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Стаффан де Мистура

Спецпредставитель ООН по Сирии

U.N. Secretary General Antonio Guterres addresses the 73rd session of the United Nations General Assembly, at U.N. headquarters, Tuesday, Sept. 25, 2018. (AP Photo/Richard Drew) |

Генсек ООН определился с кандидатурой спецпосланника по Сирии 31.10.2018

Антониу Гутерриш призвал Совбез ООН и сирийские власти оказать всестороннюю поддержку норвежскому дипломату Педерсену. Он должен сменить на посту спецпосланника по Сирии Стаффана де Мистуру.

19.05.2017 UN Special Envoy for Syria Staffan de Mistura speaks during a press conference following a round of Syria peace talks on May 19, 2017 at the United Nations Offices in Geneva. / AFP PHOTO / Fabrice COFFRINI (Photo credit should read FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images)

Спецпредставитель ООН по Сирии покинет свой пост в ноябре 17.10.2018

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура сообщил, что уйдет со своего поста по личным причинам. До этого он надеется завершить формирование Конституционного комитета в Сирии.
(180719) -- DARAA (SYRIA), July 19, 2018 (Xinhua) -- Photo taken on July 19, 2018 shows a general view of the town of al-Harrah in the northwestern countryside of Daraa Province, Syria. The Syrian army on Monday captured the Tal al-Harrah, highest and most strategic hill in the northwestern countryside of Daraa Province in southern Syria, state news agency SANA reported. (Xinhua/Ammar Safarjalani) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Россию пригласили на переговоры по Конституционному комитету Сирии 24.08.2018

Консультации о формировании Конституционного комитета Сирии пройдут 11-12 сентября в Женеве.Комитет должен подготовить предложения для выработки новой конституции страны.
ARCHIVBILD *** FILE PHOTO: A rebel fighter walks past damaged buildings in a rebel-held part of the southern city of Deraa, Syria June 22, 2017. REUTERS/Alaa Al-Faqir/File Photo

В результате авиаударов на юге Сирии погибли не менее 22 человек 28.06.2018

Авиаудары по сирийской провинции Дераа привели к гибели не менее 22 человек, утверждают представители гуманитарных организаций. Спецпосланник ООН по Сирии обеспокоен ситуацией.
The United Nation vehicle carrying the Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW) inspectors is seen in Damascus, Syria April 17, 2018. REUTERS/Omar Sanadiki

Эксперты ОЗХО собрали пробы в сирийской Думе 21.04.2018

Представители ОЗХО побывали в сирийской Думе и собрали необходимые пробы. Представитель делегации не исключил повторного визита на место предположительной химатаки.
29.01.2018+++ SOCHI, RUSSIA - JANUARY 29, 2018: People walk past banners promoting the Congress of Syrian National Dialogue, which is held 29 and 30 January, 2018, at the Main Media Centre of the Olympic Park. Kirill Kukhmar/TASS Host Photo Agency Foto: Kirill Kukhmar/TASS/dpa |

В Сочи открывается конференция по Сирии в отсутствие курдов и вооруженной оппозиции 29.01.2018

Отказ от участия в Конгрессе национального диалога Сирии части оппозиции и курдов не сорвет мероприятие и не снизит его значимость, считают в Кремле.
HANDOUT - Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz (r) und Außenministerin Karin Kneissl empfangen am 24.01.2018 in Wien (Österreich) Staffan de Mistura, den UN-Sondervermittler für Syrien. ++ WIR WEISEN AUSDRÜCKLICH DARAUF HIN, DASS EINE VERWENDUNG DES BILDES AUS MEDIEN- UND/ODER URHEBERRECHTLICHEN GRÜNDEN AUSSCHLIESSLICH IM ZUSAMMENHANG MIT DEM ANGEFÜHRTEN ZWECK UND REDAKTIONELL ERFOLGEN DARF - VOLLSTÄNDIGE COPYRIGHTNENNUNG VERPFLICHTEND ++ Foto: Dragan Tatic/BKA/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Очередной раунд межсирийских переговоров начался в Вене 25.01.2018

Представители Дамаска на мирных переговорах продемонстрировали больше готовности к сотрудничеству, чем прежде. Лидер делегации от оппозиции назвал новый раунд "настоящей проверкой для всех сторон".
UN Special Envoy of the Secretary-General for Syria Staffan de Mistura briefs to the media after his meeting with Head of the Syrian Negotiation Commission, SNC, during the Intra Syria talks, in Geneva, Switzerland, Tuesday, November 28, 2017. (KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi) |

Cпецпредставитель ООН по Сирии призвал Путина повлиять на Асада 14.12.2017

Российский президент должен подтолкнуть сирийские власти к принятию новой конституции и проведению новых выборов, заявил спецпредставитель ООН по Сирии Стаффан де Мистура.
28.11.2017+++ United Nations Special Envoy for Syria Staffan de Mistura (C) gestures upon his arrival to meet Syria's opposition delegation prior to a new round of peace talks on November 28, 2017 in Geneva. The United Nations reopens its Syria peace talks on November 28, 2017 but the Damascus government's last minute announcement that it may not come to Geneva delivered a blow to the already faltering negotiations. / AFP PHOTO / Fabrice COFFRINI (Photo credit should read FABRICE COFFRINI/AFP/Getty Images)

