Станут ли немецкие автобаны платными?

Введет ли Германия обязательный дорожный сбор для легковых автомобилей, передвигающихся по территории страны? Этот вопрос должен проясниться во вторник, 18 июня, когда суд Евросоюза в Люксембурге вынесет по данному делу итоговое решение.

Если вердикт окажется положительным, владельцы легковых автомобилей должны будут купить наклейку на стекло, разрешающую пользование немецкими скоростными трассами и шоссейными дорогами. При этом немецким автомобилистам государство компенсирует расходы, снизив ежегодный автомобильный налог на сумму, соответствующую стоимости ежегодной наклейки.

Планы Берлина, однако, встретили сопротивление соседних стран. Иск в суд ЕС против Германии в октябре 2017 года подала Австрия. В Вене считают, что немецкая инициатива противоречит антидискриминационному законодательству Евросоюза: в то время как с граждан других стран ЕС пошлина будет взиматься в полном объеме, владельцы авто, зарегистрированных в ФРГ, будут от нее фактически освобождены. К жалобе Австрии присоединились и Нидерланды.

Есть ли у Берлина шансы выиграть в суде ЕС?

Иск против Германии в европейский суд подала соседняя Австрия

Впрочем, возможно, что Германии все же удастся убедить европейских судей в своей правоте. В начале февраля эксперт суда ЕС - генеральный адвокат - вынес заключение, в котором не усмотрел нарушения Берлином европейского законодательства. Владельцев иностранных и немецких транспортных средств нельзя сравнивать друг с другом, поскольку жители других стран ЕС не облагаются немецким автомобильным налогом, говорится в документе.

Стоит отметить, что заключение генерального адвоката носит лишь рекомендательный характер: судьи не обязаны ему следовать. Однако практика суда ЕС говорит о том, что его итоговые решения зачастую совпадают с позицией эксперта.

Размер пошлины - от 74 до 130 евро в год

Если суд в Люксембурге действительно отклонит австрийский иск, то новые немецкие правила вступят в силу в октябре 2020 года. В ФРГ уже ведутся соответствующие приготовления. В частности, правительство страны еще в 2018 году заключило контракты с компаниями, которые должны будут обеспечить взимание с автомобилистов платы за проезд.

Выручка от эксплуатации платных дорог должна пойти на строительство новых автотрасс

Согласно планам Берлина, владельцы легковых автомобилей должны будут купить наклейку на стекло сроком на десять дней, два месяца или год. Ее стоимость будет зависеть от экологического класса автомобиля и объема его двигателя. Так, десятидневная наклейка будет стоить от 5 до 15 евро, двухмесячная - от 16 до 30 и годовая - от 74 до 130 евро. Наклейки можно будет купить в интернете, через мобильное приложение или в пунктах оплаты на территории Германии.

Планируется, что выручка от эксплуатации платных автотрасс пойдет на строительство новых и восстановление и ремонт существующих дорог. По расчетам правительства ФРГ, эта сумма составит около 3,85 млрд евро в год. Из них 3 млрд евро поступят от немецких автомобилистов, которым власти планируют компенсировать расходы. Остальные 850 млн евро в совокупности уплатят владельцы автомобилей, зарегистрированных за рубежом.Учитывая, что эксплуатация новой системы обойдется немецким властям примерно в 245 млн евро, ожидается, что на строительство дорог в итоге будет направлено лишь порядка 600 млн евро.

Новая система окажется убыточной?

Впрочем, эксперты полагают, что расчетам правительства не стоит слишком доверять. "Вполне вероятно, что в первые годы после внедрения (системы - Ред.) возникнет дефицит в размере от 10 до 155 млн евро", - говорится в заключении неправительственной организации "Форум эколого-социальной рыночной экономики" (FÖS), подготовленном по заказу фракции "зеленых" в бундестаге.

Специалисты FÖS ожидают, что продажа краткосрочных наклеек иностранным водителям действительно приведет к росту доходов от эксплуатации немецких автотрасс. Однако льготные тарифы, применимые к автомобилям, соответствующим самому высокому на сегодняшний день экологическому стандарту Евро-6, уменьшат чистую прибыль, что и может привести к дефициту. Кроме того, правительство недооценивает экономический ущерб из-за снижения числа международных перевозок по территории Германии после внедрения новых правил, отмечают в FÖS.

В министерстве транспорта ФРГ, однако, уверены в правильности своих расчетов. "Дефицита не будет", - заявил в конце мая пресс-секретарь главы ведомства Андреаса Шойера (Andreas Scheuer). Но сначала свое слово должны сказать европейские судьи. От их решения 18 июня и будет зависеть, суждено ли планам Берлина сбыться.

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