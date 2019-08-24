 Страны G7 выделят 20 млн евро на борьбу с пожарами в Амазонии | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 26.08.2019

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Мир

Страны G7 выделят 20 млн евро на борьбу с пожарами в Амазонии

Средства, выделенные странами "большой семерки" на борьбу с пожарами в дождевых лесах Амазонии, пойдут, в первую очередь, на финансирование пожарных самолетов, указал президент Франции Макрон в Биаррице.

Пожарные тушат пламя в лесах Амазонии в Бразилии

Пожарные тушат пламя в лесах Амазонии в Бразилии

Государства-члены G7 собираются выделить около 20 миллионов евро для борьбы с пожарами в лесах Амазонии. Об этом сообщили в понедельник, 26 августа, французский президент Эмманюэль Макрон и президент Чили Себастьян Пиньера на полях саммита "группы семи" в Биаррице. Ожидается, что больше половины этих средств - 11 млн евро - перечислит Великобритания.

Кроме того, участники G7 и гости саммита согласовали план по высаживанию новых деревьев в регионе. Ожидается, что дальнейшее обсуждение этой инициативы состоится на очередной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре 2019 года. При этом указывается, что окончательное согласование плана по озеленению пострадавших районов будет зависеть от его одобрения в Бразилии.

Эта страна на данный момент наиболее сильно страдает от пожаров в лесах Амазонии. По данным бразильского государственного космического центра INPE за 24 августа, с начала 2019 года здесь было зарегистрировано почти 80 тысяч очагов лесных пожаров. Это на 83 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. 12 августа в связи с учащающимися пожарами в штате Амазонас было объявлено чрезвычайное положение.

Болсонару о пожарах в лесах Амазонии

24 августа президент Бразилии Жаир Болсонару заявил в видеообращении, опубликованном на его странице в Twitter, что считает защиту дождевого леса в Амазонии своим долгом, однако отметил, что интенсивность пожаров, бушующих в нем в нынешнем году, не превышает средний показатель за последние 15 лет.

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В тот же день глава Европейского Совета Дональд Туск заявил в Биаррице, что если Бразилия не предпримет действенных мер по тушению лесных пожаров, под угрозой может оказаться подписание соглашения о зоне свободной торговли между группой общего рынка латиноамериканских государств Меркосур и Евросоюзом. Подготовка данного соглашения завершилась в конце июня 2019 года.

Болсонару раздраженно отреагировал на то, что проблема лесных пожаров в Бразилии обсуждается на саммите G7 без участия этой страны. Ранее он уже обвинял Макрона в "колонизаторском менталитете". В свою очередь президент Франции заявил, что чувствует себя обманутым Болсонару в вопросе защиты климата. 

По данным информагентства AFP, под действием международного давления в воскресенье Бразилия задействовала два транспортных самолета типа C-130 Геркулес для тушения пожаров в штате Рондония, особенно сильно затронутом бедствием. Кроме того, в мерах по тушению пожаров участвуют 43 тысячи бразильских военных.

Ди Каприо пожертвовал 5 миллионов долларов на спасение лесов Амазонии

Тем временем тема пожаров в Амазонии стала одной из самых популярных в сети микроблогов Twitter. По некоторым данным, хештег  #PrayforAmazonia ("молись за Амазонию") использовали уже более 200 тысяч пользователей.

25 августа звезда Голливуда Леонардо Ди Каприо сообщил на своей странице в соцсети Instagram, что Earth Alliance - некоммерческая организация, которую он создал в июле 2019 года вместе с о вдовой Стива Джобса Лорен Пауэлл Джобс и американским миллиардером Брайаном Шетом, - через Фонд экстренной помощи лесам Амазонии (Amazon Forest Fund) пожертвует пять миллионов долларов на помощь коренным жителям, пострадавшим от пожаров, а также компаниям, которые пытаются остановить пожары.

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    Автор: Михаил Бушуев


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Ссылки в интернете

Сообщение на странице Леонардо Ди Каприо в Instagram о том, что он собирается пожертвовать 5 млн долларов на помощь пострадавшим от пожаров в Амазонии

Сообщение на странице Леонардо Ди Каприо в Instagram о том, что он собирается пожертвовать 5 млн долларов на помощь пострадавшим от пожаров в Амазонии

Сообщения в Twitter под хештегом #PrayforAmazonia

Сообщения в Twitter под хештегом #PrayforAmazonia

Сообщение DW о том, что страны G7 объявили о готовности выделить финансовую помощь на борьбу с пожарами в Амазонии

Сообщение DW о том, что страны G7 объявили о готовности выделить финансовую помощь на борьбу с пожарами в Амазонии  

Аудио- и видеофайлы по теме

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