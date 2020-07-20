 Страны ЕС договорились о сумме субсидий для восстановления экономики | Новости из Германии о Европе | DW | 20.07.2020

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Европа

Страны ЕС договорились о сумме субсидий для восстановления экономики

Германия и Франция не смогли добиться того, чтобы направить на восстановление экономики пострадавших от коронавируса стран полтриллиона евро. По данным дипломатов, на эти цели будет выделено 390 млрд евро.

Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон и Шарль Мишель на саммите ЕС в Брюсселе, 17 июля 2020 г.

Ангела Меркель, Эмманюэль Макрон и Шарль Мишель на саммите ЕС в Брюсселе, 17 июля 2020 г.

Государства Европейского Союза договорились о размере пакета помощи по восстановлению экономики стран, пострадавших от коронавируса. Согласно договоренности выделено на эти цели должно быть не 500 миллиардов евро, как требовали Германия и Франция, а 390 миллиардов, сообщили европейские дипломаты вечером в понедельник, 20 июля, в четвертый день продолжающегося в Брюсселе саммита Евросоюза.

За сокращение суммы не подлежащих возврату субсидий выступали Австрия, Дания, Нидерланды, Финляндия и Швеция. Первоначально они настаивали на предоставлении только кредитов, а не субсидий, чтобы склонить такие страны, как Италия, к более смелой политике реформ.

Особенной критике планы помощи подверглись в том числе и потому, что ЕС впервые хочет в большом объеме взять на себя совместные долговые обязательства для программы инвестиций и стимулирования экономики.

Чрезвычайный саммит Евросоюза длится уже с пятницы, 17 июля, хотя изначально был запланирован лишь на два дня. Лидеры 27 стран должны также договориться о долгосрочном бюджете ЕС на 2021-2027 годы - пока он не принят, программа помощи не может быть запущена.

Также остается открытым вопрос о том, будет ли предоставление помощи привязано к приверженности стран защите климата и соблюдению стандартов правового государства. Такие страны, как Польша и Венгрия, отвергают это.

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    Автор: Марина Барановская


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Контекст

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