Споры об аннексии: когда Россия и Эстония ратифицируют договор о границе

На юбилейном саммите НАТО, проходившем в Лондоне 3-4 декабря, эстонский министр обороны Юри Луйк назвал Россию серьезной угрозой для безопасности, заявив, что только Североатлантический альянс может сдержать российскую агрессию против соседей. Опасения эстонских политиков растут, особенно с учетом неопределенности в ключевом для страны вопросе: Москва и Таллин до сих пор не могут ратифицировать договор о границе.

О том, что мешает двум странам договориться, DW расспросила эстонских, российских и немецких историков. По их оценкам, одно из главных препятствий - разное отношение Эстонии и России к Тартускому мирному договору от 1920 года.

Тартуский мирных договор и его значение сегодня

Сто лет назад, 4 декабря 1919 года, между Советской Россией и Эстонией начались мирные переговоры, по итогам которых Эстония получила независимость, а также территории, входящие сейчас в состав РФ - часть Ленинградской области и Печорский край. По словам директора фонда "Историческая память", научного сотрудника Института российской истории РАН Александра Дюкова, Тартуский мирный договор предполагает территориальные претензии к РФ со стороны Эстонии. Поэтому в России этот документ считают недействующим.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд встречается в Кремле с президентом России Владимиром Путиным

Но в территориях ли вопрос? По мнению доктора исторических наук из Института Норд-Ост при Гамбургском университете Давида Феста (David Feest), истинная причина разного отношения Москвы и Таллина к Тартускому мирному договору кроется в другом.

"Я сомневаюсь, что Эстония действительно хочет получить от России какие-то территории. Я не верю, что большинство эстонских политиков или населения хотят непременно вернуть эти маленькие периферийные области. На самом деле, в первую очередь, речь идет об оценке событий 1940 года", - полагает Фест.

Вхождение в состав СССР или аннексия?

По версии российских властей, в 1940 году Эстония добровольно вступила в состав Советского Союза, и на этом Тартуский мирный договор прекратил свое действие. "Вхождение действительно было мирным - в том смысле, что военных столкновений не происходило, - отмечает главный научный сотрудник института всеобщей истории РАН, профессор РГГУ Александр Шубин. - В российских руководящих кругах напоминают, что вхождение было оформлено официальными решениями эстонских властей".

Подписание пакта Молотова-Риббентропа в Москве, 24 августа 1939 года

Фест с официальной позицией РФ не согласен. "Общеизвестно, что аннексия Эстонии планировалась заранее, - возражает он. - Об этом говорится в дополнительном протоколе пакта Молотова-Риббентропа, в соответствии с которым СССР и нацистская Германия поделили между собой Восточную Европу. О доброй воле не может быть и речи".

Российский историк Александр Дюков в своих оценках куда более осторожен. "Эстония была инкорпорирована в состав Советского Союза при сомнительных обстоятельствах, - соглашается он. - И мы не можем точно сказать, какова была воля населения". Дюков при этом ссылается на оценки российских экспертов, по мнению которых. в Эстонии пытаются применить нормы действующего международного права к эпохе, не знавшей подобных юридических строгостей.

Страхи Эстонии по поводу утраты суверенитета

Согласно позиции эстонских властей, Тартуский мирный договор - не просто документ о границе. Это своего рода "свидетельство о рождении" Эстонской Республики. "Россия может считать, что Эстония утратила независимость в 1940 году, а восстановившая независимость Эстония - новое государство", - говорит профессор истории новейшего времени из Тартуского университета Ээро Медияйнен. Точке зрения российских властей он противопоставляет другую - которую разделяет большинство западных стран.

"Большинство стран мира признает, что эстонское государство существует по меньшей мере 100 лет, - указывает эстонский историк. - И его прежние договоры и обязательства, в том числе довоенные, действуют до сих пор, так как новых договоров не было заключено". Проблема, однако, заключается в том, что даже если какой-то договор юридически действует, его невозможно соблюдать в одностороннем порядке, признает Медияйнен.

По словам Давида Феста, для Эстонии недопустимо, чтобы ее воспринимали как страну, которая возникла только в 1991 году после распада Советского Союза. Историк подчеркивает, что это вызывает в Эстонии большие опасения по поводу дальнейших внешнеполитических планов Москвы. Эти опасения, в частности, прозвучали в уже упомянутом заявлении министра обороны Луйка на саммите НАТО. Их же ранее выражали и в Департаменте внешней разведки Эстонии, назвав Россию единственной угрозой суверенитету страны.

