Страны, которые запретили полеты Boeing 737 Max 8 (инфографика)

Самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании "Эфиопские авиалинии" разбился 10 марта вскоре после вылета из столицы страны. Погибли все 149 пассажиров и 8 членов экипажа. Ранее, в октябре 2018 года, авиалайнер этой модели упал в Индонезии.

Многие государства, среди них страны Евросоюза, США, Китай, Турция, ОАЭ, Австралия, а также Россия, запретили своим авиакомпаниям эксплуатировать Boeing 737 MAX, либо вовсе закрыли свое небо для полетов самолетов этого типа. Авиаконцерн Boeing также рекомендовал приостановить их эксплуатацию, хотя настаивает на безопасности Boeing 737 Max 8.

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