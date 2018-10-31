Спецпредставитель ООН по Сирии покинет свой пост в ноябре

Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура сообщил, что уйдет со своего поста по личным причинам. До этого он надеется завершить формирование Конституционного комитета в Сирии.