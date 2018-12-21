Спутник коррупции: куда исчезли деньги украинского космического проекта

Почти 1,5 миллиарда гривен из украинского госбюджета-2019 пойдет на выплаты по кредиту на строительство телекоммуникационного спутника "Лыбидь". Такие суммы правительство платит уже четвертый год подряд, возвращая долги госпредприятия "Укркосмос", которое еще 10 лет назад собиралось запустить спутник в рамках коммерческого проекта.

"Лыбидь" не взлетела

Телекоммуникационный спутник "Лыбидь" - один из старейших украинских долгостроев. Распоряжение о его создании издало правительство Павла Лазаренко еще в 1996 году, однако процесс запустили только в 2009 году - тогда "Укркосмос" заключил договор о создании спутника с канадским разработчиком Macdonald Dettwiler and Associates Corporation (MDA) на 254,6 миллиона долларов США. Такую сумму под государственные гарантии одолжило "Укркосмосу" Канадское экспортное агентство, правда, для надежности ее перечислили непосредственно MDA.

Канадская компания как генподрядчик проекта разрабатывала электронную начинку спутника. Созданием платформы и наземной станции управления в Евпаторийском центре космической связи занималась российская компания "Информационные спутниковые системы имени Решетникова" (ИСС) . Для запуска спутника на орбиту с космодрома "Байконур" в Казахстане украинский завод "Южмаш" должен был построить ракету "Зенит-3SLБ".

Все возможности нового спутника "Укркосмос" планировал показать еще во время трансляции чемпионата "Евро-2012". Но в 2011 году выяснилось, что отведенная "Лыбиди" орбитальная позиция фактически занята соседними спутниками - украинские чиновники вовремя не подтвердили свое намерение ее использовать. Украина хоть и выторговала себе другие частоты десятью градусами восточнее, но канадцам пришлось менять конфигурацию спутника, а украинскому правительству - увеличить стоимость проекта на 10 млн долларов. В ежегодных планах "Укркосмоса" начали постоянно переносить запуск.

Аннексия Крыма и выход канадцев из проекта

После аннексии Крыма Россией в 2014 году Киев потерял уже построенную станцию управления спутником в Евпатории. Для строительства новой правительство увеличило финансирование проекта еще на 17 млн долларов. Однако в сентябре 2017 года канадская компания MDA вышла из проекта.

Вопрос DW о причинах там оставили без ответа. Последний раз спутник "Лыбидь" упоминается в годовом отчете компании за 2016 год. "Из-за форс-мажорных обстоятельств, связанных с потерей наземной инфраструктуры в Крыму и отсутствием дополнительного финансирования, дальнейшая работа над проектом остается неопределенной", - отмечается в документе.

При этом сам спутник был готов еще в 2014 году, но с тех пор он ожидает запуска на складе российской компании ИСС в городе Железногорск. Однако доставить его на орбиту нечем - за девять лет "Южмаш" так и не построил ракету. В начале 2018 года руководство завода объяснило задержку тем, что до сих пор недополучило 8,2 миллиона долларов от неназванной компании-посредника.

Строитель в космосе

Появление в государственном проекте посредника, из-за чего он якобы и провалился, стало объектом расследования Национального антикоррупционного бюро (НАБУ). В конце 2018 в деле появился и подозреваемый, которого правоохранители задержали, объявив подозрение в присвоении и растрате имущества и отмывании денег при строительстве "Лыбиди". Как выяснила DW, речь идет о бывшем советнике руководителей Государственного космического агентства и "Укркосмоса" Михаиле Гриншпоне - непубличном киевском бизнесмене с активами в основном в строительстве.

Гриншпон, по информации НАБУ, в 2011 году создал компанию-"прокладку" между MDA и украинскими субподрядчиками - сейшельскую Birklin Ltd. Именно на счетах этой компании "пропали" 8,2 миллиона долларов, предназначавшихся "Южмашу" - по версии НАБУ затем эти деньги через оффшорные компании перевели в наличные и потратили на недвижимость в США.

В разговоре с DW Гриншпон, который сейчас находится под домашним арестом, заявил, что именно он был инициатором соглашения между "Укркосмосом" и MDA. Он подтвердил, что является владельцем Birklin Ltd, но при этом заявляет, что ее участие было необходимо "для финансовых гарантий перед канадцами". Пропавшие 8,2 миллиона долларов компания, по его словам, потеряла на счетах обанкротившегося кипрского Laiki Bank.

"Наоборот, я в основном кредитовал" Укркосмос "и" Южмаш ", перекрыл те 10 миллионов долларов, на которые подорожал спутник после смены орбитальной позиции", - говорит собеседник. За такие услуги он хотел поставить свою компанию оператором "Лыбиди" и вместо "Укркосмоса" продавать ее ресурс телеканалам и другим клиентам.

Черная дыра в "Диамантбанке"

Кроме того, Гриншпон говорит, что 8,2 миллиона долларов Birklin Ltd - якобы не самая большая сумма, которую потерял проект "Лыбидь". По его словам, еще в 2013 году "Укркосмос" получил от канадцев 30 млн долларов, которые должны были пойти на страхование запуска ракеты "Зенит" и спутника в космос. С 2015-го "Укркосмос" хранил эти средства на депозитном счете в "Диамантбанке", который в апреле 2017 Нацбанк признал неплатежеспособным.

В начале декабря этого года гендиректор "Укркосмоса" Иван Назарук в комментарии агентству "Интерфакс" заявлял, что не имел оснований сомневаться в надежности банка и сохраняет "мизерную надежду" на возврат средств. Однако сейчас он отказался отвечать на вопрос DW о сделках с "Диамантбанком" и Birklin Ltd, ссылаясь на тайну следствия НАБУ и арбитражного рассмотрения спора с канадской MDA.

Как выяснилось, в феврале 2018 "Укркосмос" обратился в лондонский арбитраж с требованием взыскать с канадской компании 224,5 миллиона долларов за ее выход из проекта. Для покрытия судебных расходов правительство выделило "Укркосмосу" дополнительно еще миллион долларов.

Несмотря на эти обстоятельства, в одобренной в сентябре этого года концепции государственной космической программы Украины запуск "Лыбиди" запланирован на 2019 год, а к 2022 году на орбиту должен выйти еще и "Лыбидь-2".

"Мы все же надеемся, что MDA займет конструктивную позицию и вернется в проект", - заявлял в июле председатель Государственного космического агентства Украины Павел Дегтяренко.

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