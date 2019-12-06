Срочно: Россия и Украина принципиально договорились по транзиту газа

Россия и Украина после многомесячных переговоров достигли принципиального соглашения по транзиту газа. Об этом сообщил зампредседателя Еврокомиссии Марош Шефчович по итогам многочасовых переговоров между представителями двух стран в Берлине вечером в четверг, 19 декабря. Переговоры велись при посредничестве ФРГ и Евросоюза.

По словам Шефчовича, достигнутые на встрече принципиальные договоренности будут обсуждаться 20 декабря в Москве и Киеве. Он назвал итоги переговоров в Берлине позитивными новостями для Европы, России и Украины.

По сообщению агентства dpa, на встрече в Берлине Россия и Украины достигли принципиального соглашения по сроку будущего договора, а также по объемам газа, который будет поставляться в Европу транзитом через украинскую территорию.

Министр энергетики России Александр Новак и его украинский коллега Алексей Оржель поблагодарили Шефчовича и правительство Германии за посредничество.

Украина, РФ и Еврокомиссия по результатам прошедших в четверг в Берлине переговоров наработали протокол, который приближает подписание транзитного контракта, сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель. "Мы хорошо поработали, хорошо отработали протокол, который приближает нас к решению", - сказал он. По его словам, наработки должны быть согласованы политическим руководством в Киеве и Москве. "В ближайшее время, я уверен, мы достигнем положительных результатов для всех сторон", - цитирует заявление Оржеля "Интерфакс".

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