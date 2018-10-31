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Спецпредставитель ООН по Сирии
Антониу Гутерриш призвал Совбез ООН и сирийские власти оказать всестороннюю поддержку норвежскому дипломату Педерсену. Он должен сменить на посту спецпосланника по Сирии Стаффана де Мистуру.
Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура сообщил, что уйдет со своего поста по личным причинам. До этого он надеется завершить формирование Конституционного комитета в Сирии.
Консультации о формировании Конституционного комитета Сирии пройдут 11-12 сентября в Женеве.Комитет должен подготовить предложения для выработки новой конституции страны.
Авиаудары по сирийской провинции Дераа привели к гибели не менее 22 человек, утверждают представители гуманитарных организаций. Спецпосланник ООН по Сирии обеспокоен ситуацией.
Представители ОЗХО побывали в сирийской Думе и собрали необходимые пробы. Представитель делегации не исключил повторного визита на место предположительной химатаки.
Отказ от участия в Конгрессе национального диалога Сирии части оппозиции и курдов не сорвет мероприятие и не снизит его значимость, считают в Кремле.
Представители Дамаска на мирных переговорах продемонстрировали больше готовности к сотрудничеству, чем прежде. Лидер делегации от оппозиции назвал новый раунд "настоящей проверкой для всех сторон".
Российский президент должен подтолкнуть сирийские власти к принятию новой конституции и проведению новых выборов, заявил спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура.
Межсирийский диалог под эгидой ООН стартовал в Женеве 28 ноября. Делегация Дамаска сначала отложила поездку, но позже выразила готовность принять участие во встрече.
Представители Башара Асада и оппозиции должны встретиться в Женеве 28 ноября. Однако встреча может и не состояться. Делегация Дамаска недовольна требованием сразу же отправить президента в отставку.
Очередной раунд переговоров по Сирии, завершившийся в Женеве, не привел к серьезным результатам. По словам спецпредставителя ООН, удалось договориться о встречах экспертов по вопросам права и конституции.
Официальный Дамаск и Высший комитет по переговорам обсудят борьбу с терроризмом, формирование нового правительства Сирии и проведение свободных выборов.
Спецпредставитель ООН надеется, что меморандум о создании четырех зон безопасности в Сирии, подписанный делегациями Москвы, Анкары и Тегерана в Астане, будет реализован в полном объеме.
Единственным итогом встречи стало согласование программы следующего раунда переговоров. Стороны хотят обсудить борьбу с терроризмом, формирование нового правительства Сирии, проведение свободных выборов.
Спецпосланник ООН Стаффан де Мистура перед началом переговоров провел отдельные встречи с делегацией Дамаска и представителями сирийской оппозиции. Встреча в Женеве - первая с апреля 2016 года.
По мнению представителей сирийских повстанцев, Дамаск может сорвать мирные переговоры в Женеве, активизировав боевые действия. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура не ждет прорыва от нового раунда переговоров.
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