Самые невероятные премьеры и олдтаймеры автосалона в Эссене (видео)

Самый крупный автосалон ФРГ - франкфуртский. Но он проходит раз в два года. Тем больше внимания было приковано на этот раз к Essen Motor Show. Это не просто смотр новинок автоиндустрии, а парад автоэкзотики.