 Стороны конфликта в Афганистане не достигли прорыва в Москве | Новости из Германии о России | DW | 09.11.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Россия

Стороны конфликта в Афганистане не достигли прорыва в Москве

Талибы и правительство в Кабуле не смогли договориться о прямых переговорах. "Талибан" желает разговаривать лишь с американцами о сроках вывода их войск из Афганистана.

На переговорах по Афганистану в Москве

На переговорах по Афганистану в Москве

Стороны конфликта в Афганистане не смогли добиться прорыва в вопросе о проведении прямых переговоров в результате международной конференции, состоявшейся в Москве в пятницу, 9 ноября. Пригласив на конференцию не только делегации афганских властей и движения "Талибан" (запрещенного в России и признанного ей террористическим), но также и представителей США, Индии, Китая и Пакистана, Москва назвала этот форум шансом "открыть новую страницу в истории Афганистана" и заняться поиском путей прекращения гражданской войны, продолжающейся уже 17 лет.

Однако в результате московской конференции представители радикального движения "Талибан" и Высшего совета мира Афганистана не смогли согласовать дорожную карту к установлению прямого диалога между талибами и правительством в Кабуле, сообщили журналистам делегации обеих сторон.

Переговоры с американцами

"Прежде всего, мы не признаем нынешнее правительство как законное. Поэтому мы не будем вести с ними переговоры. Кабул даже не послал на эту конференцию своего представителя, - сказал глава делегации талибов Аббас Станакзай. - Учитывая, что наше главное требование - вывод иностранных войск, мы будем обсуждать мирное урегулирование с американцами. Это правительство не представляет народ Афганистана, его привели к власти американцы. Именно поэтому мы отказываемся от прямых переговоров с ними до тех пор, пока мы не решим наши проблемы с американцами", - пояснил позицию талибов Станакзай.

Контекст

14 апреля в Москве пройдет уже третья по счету международная конференция по Афганистану. Список ее участников расширяется, но США приглашение на встречу не приняли. (13.04.2017)

Кто в Афганистане "плохие парни"? Этот вопрос обсуждал в Москве Атмар, глава афганского Совета национальной безопасности. Уехал он довольный. В подоплеке происходящего разбиралась DW. (20.03.2017)

Он также опроверг информацию о том, что талибы негласно контактируют с официальным Кабулом. Со своей стороны представитель афганской делегации Хаджи Дин Мохаммад сообщил журналистам,  что Россия пригласила стороны конфликта на новую встречу, однако соглашения о проведении прямых переговоров так и не было достигнуто.

Создание условий для прямых переговоров

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что участие в московской конференции представителей обеих сторон конфликта в Афганистане является важным вкладом, направленным на создание благоприятных условий для запуска прямых переговоров. "Я рассчитываю, что вы проведете серьезную и конструктивную встречу, которая оправдает надежды афганского народа", - сказал Лавров, прежде чем участники конференции удалились на консультации за закрытыми дверьми.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 6 ноября выразил мнение, что шансы Афганистана на установление мира сейчас выше, чем за многие годы, даже несмотря на то, что талибы усиливают нападения на афганские войска и те несут рекордные потери.

Смотрите также:

  • Афганские крестьяне на поле, где растет опийный мак

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Лидер по производству опиума

    Более 90 процентов опиума, поступающего на мировой рынок, производится сегодня в Афганистане. В 2013 году опийным маком, из которого делают как опиум, так и героин, в стране было засеяно 209 тысяч гектаров.

  • В руках у человека опийный мак

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Новые посевы, бóльшие объемы

    В ноябре 2013 года Управление ООН по борьбе с наркотиками и преступностью (UNODC) обнародовало годовой отчет, в котором пришло к неутешительным выводам. Согласно отчету, объем произведенного в Афганистане опиума по сравнению с 2012 годом вырос почти на 50 процентов, достигнув 5,5 тыс тонн.

  • Афганцы на складе наркотиков, упакованных в пакеты

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Есть ли связь с выводом войск НАТО?

    В ООН предполагают, что существует связь между приведенными в докладе цифрами и запланированным на 2014 год выводом войск международной коалиции из Афганистана. Эксперты не исключают, что крестьяне расширяют посевы мака, чтобы подготовиться к временам политической и экономической нестабильности.

  • Афганский торговец наркотиками в Кабуле

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Почти миллиард долларов

    По оценкам Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью, стоимость произведенного в 2013 году в Афганистане опиума составляет 950 млн долларов. Это соответствует 4 процентам ВВП страны.

  • Цветущий мак на поле

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Соблазн велик

    Несмотря на то, что посев опийного мака в Афганистане запрещен законом, искушение для местных крестьян велико: за килограмм этой сельхозкультуры дают до 150 долларов США. Попытки зарубежных экспертов-аграриев убедить крестьян перейти к возделыванию хлопка до сих пор не принесли результата. Причина - невысокая прибыль плюс проблемы со сбытом.

  • Афганские крестьяне на тракторах

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Проблемная провинция Гильменд

    Согласно отчету Управления ООН по борьбе с наркотиками и преступностью, почти половина выращенного в Афганистане в 2013 году опийного мака приходится на южную провинцию Гильменд, которая считается оплотом "Талибана". Местные власти пытаются противостоять выращиванию мака, позволяя себе уничтожать его посевы на полях и разрушать источники орошения земель.

  • Афганские крестьяне на полях, где растет опийный мак

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Безнадежное дело?

    Поддержку в борьбе с наркотиками Кабул получает также из Вашингтона. В начале 2013 года Афганистан и США подписали договор, по которому Кабул получит 250 млн долларов для улучшения работы судебных органов и полиции. Важную роль тут играет и борьба с посевами опийного мака. Тем не менее, по данным афганских властей, в 2011 году почти 200 тыс крестьянских хозяйств жили за счет его выращивания.

  • Растущий на полях мак

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Бизнес для "Талибана"

    Выгоду от торговли наркотиками извлекают и радикальные исламисты: как правило, крестьяне платят отчисления талибам, которые с помощью этих денег финансируют свою борьбу с правительством в Кабуле и войсками международной коалиции. Между тем до свержения режима талибов в 2001 году выращивание опийного мака в Афганистане было строго запрещено.

  • Накозависимые афганские дети

    Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

    Наркозависимые дети

    Большие объемы выпуска опиума и героина приводят к росту числа наркоманов. Наркотики в Афганистане не только производят, но и потребляют в крупных масштабах. По оценкам ООН, почти полмиллиона афганцев являются наркозависимыми, среди них 300 тысяч детей.

    Автор: Эстер Фельден, Владимир Дорохов


Смотреть видео 02:03
Now live
02:03 мин

США: непростой путь из Афганистана

 

Контекст

Афганистан: НАТО уходит, опиум наступает

В 2013 году в Афганистане резко выросло производство опиума. Причина тому кроется, в том числе, и в скором выводе войск международной коалиции, запланированном на 2014 год. (17.03.2014)  

Аудио- и видеофайлы по теме

США: непростой путь из Афганистана  

Можно ли назвать планы Трампа по Афганистану новыми?  

Для чего США демонстрируют силу в Афганистане?  

Реклама

Самые читаемые

В Австрии раскрыт агент российской военной разведки  

Совет Европы предупредил о последствиях возможного выхода России  

Автодилеры Германии опасаются, что через 5-10 лет будут не нужны  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно