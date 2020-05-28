 Страны Европы сожалеют об отмене США исключений по Ирану | Новости из Германии о Европе | DW | 30.05.2020

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Европа

Страны Европы сожалеют об отмене США исключений по Ирану

После выхода из международной атомной сделки по Ирану, США сделали ряд исключений, позволявших сотрудничать с Тегераном по некоторым проектам. Эти исключения теперь утратили силу.

На иранском объекте по переработке урана под Исфаханом

На иранском объекте по переработке урана под Исфаханом

Германия, Франция и Великобритания выразили сожаление по поводу решения США отменить исключения, которые позволяли сотрудничать с Ираном по ряду проектов в рамках его гражданской атомной программы. "Реализация этих проектов отвечает интересам всех стран в сфере нераспространения и обеспечивает мировому сообществу гарантию исключительно мирного и безопасного характера деятельности Ирана в атомной сфере", - говорится обнародованном в субботу, 30 мая, совместном заявлении глав внешнеполитических ведомств трех европейских государств и Европейской комиссии.

В этом документе ФРГ, Франция и Британия подчеркивают свою заинтересованность в сохранении международной атомной сделки по Ирану, заключенной Тегераном и пятью странами - постоянными членами Совбеза ООН и Германией в 2015 году после многолетних переговоров. Эта сделка имеют целью не допустить появления у Ирана ядерного оружия. В то же время договором предусмотрена возможность сотрудничества с Тегераном в рамках использования иранской атомной программы в мирных целях.

Исключения для сотрудничества с Ираном

Президент США Дональд Трамп в 2018 году вышел из этой сделки. В то же время он сделал три исключения, которые до сих пор позволяли мировому сообществу продолжать сотрудничество с Тегераном по ряду конкретных проектов. 27 мая США, однако, объявили, что срок действия эти исключений продлен не будет.

До сих пор специальные разрешения позволяли, к примеру, Великобритании и Китаю сотрудничать с Тегераном при переводе атомного реактора в Араке с тяжелой воды на легкую. Еще одно исключение касалось исследовательского реактора в Тегеране.

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    Автор: Наталья Позднякова


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