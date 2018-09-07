 Сторонников Навального задерживают в России накануне протестов | Новости из Германии о России | DW | 07.09.2018

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Россия

Сторонников Навального задерживают в России накануне протестов

В Москве полиция задержала всех, кто находился в штабе Навального. Накануне акций протеста, которые намечены на 9 сентября, аресты, задержания и обыски проводятся в десятках городов РФ.

Алексей Навальный выходит из автозака в день задержания 27 августа

Алексей Навальный, 27 августа 2018

В преддверии акций протеста против пенсионной реформы, намеченных Алексеем Навальным на 9 сентября, по всей России продолжаются задержания сторонников оппозиционера. В пятницу, 7 сентября, в штабе Навального в Москве были задержаны все находившиеся там восемь человек.

Контекст

Белорусы, несогласные с повышением пенсионного возраста, обратились в суд с требованием отправить их на заслуженный отдых "по-старому". DW - о том, что из этого вышло. (05.09.2018)

Президент РФ хотя и предложил смягчить пенсионную реформу, но поддержал повышение пенсионного возраста. Карикатурист Сергей Елкин о том, как это может сказаться на популярности Путина. (30.08.2018)

Владимир Путин подтвердил: повышению пенсионного возраста быть. Компенсацией станут неденежные льготы как при Ельцине - ведь денег нет, но Кремль держится. Мнение Ивана Преображенского. (29.08.2018)

В качестве причины отказа в проведении согласованного ранее митинга власти назвали прорыв водопроводной трубы. Мэрия предложила перенести акцию в парк. (07.09.2018)

В единый день голосования по всей стране пройдут выборы губернаторов, мэров и депутатов разных уровней. Результаты могут неприятно удивить действующую власть, считают эксперты. (07.09.2018)

Оппозиционный политик не сможет принять участия в акции протеста против повышения пенсионного возраста, которую намерены провести его сторонники 9 сентября в Москве. (05.09.2018)

Как написал у себя в Twitter координатор московского штаба Олег Степанов, проводившие задержания оперативники ссылались на то, "что кто-то в розыске, а еще планируются какие-то нарушения против выборов". Задержанные сотрудники штаба, волонтеры и находившиеся там посетители были доставлены в ОВД "Даниловский". Через несколько часов их отпустили.

Аресты, задержания, обыски по всей России

В тот же день в Ставрополе координатор штаба Навального Иван Танский получил 5 суток ареста, сообщает ОВД-Инфо. В Краснодаре координатор местного штаба Навального Размик Симонян был арестован судом на 10 суток, на сроки от 5 до 10 суток были арестованы еще двое активистов. Накануне, 6 сентября, на сроки от 7 до 10 суток были арестованы пять краснодарских сторонников оппозиционера.

К административному аресту на срок от 10 до 25 суток приговорены координаторы региональных штабов в Нижнем Новгороде, Красноярске и Томске. В Омске в помещении штаба провели обыск и задержали координатора. Как сообщает телеканал "Дождь", начиная с 4 сентября, задержания и обыски также прошли в Казани, Тамбове, Белгороде, Кемерово, Саратове, Армавире, Горячем Ключе, Якутске, Екатеринбурге и Челябинске.

В Петербурге отозвали заявку на акцию Навального

Сам Алексей Навальный был задержан 27 августа и приговорен судом к административному аресту на 30 суток, поэтому не сможет принять участие в шествии-митинге в Москве. Власти Москвы отказались согласовать эту акцию.

В свою очередь, в Санкт-Петербурге акцию против повышения пенсионного возраста сначала согласовали, но позже власти отклонили заявку, сославшись на прорыв водопроводной трубы в месте проведения акции. На 9 сентября также намечен единый день голосования - по всей стране пройдут выборы губернаторов, мэров и депутатов разных уровней.

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  • Участница митинга Он нам не царь в Санкт-Петербурге Александра.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Александра, Санкт-Петербург

    "Я специально приехала в Санкт-Петербург из города Великие Луки, у нас такие акции не проводятся. Потому что - кто, если не мы? Картинку, с которой я пришла на митинг, я нашла в интернете. Она очень ироничная, я называю ее "робоцарь". Я рассматриваю вариант отъезда за границу. Потому что в этой стране, с этим "царем" нет жизни для молодежи, и для взрослых - тоже".

