу везде и в любое время дня и ночи. Вот это было бы настоящее объявление войны антисемитам", - не скрывает разочарования Кёнигсберг.

Йозеф Шустер

Еврейская община Германии обратилась к правительству страны с требованием принять соответствующие меры. "Уже давно известно, что в некоторых крупных городах евреи подвержены потенциальной опасности, если их внешний вид выдает их религиозную принадлежность", - заявил глава Центрального совета евреев в Германии Йозеф Шустер (Josef Schuster).

По его словам, он еще два года назад обращал внимание на сложившееся в стране положение вещей. "Останется только приветствовать, если этой ситуации будет уделяться больше внимания на самом высоком политическом уровне", - считает Шустер. Бороться с антисемитизмом, уверен он, необходимо всей страной. "Мы чувствуем защищенность со стороны органов безопасности, но настало время высказать свою позицию и обществу", - отметил глава Центрального совета евреев в ФРГ.

Правительство ощущает ответственность

Официальные власти отреагировали на ситуацию довольно быстро. Уже во вторник, 28 мая, представитель германского правительства Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) заявил, что государство должно обеспечить свободное исповедование религии всем гражданам: "Поэтому, если уж говорить совсем точно, задача государства состоит в том, чтобы гарантировать безопасное передвижение в любом месте нашей страны любому человеку - будь он в кипе или нет".

Неизвестно, что заставило уполномоченного правительства ФРГ по борьбе с антисемитизмом Феликса Кляйна пересмотреть свою позицию, однако в интервью изданиям концерна Funke Mediengruppe, опубликованном во вторник, 28 мая, он озвучил другую стратегию, существенно отличавшуюся от его прежнего заявления. На этот раз Кляйн обратился ко всем жителям Германии, предложив им в знак солидарности с евреями и в качестве поддержки "неограниченной свободы вероисповедания и многообразия в обществе" 1 июня выйти на улицы в кипе.

Кроме того, Кляйн призвал выйти в Берлине на демонстрацию против антисемитизма в так называемый день Аль-Кудс - международный день солидарности с борьбой палестинцев против оккупации их земель Израилем, учрежденный аятоллой Хомейни в 1979 году.

Уполномоченный правительства ФРГ особо выделил нетерпимость к антиизраильским демонстрациям, проходящим в этот день: "У нас есть подлинный шанс победить в борьбе с антисемитизмом, если политика и общество объединят свои усилия".

По мнению Зигмунта Кёнигсберга из еврейской общины Берлина, открытое признание того, что в стране существует проблема антисемитизма, - это первый шаг на пути борьбы с ним. Антисемитизм не исчезнет из общества мгновенно, считает он. Но нужно говорить об этой проблеме открыто, а не замалчивать ее, как это случалось в прошлом.

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