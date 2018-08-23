 Стали известны имена возможных кандидатов на пост главы Еврокомиссии | Новости из Германии о Европе | DW | 23.08.2018

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Европа

Стали известны имена возможных кандидатов на пост главы Еврокомиссии

Ангела Меркель хотела бы видеть на посту председателя Еврокомиссии немца, утверждают собеседники издания. В числе вероятных кандидатов - Манфред Вебер, Петер Альтмайер и Урсула фон дер Ляйен.

Штаб-квартира Еврокомиссии в Брюсселе

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) хотела бы видеть на посту председателя Еврокомиссии представителя ФРГ. Об этом в среду, 22 августа, сообщило издание Handelsblatt со ссылкой на собеседников в правительстве.

Контекст

​​​​​​​За год до выборов в Европарламент Еврокомиссия представила ряд мер по борьбе с дезинформацией в Сети. Речь не идет о новых правилах, онлайн-ресурсы сами должны решить проблему. (26.04.2018)

Евросоюзу необходимо небольшое, но сильное единое правительство, считает экс-премьер Бельгии, председатель фракции либералов в Европарламенте Ги Верхофстадт. (28.06.2016)

По их словам, ради этого канцлер может отказаться от представления председателя Немецкого федерального банка Йенса Вайдмана (Jens Weidmann) на должность главы Европейского центрального банка (ЕЦБ). "Высшим приоритетом для Меркель является не ЕЦБ, а Еврокомиссия", заявил изданию высокопоставленный представитель правительства. Должность председателя Еврокомиссии является более значимой политически, чем пост главы ЕЦБ, отметил собеседник Handelsblatt.

По информации издания, одним из предполагаемых кандидатов является председатель фракции Европейской народной партии в Европарламенте, представитель Христианско-социального союза Манфред Вебер (Manfred Weber). Кроме него издание назвало в числе возможных кандидатов на пост председателя Еврокомиссии нынешних министра экономики и энергетики Петера Альтмайера (Peter Altmaier) и министра обороны Урсулу фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen).

В 2019 году преемники сменят главу ЕЦБ Марио Драги, председателя Европейского совета Дональда Туска, председателя Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера и верховного представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерику Могерини.

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    Автор: Илья Коваль


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