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Дмитрий.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Дмитрий, 65 лет, Москва

    "Я работаю в сфере образования. Пришел потому, что считаю, что выборы были нелегитимными. Это - неопасная форма выражения своего мнения, за что меня задерживать? Самое главное, что вышла молодежь. Это следствие технической революции".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Дарья.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Дарья, 29 лет, Москва

    "Я - ветеринарный врач. Пришла потому, что считаю, что в этом государстве не соблюдаются мои права. Мне неприятно, что выйти на "собянинг" или "путинг" на Тверскую улицу можно, а мне почему-то поддержать Навального нельзя. Это - мой протест".

  • Участник митинга Он нам не царь в Санкт-Петербурге Андрей.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Андрей, 18 лет, Санкт-Петербург

    "Я - студент колледжа. Участвую в протестных акциях с марта 2017 года. На эту акцию я пришел потому, что я против вмешательства государства в интернет. Я не считаю эти выборы легитимными, так как главного конкурента Путина не допустили к участию, я имею в виду Алексея Навального. За границу уезжать не собираюсь, я считаю себя патриотом и хочу менять здесь ситуацию".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Екатерина.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Екатерина, 23 года, Москва

    "Я пришла потому, что моего политического представительства на выборах президента не было. Мой плакат - небольшая отсылка к известной всем акции. Я считаю, что Путин и его окружение - коррупционеры".

  • Участник митинга Он нам не царь в Санкт-Петербурге Валентин.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Валентин, Санкт-Петербург

    "Я - пенсионер, в оппозиционных акциях участвую с 2012 года. То, что произошло в Армении - очень хороший пример. Но нам до этого далеко, народ совершенно пассивен, вокруг - болото. От наших действий мало что зависит, но мы должны ходить на эти акции и действовать. Так стыдно, что эта чекистская машина работает в нашей стране!"

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Виталий.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Виталий, 29 лет, Москва

    "Я - фрилансер. Безусловно, выборы 18 марта были более чем предсказуемыми. Я пришел сюда, чтобы высказать свое недовольство. Хотелось бы, чтобы у нас был мирный переворот. Как в Армении".

  • Участница митинга Он нам не царь в Москве Галина.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Галина, 57 лет, Москва

    "Я работаю в турагентстве, на митинги хожу с 2012 года. Но потом перестала, поняла, что в России народ не готов к переменам. Если большинство не хочет, то насильно его не осчастливишь. Сегодня я пришла, потому что подумала, что, может быть, народ уже созрел. Но нет. Навального все равно поддерживаю".

  • Участник митинга Он нам не царь в Москве Денис.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Денис, 30 лет, Москва

    "Я - менеджер по туризму. Был кандидатом в муниципальные депутаты и видел, как люди в управе препятствуют регистрации оппозиционных кандидатов. Я видел, как эти выборы фальсифицируются. У нас отняли выбор".

  • Задержания на митинге Он нам не царь в Москве.

    Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

    Более 1300 задержанных по всей России

    По данным "ОВД-Инфо" на 19 часов субботы, в Москве задержали 572 человека, в Санкт-Петербурге - 180. Всего в России задержаны 1348 человек. Акции во многих городах сопровождались провокациями со стороны провластных активистов.

    Автор: Никита Баталов, Елена Барышева, Владимир Изотов, Санкт-Петербург


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Как сторонники Навального готовят акцию против пенсионной реформы

Контекст

Лица протеста: митинги "Он нам не царь" в Москве и Санкт-Петербурге

На митингах против инаугурации Владимира Путина задержали более 1300 человек. Акции прошли в десятках российских городов. DW спросила участников митингов, кто они и почему вышли протестовать. (05.05.2018)  

Ссылки в интернете

Мониторинг задержания сторонников Навального на сайте ОВД-Инфо

Аудио- и видеофайлы по теме

Как сторонники Навального готовят акцию против пенсионной реформы  

Навальный в тюрьме, Трамп и обещания, а также песня Путина про пенсии – "Заповедник", выпуск 39  

"Спасает свой рейтинг": что думают немецкие эксперты о Путине и пенсионной реформе  

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