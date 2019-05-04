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В операции по прекращению гонок на автобане на севере ФРГ приняли участие около 50 полицейских и два вертолета.
Речь идет о Ferrari F2001, на котором Шумахер в 2001 году в четвертый раз одержал победу в "Формуле-1". В середине ноября автомобиль будет выставлен на аукционе Sotheby's.
Самый крупный автосалон ФРГ - франкфуртский. Но он проходит раз в два года. Тем больше внимания было приковано на этот раз к Essen Motor Show. Это не просто смотр новинок автоиндустрии, а парад автоэкзотики.
Женевский автосалон и в нынешнем году порадовал автофанатов целым парадом новых спорткаров. В элитном сегменте отметились многие производители - от немецкой марки Opel до флагмана отрасли Bugatti.
Bugatti Chiron - новый флагман для поклонников спорткаров. Разгон до "сотни" всего за две секунды, максимальная скорость - 460 км/ч. Цена эксклюзивного автомобиля - почти три миллиона евро.
Opel привез на Женевский автосалон перспективный спорткар GT. Ряд решений эксперты называют революционными. Daimler показал в Женеве футуристическую модель беспилотного элетромобиля.
Женевский автосалон в 2016 году побаловал автолюбителей целой серией премьер автомобилей премиум-класса и класса ультралюкс.
В Германии вновь хотят запретить ультраправую партию НДПГ. На этот раз шансы выше. Еще в выпуске: эксклюзивное интервью главы МИД ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера DW.
Удался ли Porsche Panamera GTS компромисс между спортивностью и практичноcтью?
На автосалоне IAA во Франкфурте-на-Майне Porsche представит обновленную версию модели 911 и концептуальный электромобиль. DW поговорила о новинках с шефом компании Маттиасом Мюллером.
Немецкий концерн Audi объявил о желании к 2018 году вывести на рынок два серийных электромобиля – спорткар и спортивный внедорожник – с запасом хода свыше 500 километров.
Компания Audi, входящая в состав немецкого автоконцерна Volkswagen, выпустила третье поколение своего знаменитого спорткара ТТ. Знакомые обводы, широкие крылья. Но одновременно с этим новый ТТ похож и на модель Audi R8.
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