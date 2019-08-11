СПЧ обратился в Генпрокуратуру по делу о "массовых беспорядках"

Председатель Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов обратился к генпрокурору РФ с просьбой проверить обоснованность возбуждения уголовного дела о "массовых беспорядках". Соответствующее сообщение опубликовано на сайте СПЧ во вторник, 13 августа.

В письме, в частности, отмечается, что члены СПЧ, как в результате личных наблюдений, так и по мониторингу СМИ, не выявили во время событий 27 июля и 3 августа массового применения насилия со стороны участников несанкционированной акции, а также "следов погромов, поджогов, уничтожения имущества, применения участниками публичного мероприятия оружия, взрывных устройств, взрывчатых, отравляющих либо иных веществ".

То есть "ничего, даже отдаленно напоминавшего события 09.06.2002, когда после проигрыша национальной сборной в матче с Японией в ходе чемпионата мира по футболу", возмущенные фанаты устроили массовые беспорядки в центре Москвы, перевернули и сожгли несколько автомобилей, громили имущество и витрины магазинов. Тогда, напоминается в письме, "пострадали 79 человек, 49 из них были госпитализированы (в том числе 16 сотрудников милиции), один человек скончался от ножевых ранений".

В результате же событий 27 июля и 3 августа, по сведениям московской полиции "за медицинской помощью обратились только 12 граждан и 2 сотрудника Росгвардии, при этом полицией не предоставлены сведения о том, что повреждения граждан были получены от участников массового мероприятия", указывается в документе.

В итоге в СПЧ выразили сомнение, что "процессуальная проверка, предшествовавшая принятию решения о возбуждении данного уголовного дела, была проведена квалицированно и тщательно", и попросили генпрокурора РФ проверить обоснованность возбуждения дела.

Дело о "массовых беспорядках"

Дело о так называемых массовых беспорядках было возбуждено Следственным комитетом России 30 июля. На данный момент по нему арестованы 13 человек. 14 обвиняемый, Дмитрий Васильев, находится в больнице.

Под "массовыми беспорядками" власти РФ понимают несогласованные акции в поддержку независимых оппозиционных кандидатов, не допущенных до участия в выборах в Мосгордуму. В ходе протестов, жестоко подавленных силовыми структурами, было задержано в общей сложности почти 2500 человек.

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