 Страны ЕС намерены ослаблять погранконтроль крайне осторожно | Новости из Германии о Европе | DW | 28.04.2020

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Европа

Страны ЕС намерены ослаблять погранконтроль крайне осторожно

Государства Евросоюза едины во мнении, что закрытые из-за коронавируса внутренние границы нельзя открывать сразу. Меры противодействия SARS-CoV-2 будут ослабляться странами ЕС лишь в согласовании друг с другом.

Немецкие полицейские на границе с Францией

Немецкие полицейские на границе с Францией

Государства Европейского Союза будут открывать внутренние границы ЕС, закрытые в борьбе с распространением коронавируса SARS-CoV-2, с предельной осторожностью. По словам Давора Божиновича, министра внутренних дел Хорватии, председательствующей сейчас в Евросоюзе, главы МВД стран ЕС в ходе видеоконференции, прошедшей в понедельник, 28 апреля, единодушно высказались за то, что при открытии внутренних границ следует действовать так же осмотрительно, как и в случае возможного открытия внешних.

Божинович подчеркнул, что 27 стран - членов ЕС намерены ослаблять меры противодействия коронавирусу в тесном взаимодействии друг с другом, чтобы предотвратить вторую волну заражений. "Ограничения будут ослабляться с течением времени, в первую очередь в сферах с относительно низким риском распространения вируса", - указал хорватский министр.

Комиссар ЕС по внутренним делам Ильва Йоханссон также заявила, что контроль на границах не следует отменять разом, а лишь поэтапно.

В связи с кризисом вокруг коронавируса многие страны возобновили пограничный контроль внутри Шенгенской зоны, в которую входят 26 европейских государств.

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    Автор: Марина Барановская, Дженнифер Пальке


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