Страны Балтии требуют от Walmart убрать одежду с символикой СССР

Представители Литвы, Латвии и Эстонии раскритиковали американскую сеть супермаркетов Walmart за торговлю одеждой с символикой СССР. Посол Литвы в США Роландас Крищюнас обратился к руководству Walmart с письмом, в котором потребовал изъять такую одежду из продажи, сообщило в четверг, 6 сентября, агентство AP.

По словам Крищюнаса, во время "советской оккупации"пострадали сотни тысяч литовских граждан. "Под советскими серпом и молотом происходили ужасные преступления. Продвижение подобных символов резонирует с огромной болью на многие века", - подчеркнул литовский дипломат.

Одновременно он отметил, что не думает, что Walmart намеренно решил задеть чувства людей, продавая одежду с советской символикой. "Но в данном случае футболки и прочая продукция с символами массового убийства должны быть немедленно изъяты из продажи", - заявил Роландас Крищюнас.

Критике подвергли и Adidas

Группа депутатов Литвы, Латвии и Эстонии тоже обратилась с письмом к руководству Walmart. По мнению парламентариев, сеть супермаркетов, продавая одежду с символами Советского Союза, "демонстрирует недостаток добропорядочности", поэтому Walmart следует немедленно прекратить торговлю подобными вещами. Представители компании пока не отреагировали на требование депутатов.

В мае МИД Литвы подверг критике немецкого производителя спортивной одежды Adidas, который перед чемпионатом мира по футболу в России выпустил футболки с надписью "СССР".

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