 Спускаемый аппарат Mascot совершил посадку на астероид | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 03.10.2018

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Мир

Спускаемый аппарат Mascot совершил посадку на астероид

Mascot был запущен в сторону астероида Рюгу с японской станции "Хаябуса-2". Аппарат доставит на Землю образцы грунта с астероида.

Модель аппарата Mascot

Модель аппарата Mascot

Германо-французский спускаемый аппарат Mascot в среду, 3 октября, совершил посадку на астероиде Рюгу. "Астероид обрел нового жителя", - объявило в связи с этим Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA).

Аппарат Mascot, величиной всего лишь 30 на 30 сантиметров, должен собрать информацию об астероиде и, в частности, доставить на землю образцы грунта. У него нет собственных солнечных батарей, поэтому он сможет работать на поверхности Рюгу не дольше 16 часов - до полного разряда литиевого аккумулятора.

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Mascot, запущенный с японской станции "Хаябуса-2", может лишь один раз изменить свое местоположение на поверхности астероида за счет прыжкового механизм. Он оснащен двумя антеннами, обеспечивающими скорость передачи данных до 37 килобит в секунду.

С помощью станции "Хаябуса-2", отправленной в космос в декабре 2014 года, ученые надеются собрать больше информации о находящихся поблизости астероидах, чтобы, в числе прочего, разработать методы защиты от метеоритов и других космических тел, которые могут упасть на Землю.

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