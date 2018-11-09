Стороны конфликта в Афганистане не достигли прорыва в Москве

Стороны конфликта в Афганистане не смогли добиться прорыва в вопросе о проведении прямых переговоров в результате международной конференции, состоявшейся в Москве в пятницу, 9 ноября. Пригласив на конференцию не только делегации афганских властей и движения "Талибан" (запрещенного в России и признанного ей террористическим), но также и представителей США, Индии, Китая и Пакистана, Москва назвала этот форум шансом "открыть новую страницу в истории Афганистана" и заняться поиском путей прекращения гражданской войны, продолжающейся уже 17 лет.

Однако в результате московской конференции представители радикального движения "Талибан" и Высшего совета мира Афганистана не смогли согласовать дорожную карту к установлению прямого диалога между талибами и правительством в Кабуле, сообщили журналистам делегации обеих сторон.

Переговоры с американцами

"Прежде всего, мы не признаем нынешнее правительство как законное. Поэтому мы не будем вести с ними переговоры. Кабул даже не послал на эту конференцию своего представителя, - сказал глава делегации талибов Аббас Станакзай. - Учитывая, что наше главное требование - вывод иностранных войск, мы будем обсуждать мирное урегулирование с американцами. Это правительство не представляет народ Афганистана, его привели к власти американцы. Именно поэтому мы отказываемся от прямых переговоров с ними до тех пор, пока мы не решим наши проблемы с американцами", - пояснил позицию талибов Станакзай.

Он также опроверг информацию о том, что талибы негласно контактируют с официальным Кабулом. Со своей стороны представитель афганской делегации Хаджи Дин Мохаммад сообщил журналистам, что Россия пригласила стороны конфликта на новую встречу, однако соглашения о проведении прямых переговоров так и не было достигнуто.

Создание условий для прямых переговоров

Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что участие в московской конференции представителей обеих сторон конфликта в Афганистане является важным вкладом, направленным на создание благоприятных условий для запуска прямых переговоров. "Я рассчитываю, что вы проведете серьезную и конструктивную встречу, которая оправдает надежды афганского народа", - сказал Лавров, прежде чем участники конференции удалились на консультации за закрытыми дверьми.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг 6 ноября выразил мнение, что шансы Афганистана на установление мира сейчас выше, чем за многие годы, даже несмотря на то, что талибы усиливают нападения на афганские войска и те несут рекордные потери.

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