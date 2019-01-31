 Страны ЕС создают компанию для обхода санкций США против Ирана | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 31.01.2019

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Мир

Страны ЕС создают компанию для обхода санкций США против Ирана

Европейские страны пытаются спасти соглашение с Ираном о его ядерной программе. Для этого создается целевая компания, через которую будут идти сделки европейских и иранских фирм.

Euro Dollar Rial Währung Iran (Getty Images/AFP/A. Kenare)

Германия, Франция и Великобритания вводят в действие систему обхода санкций США в торговле с Ираном. На встрече министров иностранных дел стран ЕС в Бухаресте в четверг, 31 января, будет объявлено о создании агентства, через которое будут осуществляться расчеты за сделки между европейскими и иранскими компаниями, если частные банки, опасаясь штрафных мер США, откажутся их проводить, сообщило агентство dpa.

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Целевая компания со штаб-квартирой в Париже будет действовать как посредническое бюро. Так, Иран сможет и дальше поставлять нефть и другие товары в Европу. Деньги за них это бюро будет направлять не в иранские банки, а европейским компаниям, которые продают в Иран промышленные товары, медикаменты и продовольствие. При этом целевая компания не в состоянии оградить европейские компании от санкций США. Поэтому ее использование будет интересно лишь тем фирмам в Европе, которые нацелены на работу с Ираном и не опасаются исключения от доступа к американскому рынку.  

Таким образом европейские страны пытаются спасти соглашение с Ираном по его ядерной программе. В мае 2018 года Дональд Трамп объявил о выходе США в одностороннем порядке из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению его ядерной программы в обмен на отмену санкций. Трамп объяснил свое решение тем, что соглашение с Ираном не принесло мира на Ближнем Востоке, и обвинил Тегеран в продолжении попыток создать ядерное оружие.

Европейские страны в свою очередь указывают, что Иран до сих пор выполнял все условия соглашения, что было подтверждено уже 13 раз по итогам проверок Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ).

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    Автор: Наталья Позднякова


 

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