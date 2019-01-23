Стажировка в Германии - шанс для российских пекарей

Немецкие брецели, ржаной пумперникель, булочки с изюмом и пончики "берлинер" известны не только в Германии. Выпекаются они по особым рецептам, которым можно научиться только в немецких пекарнях. В рамках проекта "Немецкий язык и профессия" Гете-Институт открывает специальную программу для российских пекарей и кондитеров. Стипендиаты смогут пройти стажировку в одной из немецких пекарен.

Как подать заявку на стипендию

Чтобы стать участником новой программы, нужно заполнить онлайн-заявку на сайте и снять о себе небольшое видео. Кандидатов на стипендию просят рассказать в ролике о своей профессии, мотивации и карьерных целях на немецком языке. Знания языка обязательны, но достаточно и начального уровня - A1-А2. Еще одно обязательное требование - вы должны учиться в колледже по специальности пекарь-кондитер на втором или третьем курсе и получать хорошие оценки. Документы принимают до 31 января. После первого тура успешных кандидатов пригласят на собеседование в начале февраля.

Первая часть программы пройдет онлайн: участники освоят специальный языковой и предметный курс. Потом они отправятся в Германию на несколько недель, где будут стажироваться в пекарнях.

Отличия немецкого и российского образования

"Мы хотим показать участникам программы небольшие успешные предприятия в Германии. Немецкая система профобразования отличается от нашей: там предприятия могут сами обучать персонал по стандартным программам", - рассказала в интервью DW координатор проектов языкового отдела Людмила Соколова.

Немецкие пекари проходят обучение сразу на производстве. Сейчас по всей Германии насчитывается 16 профессиональных объединений, где можно получить такое образование. Помимо практических занятий студенты изучают и теоретические аспекты: экономику и организацию производства пекарен, налоговое законодательство и бухгалтерское дело. В общем, все необходимое для работы и открытия собственной пекарни.

В самой крупной школе, Академии хлебопекарного немецкого мастерства в Вайнхайме (Akademie Deutsches Bäckerhandwerk Weinheim), предлагают специальный курс для иностранцев. На интенсиве German Baking научат готовить знаменитый шварцвальдский торт "Черный лес", брецели и другую известную выпечку. Правда, занятия платные как для немцев, так и для иностранцев.

Смотрите также:

Все о немецком хлеб