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Спорткар

02.05.2019, Mecklenburg-Vorpommern, Glasin: Wegen des Verdachts eines illegalen Autorennenns auf der Ostseeautobahn A20 Lübeck-Stettin werden Dutzende Autos, vor allem aus Norwegen, von der Polizei auf der Autobahnraststätte Fuchsberg bei Wismar festgehalten und kontrolliert. Sie sollen mit Geschwindigkeiten von um die 250 Kilometer pro Stunde über die A20 gerast sein. Alle Fahrzeuge haben den Schriftzug Eurorally. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Более 120 спорткаров устроили гонку на немецком автобане 04.05.2019

В операции по прекращению гонок на автобане на севере ФРГ приняли участие около 50 полицейских и два вертолета.
September 28, 2017 - Hong Kong, Hong Kong, China - HONG KONG,HONG KONG SAR,CHINA. 28th September 2017..Sotheby's to offer Michael Schumacher's Formula 1 Ferrari for sale..SothebyÃ¢â¬â¢s displays the 2001 Ferrari F2001 car in Hong Kong ahead of its auction in the Contemporary Art Evening Auction on 16 November in New York. .The Ferrari F2001, chassis no. 211 is a significant modern Formula 1 race car and is amongst the most key and most valuable competition cars in any collection worldwide. The F2001 is expected to fetch well in excess of US$4m..ÃÂ© Jayne Russell/Alamy Stock Photo |

Сколько стоит "Феррари" Шумахера? 29.09.2017

Речь идет о Ferrari F2001, на котором Шумахер в 2001 году в четвертый раз одержал победу в "Формуле-1". В середине ноября автомобиль будет выставлен на аукционе Sotheby's.
A Rolls Royce Viper jet engine on the back of a 1958 Volkswagen bus gives a power of 5000 BHP at the Motor Show 2016 in Essen, Germany, Friday, Nov. 25, 2016. Europe's largest show for tuning, motorsports, and classic cars is opened until Dec. 4 in the Essen fair halls. (AP Photo/Martin Meissner7

Самые невероятные премьеры и олдтаймеры автосалона в Эссене (видео) 29.11.2016

Самый крупный автосалон ФРГ - франкфуртский. Но он проходит раз в два года. Тем больше внимания было приковано на этот раз к Essen Motor Show. Это не просто смотр новинок автоиндустрии, а парад автоэкзотики.

Самые невероятные премьеры и олдтаймеры немецкого автосалона Essen Motor Show (28.11.2016) 28.11.2016

Самый крупный автосалон ФРГ - франкфуртский. Но он проходит раз в два года. Тем больше внимания было приковано на этот раз к Essen Motor Show. Это не просто смотр новинок автоиндустрии, а парад автоэкзотики.

Самые яркие спорткары Женевы-2016 (10.03.2016) 10.03.2016

Женевский автосалон и в нынешнем году порадовал автофанатов целым парадом новых спорткаров. В элитном сегменте отметились многие производители - от немецкой марки Opel до флагмана отрасли Bugatti.

Самый дорогой автомобиль и другие премьеры салона в Женеве (08.03.2016) 08.03.2016

Bugatti Chiron - новый флагман для поклонников спорткаров. Разгон до "сотни" всего за две секунды, максимальная скорость - 460 км/ч. Цена эксклюзивного автомобиля - почти три миллиона евро.
01.03.2016++++++++++epa05189121 The Mercedes Concept Car is presented during the press day at the 86th Geneva International Motor Show in Geneva, Switzerland, 01 March 2016. The 86th Geneva international motor show will be open from 03 to 13 March 2016. EPA/SANDRO CAMPARDO +++(c) dpa - Bildfunk+++ (c) picture-alliance/dpa/S. Campardo

Самые футуристические концепт-кары Opel и Mercedes на автосалоне в Женеве(видео) 03.03.2016

Opel привез на Женевский автосалон перспективный спорткар GT. Ряд решений эксперты называют революционными. Daimler показал в Женеве футуристическую модель беспилотного элетромобиля.

Самые футуристические концепт-кары Opel и Mercedes на автосалоне в Женеве (03.03.2016) 03.03.2016

Opel привез на Женевский автосалон перспективный спорткар GT. Ряд решений эксперты называют революционными. Daimler показал в Женеве футуристическую модель беспилотного элетромобиля.
29.02.2016++++++ Ein VW Budd-e wird am 29.02.2016 beim Genfer Auto-Salon 2016 beim Volkswagen-Konzernabend präsentiert. Die Veranstaltung findet vor Beginn des ersten Pressetages beim Autosalon Genf statt. Foto: Uli Deck/dpa (c) picture-alliance/dpa/U. Deck

Самые роскошные новинки Женевского автосалона 2016 (видео) 01.03.2016

Женевский автосалон в 2016 году побаловал автолюбителей целой серией премьер автомобилей премиум-класса и класса ультралюкс.

Самые роскошные новинки Женевского автосалона 2016 (01.03.2016) 01.03.2016

Женевский автосалон в 2016 году побаловал автолюбителей целой серией премьер автомобилей премиум-класса и класса ультралюкс.

Правые радикалы вне закона: что решит суд в Германии? - DW Новости (01.03.2016) 01.03.2016

В Германии вновь хотят запретить ультраправую партию НДПГ. На этот раз шансы выше. Еще в выпуске: эксклюзивное интервью главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера DW.
BU: Porsche Panamera GTS 2016 (c) Porsche AG *** Nutzung: Nur in redaktionellem Zusammenhang mit dem Fahrzeug. ***

Видео: Cамый мощный пятидверный спорткар Porsche 23.01.2016

Удался ли Porsche Panamera GTS компромисс между спортивностью и практичноcтью?

Cамый мощный пятидверный спорткар Porsche (23.01.2016) 23.01.2016

Удался ли Porsche Panamera GTS компромисс между спортивностью и практичноcтью?
Beschreibung: 911 Carrera S / 911 Carrera Cabriolet Quelle: Porsche AG Frei zur Verwendung fürPressezwecke Schlagwort IAA 2015

Глава автоконцерна Porsche: В России мы плывем против течения 16.09.2015

На автосалоне IAA во Франкфурте-на-Майне Porsche представит обновленную версию модели 911 и концептуальный электромобиль. DW поговорила о новинках с шефом компании Маттиасом Мюллером.
ARCHIV - Ein Audi-Mitarbeiter reinigt beim Pariser Autosalon die Front eines Audi S4 (Archivfoto vom 02.10.2008). Der Autohersteller Audi gibt am Dienstag (10.03.2009) in Ingolstadt seine Jahres-Pressekonferenz. Foto: Uli Deck dpa/lby +++(c) dpa - Bildfunk+++

Audi готовит электромобиль-внедорожник 27.12.2014

Немецкий концерн Audi объявил о желании к 2018 году вывести на рынок два серийных электромобиля – спорткар и спортивный внедорожник – с запасом хода свыше 500 километров.
Audi TT Coupé

Audi TT new generation - тест-драйв спорткара (5.11.2014) 05.11.2014

Компания Audi, входящая в состав немецкого автоконцерна Volkswagen, выпустила третье поколение своего знаменитого спорткара ТТ. Знакомые обводы, широкие крылья. Но одновременно с этим новый ТТ похож и на модель Audi R8.
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