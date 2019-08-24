 Страны G7 поручили Макрону вести диалог с Ираном | Новости из Германии о Европе | DW | 25.08.2019

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Европа

Страны G7 поручили Макрону вести диалог с Ираном

"Большая семерка" хочет сохранить диалог с Ираном и удержать его от несоблюдения ядерной сделки. Дональд Трамп опроверг участие в составлении общего послания стран G7 Тегерану.

Президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эмманюэль Макрон на саммите G7, 24 августа 2019 года

Президент США Дональд Трамп и его французский коллега Эмманюэль Макрон на саммите G7, 24 августа 2019 года

Лидеры стран "большой семерки" согласовали план совместных действий в отношении Ирана. Об этом сообщил в воскресенье, 25 августа, президент Франции Эмманюэль Макрон, которому как главе председательствующего в G7 государства поручено передать Тегерану совместное послание группы семи промышленно развитых стран.

Как пояснил Макрон в интервью телеканалу LCI, документ содержит описание "наших целей". "Важно то обстоятельство, что мы их разделяем, это позволяет предотвратить разногласия", - продолжил президент. По его словам, страны G7 стремятся к тому, чтобы удержать Иран от несоблюдения соглашения по его ядерной программе, а также сохранить возможность диалога.   

Трамп опроверг участие в переговорах

Подробности о послании стан "группы семи" Тегерану не сообщаются. Накануне, в первый день проходящего во французском Биаррице саммита G7, его участники на переговорах по Ирану согласились, что нельзя допустить разработки Тегераном ядерного оружия, сообщает информагентство dpa со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

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Между тем президент США Дональд Трамп заявил, что не участвовал в обсуждении общего послания стран G7 Тегерану. Комментируя сообщения об этом, Трамп отметил, что если лидеры других стран хотят вести переговоры с Ираном, то "нельзя им это запретить".

Bloomberg узнал о плане Макрона по Ирану

Накануне издание Bloomberg сообщило со ссылкой на французского и американского чиновников, что Макрон в ходе встречи на полях саммита предложил Трампу план по Ирану. Согласно этой информации, он подразумевает предоставление Тегерану возможности продавать определенное количество нефти в обмен на ряд обязательств, в частности, соблюдение условий ядерной сделки, обсуждение плана действий после истечения срока ее действия в 2025 году, а также принятие мер по деэскалации конфликта в Персидском заливе. Высокопоставленный американский чиновник назвал предложение Макрона неудачным, пишет Bloomberg.

После того как США в одностороннем порядке вышли из соглашения по ядерной программе Ирана в мае 2018 года, Тегеран отказался выполнять часть взятых в его рамках обязательств. Вашингтон в ответ  ужесточил санкции в отношении Исламской Республики и направил в регион военные корабли и бомбардировщики.

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