 Страны Балтии против вывода войск США из Европы | Новости из Германии о Европе | DW | 20.07.2020

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Европа

Страны Балтии против вывода войск США из Европы

По мнению министров иностранных дел балтийских стран, Вашингтон не должен уменьшать военное присутствие в Европе. Это даст больший эффект для устрашения России.

Министры иностранных дел Литвы, Латвии и ФРГ: Эдгарс Ринкевичс, Линас Линкявичюс и Хайко Мас, 20 июля 2020 г.

Министры иностранных дел Литвы, Латвии и ФРГ (слева направо): Эдгарс Ринкевичс, Линас Линкявичюс и Хайко Мас, Таллин, 20 июля 2020 г.

Латвия, Литва и Эстония совместно выступили против предполагаемого вывода американских войск из Европы. После встречи в Таллине со своим германским коллегой Хайко Масом (Heiko Maas) в понедельник, 20 июля, министры иностранных дел трех стран заявили, что большее присутствие военнослужащих США в Европе даст лучший эффект в плане устрашения России. Таким образом они отреагировали на объявление президента США Дональда Трампа о сокращении американского военного контингента в Германии почти на 10 тысяч военнослужащих.

"Это не секрет: нам определенно не хватает некоторых навыков", - заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс, добавив, что балтийские страны надеются при этом на помощь союзников и на большее присутствие у себя американских солдат - но не за счет Германии. С аналогичными заявлениями выступили и главы оборонных ведомств Латвии и Эстонии Эдгарс Ринкевичс и Урмас Рейнсалу.

Вывод войск из Германии Дональд Трамп обосновал, среди прочего, недостаточными, с его точки зрения, расходами Берлина на оборону. Часть дислоцированного в ФРГ контингента он намерен вернуть в США, а часть - перевести в другие европейские страны, в частности в Польшу.

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    Автор: Александра Елкина


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