Новый договор о российско-эстонской границе

Что касается Печор и территорий на восточном берегу реки Нарва, то официально Эстония уже давно отказалась от притязаний на эти земли. Еще в 2005 году эстонский парламент ратифицировал договор о границе с Россией, добавив к нему преамбулу со ссылкой на Тартуский мирный договор - за исключением той его части, где говорится о входящих в состав России территориях. Тем не менее Москва отказалась ратифицировать договор о границе и отозвала свою подпись.

"Был согласован определенный текст, который при ратификации Эстония неожиданно в одностороннем порядке дополнила ссылкой на тот самый Тартуский мирный договор, который использовала ранее для обоснования своих территориальных претензий, - объясняет отказ России Александр Дюков. - Было нарушение достигнутых договоренностей, и ответственность за это несет эстонская сторона". Давид Фест, однако, видит в этом желание РФ уйти от ответственности: "Если бы Россия ратифицировала соглашение о границе со ссылкой на Тартуский мирный договор, она бы неявным образом признала факт оккупации (Эстонии в 1940 году. - Ред.)".

Фактической границей между странами служит временная контрольная линия. Она же является внешней границей ЕС

В 2014 году был согласован новый вариант договора о российско-эстонской границе. И он даже был одобрен в первом чтении эстонским парламентом - на этот раз без ссылки на Тартуский мирный договор. Однако в России с ратификацией этого документа не спешат. В Эстонии между тем значительная часть политических сил настаивает на включении ссылки на Тартуский мирный договор в новое соглашение о границе. А представители Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) вновь пытаются поднять вопрос о спорных территориях. Так, недавно спикер эстонского парламента Хенн Пыллуаас заявил о том, что Россия должна вернуть стране земли, отошедшие Эстонии в 1920 году.

Ответственность за дальнейшее развитие событий Александр Дюков возлагает на Таллин. "Если не будут предприняты попытки снова изменить договор о границе, он будет ратифицирован, - полагает он. - Сейчас российская сторона увязывает договор с возможным улучшением российско-эстонских отношений". Немецкий историк Давид Фест убежден, что мяч на стороне Москвы. "Россия должна признать факт аннексии в 1940 году, - настаивает он. - Если не через ссылку на Тартуский мирный договор, то другим способом. Однако я сомневаюсь, что в нынешней политической ситуации это возможно".

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Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними Нарва: ровные дороги, чистые улицы Облик эстонской Нарвы все еще определяют однотипные советские пятиэтажки. Город был сильно разрушен во время Второй мировой войны, и исторических зданий в нем почти не сохранилось. В то же время в Нарве очень чисто, дороги ровные.

Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними Инфраструктура на средства ЕС Нарва с почти 58 тысячами жителей - третий по величине город Эстонии. Тут и там виднеются таблички с флагом ЕС. Большинство инфраструктурных проектов здесь, как и в соседнем Ивангороде, софинансируется Европейским Союзом.

Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними Набережная Нарвы Гордость Нарвы - местный променад. Почти километр велодорожек, лавочек, фонарей, фонтанов. Есть даже площадка с тренажерами.

Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними Второй ярус На верхнем ярусе нарвской набережной тоже обустроена прогулочная зона.

Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними Пограничный баскетбол Рядом с променадом - парковка и баскетбольная площадка. Здесь можно сыграть в баскетбол, возможно, с самым живописным и необычным видом - на две крепости, разделенные границей ЕС и России.

Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними Лев-мем На другом конце променада в Нарве установили несколько статуй львиного прайда. Лев-самец стал местным хитом. Местные жители шутят, что он получился похожим на президента России Владимира Путина.

Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними Нарвский Ленин В Нарве статую Ленина перенесли с главной площади в периметр стен вокруг Нарвского замка. Там он стоит в самом уголке, окруженный строительными материалами - территорию крепостых бастионов реконструируют.

Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними Ратуша и колледж Помимо набережной и замка Герман, главными достопримечательностями города являются городская ратуша и здание Нарвского колледжа Тартуского университета (слева). У последнего оригинальный фасад - это слепок исторической Нарвской биржи, которая располагалась на этой же площади, но была уничтожена во время Второй мировой войны.

Нарва, Ивангород и "Дружба" между ними В ЕС - за покупками В Нарву ивангородцы ходят часто: купить "санкционку", одежду, сходить в кино (в Ивангороде нет кинотеатра и торгового центра) и просто погулять. Нарвитяне в Россию ездят заправиться и купить впрок товары, которые в РФ дешевле, - бытовую химию, крупы, макароны, сахар. И те, и другие обычно заодно навещают родственников. В среднем здесь фиксируется почти 11,5 тысячи пересечений границы в день. Автор: Илья Коваль