Дамаск подтвердил участие в переговорах по Сирии в Женеве 28.11.2017

Межсирийский диалог под эгидой ООН стартовал в Женеве 28 ноября. Делегация Дамаска сначала отложила поездку, но позже выразила готовность принять участие во встрече.
In this photo released by the official Facebook page of the Syrian Presidency, Syrian President Bashar Assad speaks to dozens of Syrian diplomats, in Damascus, Syria, Sunday, Aug. 20, 2017. In defiant comments Sunday, Assad blasted the West, rejecting any security cooperation or reopening of embassies in Damascus before those countries cut relations with opposition groups. In the speech, Assad praised Russia, Iran, China and Lebanon's Hezbollah for supporting his government. (Syrian Presidency Facebook page via AP) |

Делегация Дамаска отложила поездку в Женеву на переговоры с оппозицией 27.11.2017

Представители Башара Асада и оппозиции должны встретиться в Женеве 28 ноября. Однако встреча может и не состояться. Делегация Дамаска недовольна требованием сразу же отправить президента в отставку.
Overview of the Conference on Disarmament at the United Nations in Geneva, Switzerland May 16, 2017. Picture taken with a fisheye lens. REUTERS/Denis Balibouse

Женевские переговоры по Сирии завершились безрезультатно 19.05.2017

Очередной раунд переговоров по Сирии, завершившийся в Женеве, не привел к серьезным результатам. По словам спецпредставителя ООН, удалось договориться о встречах экспертов по вопросам права и конституции.
Syrian pro-government forces stand on the rubble of destroyed buildings as they advance through Qabun district, on the outskirts of the capital Damascus, on May 13, 2017, during an offensive to retake the area from opposition fighters. / AFP PHOTO / STRINGER (Photo credit should read STRINGER/AFP/Getty Images)

В Женеве стартует новый раунд переговоров по Сирии 15.05.2017

Официальный Дамаск и Высший комитет по переговорам обсудят борьбу с терроризмом, формирование нового правительства Сирии и проведение свободных выборов.
DARAA, SYRIA - APRIL 24: An aerial view of Daraa, where Assad regime forces carried out heavy airstrikes for the last three months, in Syria on April 24, 2017. Residential areas, which accommodated hundred thousands of people in the past, went to wrack and ruin after the attacks on Daraa. Ammar Al Ali / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Новый раунд переговоров по Сирии в Женеве пройдет 16 мая 09.05.2017

Спецпредставитель ООН надеется, что меморандум о создании четырех зон безопасности в Сирии, подписанный делегациями Москвы, Анкары и Тегерана в Астане, будет реализован в полном объеме.
03.03.2017 *** Bashar al-Jaafari (L), Syrian chief negotiator and Ambassador of the Permanent Representative Mission of the Syria to UN New York, shakes hands with UN Special Envoy of the Secretary-General for Syria Staffan de Mistura, right, prior a round of negotiation, during the Intra Syria talks, at the European headquarters of the United Nations in Geneva, Switzerland March 3, 2017. REUTERS/Salvatore Di Nolfi/Pool

Женевские переговоры по Сирии завершились безрезультатно 04.03.2017

Единственным итогом встречи стало согласование программы следующего раунда переговоров. Стороны хотят обсудить борьбу с терроризмом, формирование нового правительства Сирии, проведение свободных выборов.
Der syrische UN-Botschafter, Bashar al-Jaafari (M), kommt zu Verhandlungen mit dem UN-Vermittler Staffan de Mistura, in den Sitz der Vereinten Nationen, am 23.02.2017 in Genf (Schweiz). Foto: Martial Trezzini/Keystone/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

В Женеве возобновлены переговоры по Сирии 23.02.2017

Спецпосланник ООН Стаффан де Мистура перед началом переговоров провел отдельные встречи с делегацией Дамаска и представителями сирийской оппозиции. Встреча в Женеве - первая с апреля 2016 года.

23.8.2011 Bildunterschrift:One Syrian opposition leader Ahmed Ramadan speaks during a press conference with other Syrian dissidents opposed to President Bashar al-Assad following a gathering in Istanbul on August 23, 2011. Syrian dissidents gathered here on Tuesday set up a broad-based 'national council' to coordinate their campaign to topple President Bashar al-Assad, an activist said. The panel was formed after four days of discussions in this Turkish metropolis, the Syrian opponents told a press conference. AFP PHOTO / BULENT KILIC (Photo credit should read BULENT KILIC/AFP/Getty Images) Getty Images/AFP/B. Kilic

Сирийская оппозиция опасается срыва Дамаском переговоров в Женеве 22.02.2017

По мнению представителей сирийских повстанцев, Дамаск может сорвать мирные переговоры в Женеве, активизировав боевые действия. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура не ждет прорыва от нового раунда переговоров.
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