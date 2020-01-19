Статус партнера расширенных возможностей НАТО: что он даст Украине

Вице-премьер правительства Украины по евроатлантической и евроинтеграции Дмитрий Кулеба на днях попросил НАТО рассмотреть заявку Киева о предоставления ему статуса партнера расширенных возможностей. Сейчас его имеют лишь пять стран: Швеция, Финляндия, Австралия, Грузия и Иордания. Теперь получить такой статус пытается и Украина.

Программу расширенных возможностей (Enhanced Opportunities Partner, EOP) Североатлантический альянс запустил в 2014 году. Ее цель - усилить оперативную совместимость войск стран-участниц EOP с силами НАТО. Чем выше эта совместимость, тем проще и эффективнее участие таких государств в миссиях и операциях альянса.

Дмитрий Кулеба

В разговоре с DW Дмитрий Кулеба привел несколько примеров того, что статус партнера расширенных возможностей даст Украине. Вице-премьер подчеркнул, что некоторые учения НАТО открыты лишь для стран-членов и участников EOP.

Еще одно преимущество - более углубленный и быстрый обмен разведывательными данными между альянсом и особыми партнерами. Если бы у Украины уже был этот статус, то обмен с Киевом разведданными о катастрофе украинского "боинга", сбитого в Иране, был бы более быстрым и эффективным, добавил Кулеба.

"Политический символизм" расширенного партнерства

На сайте НАТО приведен ряд преимуществ, которыми пользуются партнеры расширенных возможностей. В частности, это регулярные политические консультации по вопросам безопасности, расширенный доступ к учениям и обмену информацией, более тесное сотрудничество во время кризисов.

Президент Украины Владимир Зеленский и генсек НАТО Йенс Столтенберг в штаб-квартире альянса

В то же время опрошенные DW эксперты указывают не столько на практическую пользу EOP, сколько на символическое значение. "Основной смысл партнерства расширенных возможностей - это политический символизм, потому что оно определяет страны, к которым НАТО чувствует особую близость", - поясняет аналитик брюссельского центра Friends of Europe Джейми Ши, ранее работавший в штаб-квартире альянса. Предоставление статуса партнера расширенных возможностей не изменяет отношения блока со страной-партнером фундаментально, отмечает Ши.

Между тем сотрудничество Украины с НАТО и так тесное. Представители Киева встречаются с коллегами из стран-членов альянса в рамках комиссии НАТО-Украина. Хотя Венгрия более двух лет блокирует заседания комиссии на уровне политиков, на уровне послов эти встречи регулярны. В 2008 году альянс решил не предоставлять Украине план действий по членству (ПДЧ), вместо этого учредив годовую национальную программу, которая является дорожной картой реформирования Украины на пути интеграции в НАТО.

Участие в EOP - членство в "клубе избранных"

Альянс также дал старт процессу, призванному сделать сотрудничество с Украиной более эффективным. Речь идет об инициативе "один партнер, один план", призванной объединить все программы по взаимодействию в одну. Как сообщил Кулеба в интервью DW, вскоре в Украину прибудет миссия экспертов НАТО, которая завершит работу над этой инициативой.

По словам Джейми Ши, Украина и без EOP может попросить альянс о дополнительных возможностях, например для усиления оперативной совместимости ее вооруженных сил с войсками НАТО. И все же Ши называет партнеров расширенных возможностей своеобразным "клубом избранных" для НАТО. Поскольку таких стран всего лишь пять, то пребывание в их числе несет определенных престиж: "И потому Украина хотела бы быть частью этой клуба уже ради политического символизма".

Брюссельский эксперт Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов Бруно Лете согласен с тем, что партнерство расширенных возможностей имеет, прежде всего, символическое значение. "Следующий логический шаг после статуса EOP - это членство. Можно сказать, что это партнерство - зал ожидания для членства", - добавил Лете.

Перспективы получения Украиной статуса EOP

Но именно такое восприятие может помешать получению Украиной нового статуса. Ведь решение об этом находится в руках Североатлантического совета. Другими словами, его принятие возможно лишь при наличии консенсуса всех 29 государств альянса. И тут сам Кулеба указал на проблему, признав, что некоторые страны НАТО еще "рассматривают вопрос, следует ли Украине давать этот статус". Вице-премьер не стал уточнять, о каких именно государствах идет речь.

В свою очередь, Бруно Лете предполагает, что желание президента Франции Эмманюэля Макрона сблизиться с Россией может стать причиной для Парижа препятствовать углублению отношений Украины и НАТО. Напомним, что в 2008 году именно Франция и Германия предотвратили предоставление Украине ПДЧ.

Свою роль могут сыграть и ожидания внутри НАТО относительно реформ в Украине. По словам Джейми Ши, некоторые страны альянса могут считать, что получение Украиной статуса EOP "до того, как практическая работа завершена, не обязательно будет мотивировать Киев поддерживать реформаторские усилия".

Оба эксперта подчеркивают, что если НАТО и решит не давать Украине новый статус, то это станет исключительно политическим решением. В то же время альянс не будет это делать прямо, чтобы ни у кого не возникло впечатление, что поддержка Киева со стороны Брюсселя ослабла, ведь это не так, уверены и Лете, и Ши.

Новый статус Украины - больше обязанностей

Бруно Лете констатирует, что каждый из партнеров расширенных возможностей приносит существенную пользу самому альянсу. Например, Иордания важна как партнер НАТО в борьбе с терроризмом на Ближком Востоке. А обмен разведданными с Австралией нужен НАТО для понимания ситуации в АТР, в частности - действий Китая, поясняет эксперт.

Также для Североатлантического альянса имеет значение и участие в его операциях. Показательной является миссия "Решительная поддержка" в Афганистане, в которой задействован 21 украинский военный, тогда как Грузия направила 871 солдата.

"Партнеры расширенных возможностей не только "потребляют" безопасность, они также являются ее "поставщиками". Потому Украине следует продемонстрировать, что она вносит вклад в систему коллективной безопасности НАТО", - советует Лете и приветствует в этой связи намерение Киева направить 20 своих военных в Ирак в поддержку миссии НАТО, о чем вице-премьер Кулеба объявил в Брюсселе.

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