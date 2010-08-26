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Чтобы начать войну, нужны основания. И Первая мировая, вспыхнувшая в августе 1914 года, в этом смысле не исключение. Повод для нее появился за несколько недель до ее начала - 28 июня.
Европа отмечает печальный юбилей - 90-летие с начала первой мировой войны. В июле 1914 года австриец Стефан Цвейг сказал бельгийцу Верхарну: "На этом фонаре я повешусь, если немцы войдут в Бельгию..."
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