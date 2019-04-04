 Станет ли база Рамштайн камнем преткновения в отношениях ФРГ и США | Главные события в политике и обществе Германии | DW | 05.04.2019

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Германия

Станет ли база Рамштайн камнем преткновения в отношениях ФРГ и США

База Рамштайн имеет важное значение для военных США, особенно при применении дронов по всему миру. Депутаты бундестага призывают власти ФРГ пристальнее взглянуть на ситуацию вокруг нее.

Военная база Рамштайн

Военная база Рамштайн

База ВВС США в Рамштайне на юго-западе Германии - нечто большее, чем обычный военный аэродром. База, расположенная на 1400 га, - самый большой объект ВВС США за пределами страны. 50 000 американцев, среди них 8 000 солдат, живут на базе и за ее территорией.

"Маленькая Америка" на юго-западе Германии

Это почти город, "маленькая Америка", существующая для поддержки военных миссий, которые Вашингтон проводит совместно со своими европейскими партнерами или же самостоятельно, полностью взяв ответственность на себя. Кроме прочего, американские военные используют в Рамштайне инфраструктуру, необходимую для проведения спорных с точки зрения международного права миссий с применением боевых беспилотников в Африке, на Ближнем Востоке и т.д.

После ударов с воздуха, нанесенных беспилотниками в Йемене

После ударов с воздуха, нанесенных беспилотниками в Йемене

В середине марта один из немецких судов впервые указал федеральным властям на то, что они должны позаботиться о соблюдении Соединенными Штатами в таких случаях международных норм.

Так, Верховный административный суд в Мюнстере частично удовлетворил иск к Германии трех йеменцев, потерявших в 2012 году своих близких в результате применения США боевых беспилотников в йеменской провинции Хадрамаут. Суд обязал власти Германии принять "соответствующие меры", чтобы удостовериться в том, что использование базы ВВС США в Рамштайне для проведения миссий с участием беспилотников в Йемене происходит в соответствии с нормами международного права.

Дискуссии о базе Рамштайн в бундестаге

Депутаты оппозиционной Левой партии полагают, что миссии осуществляемые ВВС США с использованием базы Рамштайн на территории Германии, нарушают международное право, а федеральное правительство закрывает на это глаза. С ними согласны и депутаты от партии "Союз-90"/"зеленые".

Фриц Фельгентрой

Фриц Фельгентрой

"Правительство ФРГ должно задействовать все рычаги для того, чтобы США использовали свои объекты, находящиеся на территории Германии, только в полном соответствии с действующими здесь законами", - отмечает эксперт партии "зеленых" по вопросам обороны Тобиас Линднер (Tobias Lindner).

Представитель Социал-демократической партии (СДПГ) в парламентском комитете по вопросам обороны Фриц Фельгентрой (Fritz Felgentreu) ожидает, что немецкая сторона будет вести себя более уверенно в случае возникновения разногласий с американскими партнерами.

Христианские демократы - за доверие заокеанским партнерам

Депутаты из фракции ХДС/ХСС, напротив, говорят о необходимости выполнять договоренности, достигнутые с американскими партнерами. Депутат от Христианско-демократического союза (ХДС) Анита Шефер (Anita Schäfer), в чьем избирательном округе расположена база Рамштайн, оспаривает мнение о том, что ФРГ наравне с США должна нести ответственность за применением американских беспилотников в Йемене.

Американский беспилотник MQ-1 Predator

Американский беспилотник MQ-1 Predator

"Только потому, что все сведения идут через Германию, ее нельзя считать участником операции, в которой они (дроны. - Ред.) применяются", - считает Шефер.

Между тем суд в Мюнстере в своем постановлении указывает на то, что инфраструктура на базе ВВС США в Рамштайне играет центральную роль и является связующим звеном между операторами дронов в США и самими беспилотниками, находящимися в зоне выполнения военных миссий. Правительство ФРГ никак не прокомментировало ситуацию.

Осторожная немецкая юстиция

Тема беспилотников - лишь одна из многих, которые привлекают внимание к базе Рамштайн. Два года назад немецкие и восточноевропейские СМИ сообщали о поставках США оружия и боеприпасов сирийским повстанцам. Эти грузы, согласно данным СМИ, доставляли через базу Рамштайн, что расценивалось бы как нарушение ряда немецких законов, в частности, о внешней торговле и о контроле над поставкой оружия в "горячие точки". 

Контекст

США, возможно, использовали базу "Рамштайн" для поставок оружия противникам Башара Асада. При этом Вашингтон не обращался за разрешением к властям Германии, сообщает Süddeutsche Zeitung. (13.09.2017)

Беспилотниками США управляют из ФРГ, утверждает Der Spiegel. Издание со ссылкой на новые данные рассказывает о деталях секретной миссии. (18.04.2015)

Газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что США, возможно, переправляли оружие сирийским повстанцам через свою базу в Германии "Рамштайн". Прокуратура Кайзерслаутерна проведет проверку данной информации. (14.09.2017)

Жалоба сомалийца была связана с ударом, нанесенным американским беспилотником по его стране в 2012 году. Истец утверждал, что этот удар стал возможен лишь благодаря участию базы ВВС США в немецком Рамштайне. (19.03.2019)

Но эти сообщения в прессе не привели к началу следственных мероприятий, поскольку для этого не было собрано достаточно доказательств. Согласно пресс-релизу прокуратуры в Кайзерслаутерне, выводы журналистов могут быть верными, но конкретных доказательств поставок оружия нет.

И во всех других случаях предварительное расследование тех или иных фактов заканчивалось довольно быстро. Так, в 2003 году через базу Рамштайн был доставлен в египетскую тюрьму, где его подвергли пыткам, похищенный ЦРУ в Милане один из имамов. Прокуратура немецкого Цвайбрюкена не стала проводить расследование по этому поводу, поскольку не было установлено, кто именно похитил имама.

В Италии же год назад в подобном случае состоялся судебный процесс по делу 23 сотрудников ЦРУ, в ходе которого обвиняемые были заочно приговорены к длительным срокам лишения свободы. Итальянцам удалось установить имена осужденных. Суд в Риме примирился с тем, что этот судебный процесс может осложнить отношения с США. Немецкая юстиция, очевидно, нет.

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