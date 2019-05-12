 Столкновения в Тиране: албанцы добиваются отставки премьера | Новости из Германии о Европе | DW | 03.06.2019

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Европа

Столкновения в Тиране: албанцы добиваются отставки премьера

Протесты в Албании не стихают с февраля. Тысячи людей требуют отставки председателя Совета министров Эди Рамы. В столкновениях 10 полицейских получили ранения.

Столкновения протестующих и полицейских в Тиране

Столкновения протестующих и полицейских в Тиране

Участники антиправительственных протестов в столице Албании в субботу, 2 июня, вновь вступили в столкновения с силами безопасности республики. По данным МВД, в ходе столкновений ранения получили 10 полицейских и трое протестующих.

Контекст

Республика Северная Македония и Албания достаточно продвинулись по пути реформ, чтобы начать переговоры об их членстве в Евросоюзе, считает Европейская комиссия. (29.05.2019)

В Тиране участники акции протеста против действующего премьер-министра Эди Рамы попытались взять штурмом здание парламента. Пострадали полицейские, демонстранты и журналисты. (14.04.2019)

Несколько тысяч манифестантов собрались перед зданием парламента в Тиране с требованием отставки главы правительства Эди Рамы. Они стали бросать в полицейских бутылки с зажигательной смесью и петарды, правоохранители в ответ применили слезоточивый газ и водометы.

Албанскую социалистическую партию обвиняют в коррупции

Протесты в Албании начались в феврале. Оппозиция требует проведения новых выборов и отставки Рамы, занимающего свою должность с 2013 года. Правящую Албанскую социалистическую партию и ее председателя Эди Раму обвиняют в махинациях на выборах и коррупции. В конце февраля свыше 60 депутатов от Демократической партии Албании и ее союзников сдали свои мандаты в знак протеста.

Лидер демократов намерен продолжить протесты

Лидер демократов Люльзим Баша особо выделил необходимость "освободить Албанию от преступлений" и сделать ее похожей на остальные страны Европы. Протестные акции будут продолжаться, а их масштаб расти, пока албанские власти держат страну "вдали от Европы", заявил Баша, выступая перед демонстрантами.

Республика Албания с населением в 2,9 млн человек входит в число беднейших государств Европы. В 2019 году власти надеются начать переговоры о вступлении в Европейский Союз.

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    Автор: Илья Коваль, Наталья Позднякова


Контекст

Протесты в Иране: как это было

В Иране прошли самые масштабные акции протеста с 2009 года. Демонстранты выражали недовольство ростом цен и внешней политикой властей. О том, как это было, - в галерее DW. (04.01.2018)  

Аудио- и видеофайлы по теме

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В Скопье протестующие захватили здание парламента  

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