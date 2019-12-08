 Споры об аннексии: когда Россия и Эстония ратифицируют договор о границе | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 09.12.2019

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Европа

Споры об аннексии: когда Россия и Эстония ратифицируют договор о границе

Нужны ли Эстонии Печоры и восточное Принаровье, почему Москва и Таллин пока не имеют договора о границе и при чем тут Тартуский мирный договор, DW выясняла у историков из РФ, Эстонии и ФРГ.

Estland Russland Narva Brücke Iwangorod (Imago)

Мост между Нарвой и Ивангородом

На юбилейном саммите НАТО, проходившем в Лондоне 3-4 декабря, эстонский министр обороны Юри Луйк назвал Россию серьезной угрозой для безопасности, заявив, что только Североатлантический альянс может сдержать российскую агрессию против соседей. Опасения эстонских политиков растут, особенно с учетом неопределенности в ключевом для страны вопросе: Москва и Таллин до сих пор не могут ратифицировать договор о границе.

О том, что мешает двум странам договориться, DW расспросила эстонских, российских и немецких историков. По их оценкам, одно из главных препятствий - разное отношение Эстонии и России к Тартускому мирному договору от 1920 года.

Тартуский мирных договор и его значение сегодня

Сто лет назад, 4 декабря 1919 года, между Советской Россией и Эстонией начались мирные переговоры, по итогам которых Эстония получила независимость, а также территории, входящие сейчас в состав РФ - часть Ленинградской области и Печорский край. По словам директора фонда "Историческая память", научного сотрудника Института российской истории РАН Александра Дюкова, Тартуский мирный договор предполагает территориальные претензии к РФ со стороны Эстонии. Поэтому в России этот документ считают недействующим.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд встречается в Кремле с президентом России Владимиром Путиным

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд встречается в Кремле с президентом России Владимиром Путиным

Но в территориях ли вопрос? По мнению доктора исторических наук из Института Норд-Ост при Гамбургском университете Давида Феста (David Feest), истинная причина разного отношения Москвы и Таллина к Тартускому мирному договору кроется в другом.

"Я сомневаюсь, что Эстония действительно хочет получить от России какие-то территории. Я не верю, что большинство эстонских политиков или населения хотят непременно вернуть эти маленькие периферийные области. На самом деле, в первую очередь, речь идет об оценке событий 1940 года", - полагает Фест.

Вхождение в состав СССР или аннексия?

По версии российских властей, в 1940 году Эстония добровольно вступила в состав Советского Союза, и на этом Тартуский мирный договор прекратил свое действие. "Вхождение действительно было мирным - в том смысле, что военных столкновений не происходило, - отмечает главный научный сотрудник института всеобщей истории РАН, профессор РГГУ Александр Шубин. - В российских руководящих кругах напоминают, что вхождение было оформлено официальными решениями эстонских властей".

Подписание пакта Молотова-Риббентропа в Москве, 24 августа 1939 года

Подписание пакта Молотова-Риббентропа в Москве, 24 августа 1939 года

Фест с официальной позицией РФ не согласен. "Общеизвестно, что аннексия Эстонии планировалась заранее, - возражает он. - Об этом говорится в дополнительном протоколе пакта Молотова-Риббентропа, в соответствии с которым СССР и нацистская Германия поделили между собой Восточную Европу. О доброй воле не может быть и речи".

Российский историк Александр Дюков в своих оценках куда более осторожен. "Эстония была инкорпорирована в состав Советского Союза при сомнительных обстоятельствах, - соглашается он. - И мы не можем точно сказать, какова была воля населения". Дюков при этом ссылается на оценки российских экспертов, по мнению которых. в Эстонии пытаются применить нормы действующего международного права к эпохе, не знавшей подобных юридических строгостей.

Страхи Эстонии по поводу утраты суверенитета

Согласно позиции эстонских властей, Тартуский мирный договор - не просто документ о границе. Это своего рода "свидетельство о рождении" Эстонской Республики. "Россия может считать, что Эстония утратила независимость в 1940 году, а восстановившая независимость Эстония - новое государство", - говорит профессор истории новейшего времени из Тартуского университета Ээро Медияйнен. Точке зрения российских властей он противопоставляет другую - которую разделяет большинство западных стран. 

