Сплетни на работе: как извлечь из них пользу

В свое время у меня был коллега, который всякий раз, когда кто-то выходил из помещения, принимался перемывать ему косточки. Мне это ужасно не нравилось. Хотя и я, должна признаться, тоже позволяю себе порой судачить о людях за их спиной. Впрочем, мой бывший коллега и я в этом смысле не исключение. Как показывает актуальное исследование под названием "Why People Gossip" ("Почему люди сплетничают"), проведенное нидерландскими учеными, от 65 до 90 процентов разговоров взрослых людей занимает обсуждение третьего лица в его отсутствие. Более того, исследователи даже установили: сплетни доставляют человеку практически такое же удовольствие, как еда и секс.

По итогам исследования, 11 процентов респондентов сплетничают ежедневно, 15 процентов - несколько раз в неделю, 18 процентов - один раз в неделю, 5 процентов - несколько раз в месяц. А 50 процентов опрошенных уверяют, что они не судачат о людях за глаза вообще либо делают это крайне редко. Больше всего сплетники любят обсуждать соседей (16 процентов), коллег (16 процентов), родственников (15 процентов), друзей (14 процентов), начальство (11 процентов). А вот распространять сплетни про своих спутников жизни люди не любят. Это делают только 4 процента.

Способ предупредить

Людям свойственно перемывать косточки друг другу. Причем, вопреки стереотипу, время от времени позлословить очень даже полезно. "Сплетничая, мы можем выяснить, кто из собеседников наш потенциальный союзник, а от кого лучше держаться подальше", - приводит пример психолог Ян Энгельман (Jan Engelmann), изучающий сплетни как социально-психологический феномен в Калифорнийском университете в Беркли.

Но вообще заниматься сплетнями особенно свойственно эгоистам, стремящимся манипулировать другими людьми и оказывать на них злонамеренное влияние, - такой вывод сделали авторы исследования "Why People Gossip".

В ходе эволюции усилия наших далеких предков были направлены прежде всего на то, чтобы принадлежать к группе, поскольку в обществе всегда легче выживать: суметь уберечься от внешних врагов, предателей и мошенников было вопросом жизни и смерти.

А преимущество распространения слухов как раз в том, что это является средством передачи важной информации, помогает другим людям не попасть в неприятную ситуацию и не стать жертвой интриганов, позволяет лучше узнать членов данной социальной группы и определить, на кого из них можно положиться и кого лучше принять в свой круг. Даже маленькие дети любят обсуждать других детей и, делая это, на свой лад предостерегают товарищей на предмет того, кто, к примеру, "жадина" и не желает делиться игрушками, с кем весело, а с кем скучно играть, рассуждает Ян Энгельман.

Главное - не переборщить

Сплетни укрепляют социальные связи, дают возможность установить близкий контакт с окружающими и получить с их стороны поддержку, позволяют заводить друзей и поддерживать дружбу. С другой стороны, и в группе единомышленников не обходится без сплетен. Они тоже порой перемывают друг другу кости. По мнению психологов, ничего страшного в этом нет. Главное - не переборщить: излишнее злословие в отношении "своих" может обернуться тем, что в конце концов сплетник вылетит из коллектива.

Как выяснилось в результате исследования, причины, по которым люди сплетничают, могут быть самыми разными. Однако злых намерений у большинства сплетников все-таки нет. Сплетни для них - это просто возможность повеселиться, пообщаться с другими людьми, хорошо провести время, пишут голландские ученые.

Но очень часто перемывание косточек отсутствующему в данный момент человеку - это средство психологической манипуляции, стремление изменить восприятие или поведение собеседников при помощи скрытой, обманной тактики. И если о человеке, ставшем предметом пересудов, говорят недоброжелательно, распространяют о нем дурные слухи, это может кончиться тем, что его репутация будет очернена и, возможно, он даже станет объектом травли. Неудивительно поэтому, что отношение к сплетням в обществе, как правило, отрицательное.

Как поставить заслон

Так почему же сплетни не прекращаются? И почему распускающими их людьми зачастую движет столь низменный мотив, как стремление воздействовать на собеседников? "Возможно, нам просто не нравится, когда сплетничают другие - поскольку объектами распространяемых ими сплетен можем стать и мы сами. Ведь в таком случае наша репутация больше не в наших руках, мы уже не можем контролировать ситуацию", - высказывает свое предположение Ян Энгельман.

Значит, наше отвращение к сплетням прежде всего подпитывает боязнь того, что за глаза другие люди могут и нас самих поливать грязью? Во всяком случае, когда мне приходилось выслушивать своего коллегу-сплетника, я всегда думала: "Если он о других судачит, так почему он не должен точно так же обсуждать за моей спиной и меня?".

Возможно, именно во избежание такого поворота событий я и стала вести себя как можно более безупречно - не делать промашек и таким образом не давать повода для пересудов. И моя тактика сработала: от сплетен и интриг я себя защитила.

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