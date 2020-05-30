 Стартовавший с поул-позиции Боттас выиграл первую гонку ″Формулы-1″ | Новости из Германии о Европе | DW | 05.07.2020

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Европа

Стартовавший с поул-позиции Боттас выиграл первую гонку "Формулы-1"

Валттери Боттас выиграл первую гонку "Формулы-1" в сезоне-2020, отложенном почти на 4 месяца из-за коронавируса. Зрителей на трибунах не было.

Валттери Боттас

Валттери Боттас

Гран-при Австрии, состоявшийся на трассе Red Bull Ring в Шпильберге в воскресенье, 5 июля, ознаменовал начало чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1", в 2020 году отложенного из-за коронавируса SARS-CoV-2. Первым дистанцию в 71 круг преодолел гонщик Mercedes вице-чемпион 2019 года Валттери Боттас, стартовавший с поул-позиции. Вторым пришел Шарль Леклер из Ferrari, отстав от победителя на 2,7 секунды. Тройку призеров замкнул Ландо Норрис (McLaren-Renault). 

Пандемия заставила организаторов мероприятия пойти на беспрецедентные меры предосторожности. В частности, гонщики и персонал "Формулы-1" перед прибытием в Австрию сдали тесты на коронавирус, возбудителя заболевания не выявили ни в одной из 4032 проб. Кроме того, зрителей на трибунах не было, а команды были размещены в отдельных отелях.

Изначально сезон должен был включать 22 Гран-при и начаться 15 марта в Мельбурне. Стремительное распространение возбудителя заболевания COVID-19 в мире привело к отмене этапов в Австралии, Нидерландах, Монако, Азербайджане, Франции, Сингапуре и Японии, а также переносу остальных гонок.

Австрийская трасса 12 июля примет следующий этап, Гран-при Штирии. В ходе сезона титул в личном зачете предстоит защищать шестикратному чемпиону "Формулы-1" Льюису Хэмилтону, а обладание Кубком конструкторов - команде Mercedes.

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