Спор об имперском наследии: кто владеет Александровским подворьем

Дискуссия о передаче Израилем России прав на Александровское подворье приняла новый поворот. Намерение израильских властей передать России права собственности на архитектурный комплекс, расположенный в Старом городе Иерусалима, планирует оспорить Императорское Православное Палестинское Общество (ИППО). Это зарегистрированная в Германии организация, которая работает в Александровском подворье. Она называет себя преемницей исторического ИППО, созданного в 1882 году по указу императора Александра III в благотворительных и гуманитарных целях.

По словам председателя ИППО Николая Воронцова, именно его организация владеет архитектурным комплексом в Иерусалиме по праву исторической преемственности. "Мы занимаем здание, мы провели масштабный ремонт, мы все оплачиваем - и никаких проблем не было, хотя мы знали, что Россия пытается записать подворье на себя", - рассказал он в интервью DW.

Два общества с одинаковым названием

Александровское подворье было построено историческим ИППО в 1896 году на земле, приобретенной Российской империей в 1859 году. Оно расположено в старой части Иерусалима, буквально в 50 метрах от Храма Гроба Господня.

Николай Воронцов

В России на архитектурный комплекс претендует организация с точно таким же названием, как и общество, которым руководит проживающий в Мюнхене Воронцов. Российское Императорское Православное Палестинское Общество под председательством Сергея Степашина, занимавшего при президенте Борисе Ельцине различные министерские должности, уже не первый год пытается получить от Израиля удостоверение на право собственности на Александровское подворье.

При этом обе организации - и та, что зарегистрирована в Мюнхене, и находящаяся в Москве - обвиняют друг друга в самозванстве. В каждой из них утверждают, что именно их ИППО ведет начало от исторического общества, основанного в конце 19 века. Так, Степашин еще в 2017 году, заявлял, что Воронцов "захватил" Александровское подворье и "объявил себя руководителем ИППО".

В ответ на эти обвинения Воронцов приводит исторические факты. По его словам, с тех пор как после революции 1917 года третий председатель исторического ИППО, князь Алексей Ширинский-Шихматов, эмигрировал в Германию, правление общества постоянно находилось за рубежом. После смерти Ширинского-Шихматова все последующие председатели избирались за границей. Поэтому логично, что зарегистрированная в Мюнхене организация - преемница исторического ИППО, добавляет Воронцов, который возглавил общество в 2004 году.

Почему ИППО в Мюнхене заявляет права на подворье

Он также подчеркивает, что независимо от того, кто был председателем ИППО, Александровское подворье всегда оставалось в собственности организации. "Этим зданием мы владели всегда и владеем им по сей день", - отмечает Воронцов.

Информация о решении израильских властей передать России права на Александровское подворье стала для него полной неожиданностью. О том, что правительство Израиля передает комплекс России, Воронцову стало известно из прессы. "Правительство Израиля не поставило нас в известность. Если бы об этом не написала газета "Маарив", мы бы ничего не знали", - говорит председатель мюнхенского ИППО.

Наама Иссахар осуждена в России на 7,5 лет

По данным "Маарив", которая ссылается на имеющийся в ее распоряжении документ Управления регистрации прав на недвижимость и земельную собственность, Израиль передал России права собственности на Александровское подворье еще 30 декабря 2019 года. Власти Израиля пока не подтвердили эту информацию.

Что говорят в правительстве Израиля

В пятницу, 24 января, ни в пресс-службе правительства Израиля, ни в российском посольстве в стране не ответили на запросы DW. Днем ранее пресс-секретарь израильского правительства Ницан Хен рассказал "Интерфаксу", что окончательная передача России Александровского подворья - это вопрос нескольких дней. "Этот вопрос может решиться уже завтра или, возможно, на следующий день после возвращения президента Путина в Россию", - пояснил он. 23 января российский президент Владимир Путин принял участие в прошедших в Израиле мероприятиях в память о жертвах Холокоста.

Во время визита Путин также встретился с матерью Наамы Иссахар - 25-летней израильтянки, отбывающей в России наказание за контрабанду наркотиков. Как сообщали израильские СМИ, Россия может помиловать Иссахар взамен на получение прав на Александровское подворье. Впрочем, помощник Путина Юрий Ушаков призывал журналистов не увязывать эти два события между собой.

Пресс-секретарь израильского правительства Ницан Хен напомнил, что Путин поднимал вопрос о передаче России Александровского подворья еще десять лет назад, когда приезжал в Израиль. Проблема в том, добавил Хен, "что здание принадлежит правительству Израиля. Нужно найти способ решить этот вопрос, и я уверен, что это удастся сделать".

Кто владеет Александровским подворьем?

Николай Воронцов, однако, отрицает принадлежность здания израильским властям. "Этого не может быть", - уверяет он. По словам Воронцова, земля, на которой стоит подворье, еще со времен Османской империи, которая в 19 веке владела территорией Палестины, записана в реестре на правительство царской России, с тех пор эта запись не менялась. А о самом комплексе в документах не говорится ничего. Более того, никаких документов, в которых бы значилось, кто является владельцем подворья, просто не существует. "Этих бумаг нет ни у кого - ни у российской стороны, ни у нас", - подчеркивает Воронцов.

По его словам, начиная с 30 декабря, у ИППО есть 60 дней, чтобы оспорить решение израильских властей по передаче России прав на Александровское подворье. Организация наняла адвокатов, которые в ближайшие дни будут в срочном порядке подавать протест в израильский Минюст.

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