Страны ЕС ужесточают правила депортации беженцев

Министры внутренних дел стран ЕС договорились об ужесточении правил депортации отвергнутых соискателей убежища. Впредь минимальный срок содержания в депортационной тюрьме будет составлять три месяца, решили министры в ходе встречи в Люксембурге в пятницу, 7 июня.

Эта мера призвана предотвратить попытки отвергнутых соискателей убежища скрыться или перебраться в другую страну ЕС. В качестве крайней мере предусматривается возможность выдворения таких мигрантов в "любую безопасную третью страну". Эти планы должны быть утверждены Европарламентом.

Проблемы с депортацией

В настоящее время попытки депортировать отвергнутых соискателей убежища часто оканчиваются неудачей из-за отсутствия у беженцев документов страны происхождения, невозможности установить гражданство мигрантов или несогласия страны происхождения на их реадмиссию.

По решению глав МВД стран ЕС, основанием для помещения беженца в депортационную тюрьму может стать угроза бегства или попытки мигранта предотвратить его выдворение. Еще одним основанием впредь будет "угроза для общественного порядка, общественной или национальной безопасности".

Максимальный срок содержания в депортационной тюрьме будет составлять 6 месяцев и в исключительных случаях может быть продлен до года. Несовершеннолетние или семьи с несовершеннолетними детьми будут помещаться в депортационные тюрьмы лишь в случае крайней необходимости.

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