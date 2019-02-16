 Спецслужбы фиксируют учащение кибератак на критическую инфраструктуру ФРГ | Новости из Германии о Германии | DW | 17.02.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Спецслужбы фиксируют учащение кибератак на критическую инфраструктуру ФРГ

Согласно статистике службы информационной безопасности, на жизненно важные объекты в Германии, такие как электросети, совершается все больше кибератак из-за рубежа. Их цель - саботаж.

Федеральное ведомство Германии по безопасности в сфере информационных технологий (BSI)

Федеральное ведомство Германии по безопасности в сфере информационных технологий (BSI)

По данным германских спецслужб, в стране существенно возросли количество и масштаб хакерских атак на жизненно важные инфраструктурные объекты. Об этом в воскресенье, 17 февраля, сообщило издание Die Welt со ссылкой на неопубликованную статистику Федерального ведомства по безопасности в сфере информационных технологий (BSI). Основная цель злоумышленников - саботаж: препятствие обеспечению населения водой и электроэнергией, повреждение коммуникационных систем и нарушение другой повседневной деятельности, пишет издание. Службы безопасности Германии исходят из того, что за этими кибератаками часто стоят зарубежные секретные службы.

Контекст

В краже личных данных сотен известных немцев обвиняется 20-летний гимназист из Гессена. До окончания следствия его отпустили домой. DW - с подробностями. (08.01.2019)

Почему в Германии опасаются использовать оборудование китайского телекоммуникационного концерна Huawei в оснащении будущей сети высокоскоростной мобильной связи пятого поколения (5G)? (30.01.2019)

Глава МВД Германии рассказал о деталях кибератаки на МИД прошлой зимой и мерах, которые будут принимать для защиты стратегически важных объектов ФРГ от киберсаботажа зарубежных спецслужб. (11.10.2018)

Во второй половине 2018 года BSI стало известно о 157 хакерских нападениях на системы критической инфраструктуры, 19 из которых были совершены на сети электроснабжения. Это существенный рост по сравнению с 2017 годом: за двенадцать месяцев ведомство получило сообщения о 145 кибератаках такого рода, годом ранее - о 34. При этом эксперты подчеркивают, что на самом деле это число еще больше, поскольку информация о многих хакерских взломах или попытках взлома часто не разглашается самими провайдерами из опасений за свой имидж.

В Германии к объектам критической инфраструктуры причисляются организации и учреждения в сферах энергетики, информации и телекоммуникации, транспорта, здравоохранения, водоснабжения, питания, финансов и страхования, государственного и местного управления, СМИ и культуры. Правительство ФРГ намерено создать Агентство кибербезопасности в регионе Лейпциг-Галле для выявления и предотвращения хакерских атак на жизненно важную инфраструктуру страны.

Смотрите также:

  • Kind mit Laptop (picture-alliance/U.Baumgarten)

    Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Личные данные немецких политиков оказались в Сети

    Как стало известно 4 января, в конце 2018 года в Twitter появились ссылки на личные данные - в том числе, паспортные и кредитных карт - 994 немецких политиков, актеров, журналистов, музыкантов. Уже 6 января по подозрению в совершении взлома арестовали 20-летнего ученика гимназии в Гессене. По данным полиции, он много времени проводил у компьютера, однако специального образования у него нет.

  • кариткатура Елкина о российских хакерах

    Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Российские "мишки"

    За последние годы новости о хакерах и кибератаках стали уже обыденностью. Зачастую авторство взломов приписывается нескольким группам хакеров - Cozy Bear (дословно "уютный медведь", известна еще как APT29), Fancy Bear ("модный медведь", APT28) и Energetic Bear ("энерегетический медведь"), которые связывают с российскими спецслужбами. Улики косвенные, но с каждым разом их становится все больше.

  • сервер с проводами

    Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Атаки на энергосети США и Германии

    Летом 2018 года стало известно об атаках хакерской группировки Energetic Bear на энергосети США и Германии. По оценкам америкаснких спецслужб, в США взломщики даже дошли до этапа, когда могли включать и выключать электричество и вывели из строя потоки энергии. В ФРГ же хакерам удалось проникнуть в сети лишь нескольких компаний до того, как немецкие спецслужбы взяли ситуацию под контроль.

  • здание Минюста США в Вашингтоне

    Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    США обвинили ГРУшников в кибератаках

    13 июля 2018 года Минюст США (на фото - офис ведомства в Вашингтоне) обвинил 12 граждан РФ в попытке вмешаться в выборы американского президента в 2016 году. По версии следствия, сотрудники Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба вооруженных сил России участвовали во взломе компьютерных систем Демократической партии и предвыборного штаба Хиллари Клинтон.

  • Symbolfoto Hacker Hackerangriff (Imago/T. Trutschel)

    Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    США и Великобритания обвинили РФ в масштабной кибератаке

    ФБР, министерство внутренней безопасности США и британский Центр национальной компьютерной безопасности 16 апреля 2018 года заявили, что российские хакеры атаковали госструктуры и частные компании в попытке завладеть интеллектуальной собственностью и получить доступ к сетям своих жертв. Аналогичные обвинения в тот же день озвучила министр обороны Австралии Мариз Пейн.

  • Computer mit Binärcode (picture-alliance/dpa/O. Berg)

    Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Bad Rabbit поразил Россию и Украину

    Новый вирус Bad Rabbit поразил 24 октября серверы нескольких российских СМИ. Кроме того, хакеры атаковали несколько государственных учреждений на Украине, а также системы киевского метрополитена, министерства инфраструктуры и аэропорта Одессы. Ранее атаки Bad Rabbit были зафиксированы в Турции и Германии. Эксперты считают, что вирус распространяется методом, схожим с ExPetr (он же Petya).