Контекст

Касым-Жомарт Токаев в "Немцова. Интервью" рассказал, что его не пугают события в Украине, что в Казахстане нет культа личности, а полиция не применяет "спецсредств" к митингующим, проводя задержания "голыми руками". (04.12.2019)

Саммит НАТО в Лондоне проходит под знаком конфликта Турции с альянсом. Анкара грозится заблокировать его план по обороне Польши и стран Балтии в случае военной агрессии со стороны РФ. (04.12.2019)

Согласно Тартускому договору 1920 года, Эстонии принадлежат территории, входящие сегодня в состав России. Россия этот договор считает недействующим. (20.11.2019)

"Большинство стран мира признает, что эстонское государство существует по меньшей мере 100 лет, - указывает эстонский историк. - И его прежние договоры и обязательства, в том числе довоенные, действуют до сих пор, так как новых договоров не было заключено". Проблема, однако, заключается в том, что даже если какой-то договор юридически действует, его невозможно соблюдать в одностороннем порядке, признает Медияйнен.

По словам Давида Феста, для Эстонии недопустимо, чтобы ее воспринимали как страну, которая возникла только в 1991 году после распада Советского Союза. Историк подчеркивает, что это вызывает в Эстонии большие опасения по поводу дальнейших внешнеполитических планов Москвы. Эти опасения, в частности, прозвучали в уже упомянутом заявлении министра обороны Луйка на саммите НАТО. Их же ранее выражали и в Департаменте внешней разведки Эстонии, назвав Россию единственной угрозой суверенитету страны.

Новый договор о российско-эстонской границе

Что касается Печор и территорий на восточном берегу реки Нарва, то официально Эстония уже давно отказалась от притязаний на эти земли. Еще в 2005 году эстонский парламент ратифицировал договор о границе с Россией, добавив к нему преамбулу со ссылкой на Тартуский мирный договор - за исключением той его части, где говорится о входящих в состав России территориях. Тем не менее Москва отказалась ратифицировать договор о границе и отозвала свою подпись.

"Был согласован определенный текст, который при ратификации Эстония неожиданно в одностороннем порядке дополнила ссылкой на тот самый Тартуский мирный договор, который использовала ранее для обоснования своих территориальных претензий, - объясняет отказ России Александр Дюков. - Было нарушение достигнутых договоренностей, и ответственность за это несет эстонская сторона". Давид Фест, однако, видит в этом желание РФ уйти от ответственности: "Если бы Россия ратифицировала соглашение о границе со ссылкой на Тартуский мирный договор, она бы неявным образом признала факт оккупации (Эстонии в 1940 году. - Ред.)".

Karte EU-Außengrenze Estland RU

Фактической границей между странами служит временная контрольная линия. Она же является внешней границей ЕС

В 2014 году был согласован новый вариант договора о российско-эстонской границе. И он даже был одобрен в первом чтении эстонским парламентом - на этот раз без ссылки на Тартуский мирный договор. Однако в России с ратификацией этого документа не спешат. В Эстонии между тем значительная часть политических сил настаивает на включении ссылки на Тартуский мирный договор в новое соглашение о границе. А представители Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) вновь пытаются поднять вопрос о спорных территориях. Так, недавно спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас заявил о том, что Россия должна вернуть стране земли, отошедшие Эстонии в 1920 году.

Ответственность за дальнейшее развитие событий Александр Дюков возлагает на Таллин. "Если не будут предприняты попытки снова изменить договор о границе, он будет ратифицирован, - полагает он. - Сейчас российская сторона увязывает договор с возможным улучшением российско-эстонских отношений". Немецкий историк Давид Фест убежден, что мяч на стороне Москвы. "Россия должна признать факт аннексии в 1940 году, - настаивает он. - Если не через ссылку на Тартуский мирный договор, то другим способом. Однако я сомневаюсь, что в нынешней политической ситуации это возможно".

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  • Нарвский замок или замок Герман (слева) и Ивангородская крепость

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    ЕС и Россия: лицом к лицу

    Мост "Дружба" создает уникальный архитектурный ансамбль - он соединяет Нарвский замок или замок Герман (слева) и Ивангородская крепость, которые стоят прямо друг напротив друга буквально в паре сотен метров. Сегодня через их бойницы можно посмотреть на Россию и Евросоюз, соответственно. Бастионы на эстонской стороне были возведены чуть раньше, в 14 веке, на российской - Иваном III в конце 15 века.

  • разбитая асфальтированная дорога

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Дорога в Ивангород

    От вокзала Ивангорода (на фото вдали) в центр города ведет одна асфальтированная дорога с привычными для российской глубинки ямами.

  • Тротуар в Ивангороде

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Асфальт как роскошь

    Асфальта в этом 10-тысячном городке вообще мало - помимо пары центральных улиц им покрыто шоссе, уходящее через мост в Эстонию (на фото справа). Пешеходных дорожек тоже очень мало, ходить зачастую приходится по проезжей части и по пыльным грунтовым дорогам. А там, где тротуар все же есть, асфальт порой неожиданно прерывается.

  • Футболки, которые продают на рынке

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Стандартный набор

    Что касается ассортимента футболок на местном рынке, то он здесь такой же, как везде в российской глубинке - изображения Путина, животных, символика России и СССР.

  • Набережная в Ивангороде

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Набережная на деньги ЕС

    Один из редких оазисов благоустройства в Ивангороде - набережная, построенная на деньги ЕС, которые были выделены на проект приграничного сотрудничества. Ее вид, правда, немного портит недострой, расположенный сразу за набережной (на фото - справа). Некий частный инвестор хотел возвести здесь отель и ресторан, но получилось заброшенное здание.

  • Набережная в Ивангороде

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Ивангородский променад

    Набережную в Ивангороде называют не совсем привычным для местных жителей словом променад. Вероятно, по примеру нарвского променада, который хорошо виден через реку. Длина набережной на российской стороне - всего 119 метров, она почти в десять раз короче эстонской.

  • Приграничная стоянка автомобилей

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Российский берег

    Чуть поодаль от променада в Ивангороде - типичная для местных реалий картина: неблагоустроенный берег, красно-зеленый пограничный столб, микроавтобус-"буханка" и очередная приграничная стоянка автомобилей.

  • Доски, положенные вдоль берега реки рядом с крепостью

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Набережная своими руками

    По разработанному в 2009 году плану набережная в Ивангороде должна была идти вдоль всего берега, огибая крепость. Отличия между тем, что в итоге построили, и тем, что планировали, местные жители списывают на коррупцию. Местами то ли городские власти, то ли сами жители города попытались воспроизвести променад кустарным способом, как на этом фото рядом с Ивангородской крепостью.

  • Забор из колючей проволоки

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Вид на Европу через колючую проволоку

    За последний год на российском берегу вокруг крепости появился забор с колючей проволокой, калитку в котором закрывают в темное время суток. Ивангородцы не понимают, для чего это сделано - ведь на эстонской стороне никакой ограды нет. Жители города жалуются - мало того, что берег не благоустроен, так еще и забор портит вид.

  • Вид на Ивангородскую крепость с эстонского берега

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Ивангородская крепость

    Вид на Ивангородскую крепость с эстонского берега завораживает. Здесь решили обойтись без ограды с колючей проволокой.

  • Ивангородская крепость и табличка с европейским флагом на входе

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Приграничное сотрудничество

    Главная достопримечательность Ивангорода - крепость - и подходы к ней тоже реконструировались при участии Евросоюза, о чем напоминают таблички с европейским флагом, как на этом фото справа внизу.

  • Грунтовая и мощенная дороги в Ивангороде

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Оазисы посреди пыли

    Мощеная лестница (и снова на деньги ЕС) уводит с этой аллеи к крепости. Рядом с этим еще одним островком блогоустройства в Ивангороде - мусорные баки и ухабистая грунтовая дорога.

  • Подход к пешеходной границе с российской стороны

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Спуск к границе с ЕС

    Подход к пешеходной границе с российской стороны встречает ямами и остатками старого асфальта. Местные жители рассказывают, что в дождливую погоду пройти здесь становится особенно проблематично.

  • Пешеходная дорожка перед зданием российского пункта погранконтроля

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    На границе

    Непосредственно у входа в здание российского пункта погранконтроля недавно выложили плиткой пешеходную дорожку. Пока она еще вся в смеси строительной пыли и песка. К слову, это зеленое здание тоже реконструировали на деньги приграничного проекта ЕС.

  • Мост Дружба

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    В ЕС через "Дружбу"

    После окончания паспортного контроля на российской стороне стоит пройти всего около 200 метров по мосту "Дружба", как вы уже оказываетесь на территории ЕС.

  • Кирпичное здание пункта погранконтроля на эстонской стороне моста

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Другой берег

    Аккуратные тротуары и таблички, современное кирпичное здание пункта погранконтроля, автоматические двери - разница на двух концах моста ощущается сразу.

  • Пятиэтажки советской постройки в Нарве

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Нарва: ровные дороги, чистые улицы

    Облик эстонской Нарвы все еще определяют однотипные советские пятиэтажки. Город был сильно разрушен во время Второй мировой войны, и исторических зданий в нем почти не сохранилось. В то же время в Нарве очень чисто, дороги ровные.

  • Одна из улиц Нарвы

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Инфраструктура на средства ЕС

    Нарва с почти 58 тысячами жителей - третий по величине город Эстонии. Тут и там виднеются таблички с флагом ЕС. Большинство инфраструктурных проектов здесь, как и в соседнем Ивангороде, софинансируется Европейским Союзом.

  • Набережная Нарвы

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Набережная Нарвы

    Гордость Нарвы - местный променад. Почти километр велодорожек, лавочек, фонарей, фонтанов. Есть даже площадка с тренажерами.

  • Верхний ярусе нарвской набережной

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Второй ярус

    На верхнем ярусе нарвской набережной тоже обустроена прогулочная зона.

  • Баскетбольная площадка рядом с нарвским променадом

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Пограничный баскетбол

    Рядом с променадом - парковка и баскетбольная площадка. Здесь можно сыграть в баскетбол, возможно, с самым живописным и необычным видом - на две крепости, разделенные границей ЕС и России.

  • Скульптура льва-самца на променаде в Нарве

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Лев-мем

    На другом конце променада в Нарве установили несколько статуй львиного прайда. Лев-самец стал местным хитом. Местные жители шутят, что он получился похожим на президента России Владимира Путина.

  • Реконструированные крепостные бастионы Нарвского замка

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Нарвский Ленин

    В Нарве статую Ленина перенесли с главной площади в периметр стен вокруг Нарвского замка. Там он стоит в самом уголке, окруженный строительными материалами - территорию крепостых бастионов реконструируют.

  • Городская ратуша и здание Нарвского колледжа Тартуского университета

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    Ратуша и колледж

    Помимо набережной и замка Герман, главными достопримечательностями города являются городская ратуша и здание Нарвского колледжа Тартуского университета (слева). У последнего оригинальный фасад - это слепок исторической Нарвской биржи, которая располагалась на этой же площади, но была уничтожена во время Второй мировой войны.

  • Вид на Ивангородский замок

    Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

    В ЕС - за покупками

    В Нарву ивангородцы ходят часто: купить "санкционку", одежду, сходить в кино (в Ивангороде нет кинотеатра и торгового центра) и просто погулять. Нарвитяне в Россию ездят заправиться и купить впрок товары, которые в РФ дешевле, - бытовую химию, крупы, макароны, сахар. И те, и другие обычно заодно навещают родственников. В среднем здесь фиксируется почти 11,5 тысячи пересечений границы в день.

    Автор: Илья Коваль


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Контекст

Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними

Фоторепортаж DW с границы между российским Ивангородом и эстонской Нарвой, где из России в Евросоюз можно попасть пешком через мост "Дружба". (15.05.2019)  

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