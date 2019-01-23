 Стажировка в Германии - шанс для российских пекарей | Учеба и работа в Германии | DW | 24.01.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Учеба и карьера

Стажировка в Германии - шанс для российских пекарей

Гете-Институт принимает заявки на программу для пекарей и кондитеров из России. Стипендиаты смогут несколько недель стажироваться в немецких пекарнях.

Немецкий хлеб

Немецкие брецели, ржаной пумперникель, булочки с изюмом и пончики "берлинер" известны не только в Германии. Выпекаются они по особым рецептам, которым можно научиться только в немецких пекарнях. В рамках проекта "Немецкий язык и профессия" Гете-Институт открывает специальную программу для российских пекарей и кондитеров. Стипендиаты смогут пройти стажировку в одной из немецких пекарен.

Как подать заявку на стипендию

Чтобы стать участником новой программы, нужно заполнить онлайн-заявку на сайте и снять о себе небольшое видео. Кандидатов на стипендию просят рассказать в ролике о своей профессии, мотивации и карьерных целях на немецком языке. Знания языка обязательны, но достаточно и начального уровня - A1-А2. Еще одно обязательное требование - вы должны учиться в колледже по специальности пекарь-кондитер на втором или третьем курсе и получать хорошие оценки. Документы принимают до 31 января. После первого тура успешных кандидатов пригласят на собеседование в начале февраля.

Первая часть программы пройдет онлайн: участники освоят специальный языковой и предметный курс. Потом они отправятся в Германию на несколько недель, где будут стажироваться в пекарнях.

Отличия немецкого и российского образования

"Мы хотим показать участникам программы небольшие успешные предприятия в Германии. Немецкая система профобразования отличается от нашей: там предприятия могут сами обучать персонал по стандартным программам", - рассказала в интервью DW координатор проектов языкового отдела Людмила Соколова.

Контекст

Как открыть свою пекарню, правильно дегустировать хлеб и стряпать вкусные штрудели? DW рассказывает о необычном учебном заведении.

В каких регионах Германии больше мест для желающих пройти профобучение по дуальной системе? Какие шансы у иностранцев? Результаты нового исследования помогут сориентироваться. (18.01.2018)

Немецкие вузы популярны у иностранцев. Но не все знают о том, что выпускники школ из России и СНГ могут освоить в Германии и рабочую специальность. Как это сделать? (06.11.2017)

Немецкие пекари проходят обучение сразу на производстве. Сейчас по всей Германии насчитывается 16 профессиональных объединений, где можно получить такое образование. Помимо практических занятий студенты изучают и теоретические аспекты: экономику и организацию производства пекарен, налоговое законодательство и бухгалтерское дело. В общем, все необходимое для работы и открытия собственной пекарни.

В самой крупной школе, Академии хлебопекарного немецкого мастерства в Вайнхайме (Akademie Deutsches Bäckerhandwerk Weinheim), предлагают специальный курс для иностранцев. На интенсиве German Baking научат готовить знаменитый шварцвальдский торт "Черный лес", брецели и другую известную выпечку. Правда, занятия платные как для немцев, так и для иностранцев.

Смотрите также:
Все о немецком хлеб

  • Немецкий хлеб

    Какой хлеб едят немцы?

    Сколько хлеба нужно немцам?

    В 2017 году в Германии было продано 1.747.000 тонн хлеба. В среднем одна немецкая семья (одно домашнее хозяйство) покупает по 44 кг хлеба в год (данные за 2017 г.)

  • Ржано-пшеничный хлеб

    Какой хлеб едят немцы?

    Любимый сорт

    Ржано-пшеничный (Mischbrot) - любимый сорт хлеба в Германии. Его (на фото в самом центре) предпочитают покупать почти 29 процентов немцев.

  • Тосты

    Какой хлеб едят немцы?

    Тост на завтрак

    На втором месте по популярности среди потребителей хлеба в Германии - тостовый хлеб. 21 процент покупаемого хлеба приходится именно на него. Обычно продается в упаковках порезанным на ломтики. Тесто замешивается из пшеничной муки, воды, молока, жира, сахара, соли на дрожжах или разрыхлителе.

  • Немецкий хлеб

    Какой хлеб едят немцы?

    Самый полезный

    Фолькорнброт (Vollkornbrot) - хлеб из цельнозерновой муки - приобретает в Германии все большую популярность. Для выпечки используют чуть ли не все виды зерновых: пшеницу, рожь, полбу, гречку, ячмень, овес... Используют как по отдельности, так и в различных сочетаниях. Это самый полезный из всех видов хлеба.

  • Немецкий хлеб

    Какой хлеб едят немцы?

    Брат "бородинского"

    Этот ржаной хлеб из Вестфалии называется "пумперникель" (Pumpernickel). Один из самых известных сортов немецкого хлеба выпекается уже более 400 лет при низкой температуре в течение 16-20 часов исключительно из ржаной муки грубого помола, воды и соли. По виду и вкусу напоминает популярный в России "бородинский".

  • Немецкий хлеб

    Какой хлеб едят немцы?

    С изюминкой и без

    Утром на столе среднестатистического немца - белые булочки из муки высших сортов. Сладкие и несладкие, с изюмом и с маком, с семечками и без.

  • Немецкий хлеб

    Какой хлеб едят немцы?

    Что в имени тебе моем?

    О любви немцев к булочкам на завтрак (самым разным булочкам) слагают легенды. В зависимости от региона эти пшеничные Brötchen называют по-разному: берлинцы - "шриппе" (Schrippe), баварцы - "земмель" (Semmel), швабы - "векеле" (Weckеle), а жители северной Германии - просто "кругляшкой" (Rundstück).

  • Немецкий хлеб

    Какой хлеб едят немцы?

    Швабская плетенка

    Hefezopf ("хефецопф") - это швабская плетенка, традиционно сладкая. Дрожжи, мука, яйца, масло и молоко - основные ингредиенты, остальное зависит от фантазии кондитера.


Смотреть видео 03:26
Now live
03:26 мин

Шницель по-венски

Контекст

Какой хлеб едят немцы?

Потребление хлеба в Германии растет пропорционально росту населения. В среднем немецкая семья покупает по 44 кг хлеба в год. Какой именно хлеб любят и покупают немцы?  

Ссылки в интернете

Программа для пекарей-кондитеров

Заявка на программу для пекарей

Аудио- и видеофайлы по теме

Шницель по-венски  

Хлеб за четыре миллиона: что сделала с Венесуэлой инфляция  

Сколько стоит высшее образование в ЕС  

Реклама

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера

Youtube: канал DW

App для iOS