  • Компьютерное окно с требованием хакеров о выкупе поверх табло с расписанием поездов в Германии

    Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Кибератака века

    12 мая 2017 года стало известно, что десятки тысяч компьютеров в 74 странах подверглись кибератаке небывалого масштаба. Вирус WannaCry шифрует данные на компьютерах, хакеры обещают снять блокировку за выкуп в 300 долларов в биткоинах. Особо пострадали медучреждения Великобритании, компания Deutsche Bahn в ФРГ, компьютеры МВД РФ, Следственного комитета и РЖД, а также Испания, Индия и другие страны.

  • Wiesbaden BKA Vorstellung Lagebericht Cybercrime 2015 PETYA (DW/M. von Hein)

    Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Вирус Petya

    В июне 2017 года по всему миру были зафиксированы атаки мощного вируса Petya.A. Он парализовал работу серверов правительства Украины, национальной почты, метрополитена Киева. Вирус также затронул ряд компаний в РФ. Зараженными оказались компьютеры в ФРГ, Великобритании, Дании, Нидерландах, США. Данных о том, кто стоял за распространением вируса, нет.

  • ноутбук на фоне зала заседаний бундестага

    Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Атака на бундестаг

    В мае 2015 года обнаружилось, что взломщики проникли во внутреннюю компьютерную сеть бундестага с помощью вредоносной программы ("трояна"). IT-эксперты обнаружили в этой атаке следы группы APT28. В пользу российского происхождения хакеров свидетельствовали, среди прочего, русскоязычные настройки вирусной программы и время проводимых ими операций, совпадавшее с московскими офисными часами работы.

  • Хиллари Клинтон

    Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Против Хиллари

    В ходе предвыборной гонки за пост президента США хакеры дважды получали доступ к серверам Демократической партии кандидата Хиллари Клинтон. Американские спецслужбы и IT-компании установили, что летом 2015 года действовали представители Cozy Bear, а весной 2016-го - Fancy Bear. По мнению разведслужб США, кибератаки были санкционированы высокопоставленными российскими чиновниками.

  • экраны компьютеров

    Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Партия Меркель под прицелом

    В мае 2016 года стало известно о том, что штаб-квартира партии Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера ФРГ Ангелы Меркель подверглась хакерской атаке. IT-специалисты утверждали, что это взломщики из Cozy Bear пытались получить доступ к базам данных ХДС с помощью фишинга (рассылка писем со ссылками на сайты, не отличимые от настоящих), но попытки не увенчались успехом.

  • пробирки с допинг-пробами под замком

    Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    Допинговый взлом

    В сентябре 2016 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сообщило о взломе своей базы данных. Группа Fancy Bear выложила в Сеть документы со списком атлетов, которым WADA разрешило использовать в связи с лечением заболеваний препараты из списка запрещенных (терапевтические исключения). Среди них были американские теннисистки Серена и Винус Уильямс и гимнастка Симона Байлз.

  • логотип Yahoo

    Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

    500 млн аккаунтов Yahoo

    В феврале 2017 года Минюст США выдвинул обвинения в краже данных более 500 млн аккаунтов в Yahoo против двух офицеров ФСБ Дмитрия Докучаева и Игоря Сущина. Кибератака произошла в конце 2014 года. По версии обвинения, сотрудники ФСБ наняли для этого двух хакеров. Среди жертв взлома оказались российские журналисты, правительственные чиновники из России и США и многие другие.

    Автор: Илья Коваль


Смотреть видео 01:21
Now live
01:21 мин

Массовая утечка данных в Германии: хакер хотел позлить политиков (08.01.2019)

Контекст

Взломай меня полностью: громкие кибератаки и утечки данных последних лет

Сообщения о взломах, утечках личных данных и хакерских атаках появляются регулярно. Многих хакеров подозревают в связях со спецслужбами РФ. Но не только. Фотогалерея DW - о самых резонансных случаях. (24.03.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Массовая утечка данных в Германии: хакер хотел позлить политиков (08.01.2019)  

Кибербезопасность в Германии: Берлин готов отразить атаки хакеров из РФ (11.10.2018)  

Миллиарды компьютеров и смартфонов под угрозой (05.01.2018)  

Также по теме

China Peking Huawei Store

Разрешат ли Huawei участвовать в переходе Германии на 5G? 30.01.2019

Почему в Германии опасаются использовать оборудование китайского телекоммуникационного концерна Huawei в оснащении будущей сети высокоскоростной мобильной связи пятого поколения (5G)?

Lüneburg PK Aufdeckung Phishing Netzwerk

Ведомство кибербезопасности ФРГ узнало об утечке данных еще в декабре 05.01.2019

Ведомство по безопасности в сфере информационных технологий узнало об утечке данных в Сеть сотен известных немцев раньше, чем сообщалось.

Deutschland Reichstag Berlin

В Германии произошла масштабная утечка данных сотен немецких политиков 04.01.2019

В интернет попали личные данные немецких политиков разных уровней, включая канцлера Меркель. Паспорта, кредитки, адреса, номера телефонов, переписка политиков появились в Сети в конце декабря.

Реклама

Самые читаемые

Мюнхенская речь Меркель, евроремонт Лаврова и ПРО для Порошенко  

Китай отверг участие в переговорах о ДРСМД  

Власти Украины объявили о значительном повышении пенсий  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно