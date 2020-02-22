 Спецслужбы США могли преувеличить оценку вмешательства России в выборы | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.02.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Мир

Спецслужбы США могли преувеличить оценку вмешательства России в выборы

Москва не предпочитает переизбрание Дональда Трампа в 2020-м, а понимает, что с ним можно работать, заявили CNN представители спецслужб США.

Белый дом и знак Stop

Утверждение спецслужб США о вмешательстве России в выборы президента в 2020 году может быть преувеличено. Автор этого высказывания упустил важную деталь, сообщает телеканал CNN в воскресенье, 23 февраля, со ссылкой на неназванных сотрудников спецслужб.

Речь идет о выступлении представительницы разведсообщества Шелби Пирсон на конфиденциальном брифинге для комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США, который состоялся в середине февраля. По ее сведениям, Москва вмешивается в президентскую кампанию 2020 года с целью способствовать переизбранию Дональда Трампа.

Однако "разведка не утверждает этого", возражает собеседник CNN. В Москве не "предпочитают" Трампа, а "понимают, что с ним можно работать и что он является специалистом по сделкам", объяснил он. Утверждение Пирсон "вводит в заблуждение", подчеркнул еще один сотрудник спецслужб.

Контекст

Каждому из трех потенциальных кандидатов от Демпартии на пост президента США - Джо Байдену, Элизабет Уоррен и Берни Сандерсу - уже более 70 лет. И это проблема, считает Карла Блейкер. (07.11.2019)

Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О' Брайен заявил, что ему неизвестно о попытках Москвы повлиять на предвыборную кампанию в стране в пользу действующего президента. "Я не видел никаких разведданных о том, что Россия что-то делает с целью попытаться переизбрать президента Трампа", - подчеркнул он.

Сандерс предостерег РФ от вмешательства в выборы

Между тем один из участников президентской гонки Берни Сандерс ранее также призвал Москву "держаться подальше от американских выборов". По его словам, представители администрации США около месяца назад сообщили ему о намерении России вмешаться в первичные выборы демократов и среди прочего поддержать кампанию самого Сандерса. Россия "пытается разделить нас", а также "вызвать хаос и ненависть в Америке", считает сенатор-демократ.

Смотрите также:

  • Куклы Дональда Трампа и Хиллари Клинтон

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Публикация украденной переписки?

    Первые обвинения в связях с Кремлем прозвучали еще летом 2016 года, в разгар предвыборной борьбы в США. Кандидат в президенты Хиллари Клинтон обвинила спецслужбы РФ во взломе серверов Демократической партии, а публикацию украденной переписки назвала поддержкой Трампа. По данным американских СМИ, соратники Трампа могли сотрудничать с представителями РФ, координируя публикацию украденных данных.

  • Твит Трампа от 11 января 2017

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    "Россия никогда не пыталась оказывать на меня давление"

    "Россия никогда не пыталась оказывать на меня давление. И я никак не связан с Россией: ни сделок, ни кредитов - ничего!" Знаменитый твит президента США Дональда Трампа от 11 января 2017 года звучит предельно категорично. И тем не менее в Вашингтоне не утихают скандалы вокруг возможных связей окружения Трампа с Россией, а общественности становятся известны все новые нелицеприятные факты.

  • Трамп на конкурсе Мисс Вселенная в 2013 году в Москве

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Компромат на президента? Подробности

    Стало известно, что Трамп еще в 90-е годы пытался наладить связи с Москвой, а в 2000-е годы обзавелся бизнес-партнерами из России, часть которых, как позже выяснили СМИ, оказались связаны с организованной преступностью. В 2013 году Трамп провел в Москве конкурс "Мисс Вселенная" и якобы устроил в отеле Ritz-Carlton сексуальную оргию, информацией о которой и обладают спецслужбы РФ.

  • Майкл Флинн

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Экс-советник Трампа - на зарплате в Москве?

    Майкл Флинн был советником президента США менее месяца. 14 февраля он ушел в отставку после появления информации о том, что, не имея полномочий, обсуждал по телефону санкции США против РФ с послом Сергеем Кисляком и скрыл это от Майка Пенса. Выяснилось, что в 2015 году Флинн получал деньги за услуги компаниям РФ. В 2017 году Флинн признался, что сообщил ФБР ложные сведения о своих контактах с РФ.

  • Джеймс Коми

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Уволен за рвение в расследовании связей с РФ?

    Деятельность Флинна стала поводом для нескольких расследований, одно из которых возглавлял экс-глава ФБР Джеймс Коми. В начале мая он был уволен Трампом. Официально - за "некомпетентность". На деле, как уверены СМИ, - за нежелание прекратить расследование дела Флинна и вмешательства РФ в избирательную кампанию в США, которое, "вне всяких сомнений", имело место, заявил Коми на слушаниях в Сенате.

  • Джаред Кушнер

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Зять Трампа тоже замешан?

    Расследования "российского досье" уже не ограничиваются Флинном. Министр внутренней безопасности США Джон Келли указал в начале июня, что зять Дональда Трампа и старший советник президента США Джаред Кушнер являются фигурантом расследования министерства юстиции по делу о вмешательстве России в выборы главы американского государства в 2016 году.

  • Встреча президента США Дональда Трампа с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и послом РФ в США Сергеем Кисляком в Белом доме

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Трамп раскрыл секретную информацию?

    Сам президент США, впрочем, тоже не остается в стороне. Поводом для нового скандала послужила его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и послом РФ в США Сергеем Кисляком в Белом доме 10 мая. В ходе встречи Трамп, как утверждали СМИ, раскрыл россиянам совершенно секретные данные, полученные американцами от израильской разведки, таким образом подвергнув опасности агентурную сеть израильтян.

  • Граффити Трампа с Путиным

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Кремль все отрицает

    Президент Владимир Путин назвал обвинения в адрес Трампа в разглашении секретной информации "политической шизофренией" и заявил, что Москва готова предоставить Сенату и Конгрессу США запись беседы президента США и главы МИД РФ, состоявшейся 10 мая в Белом доме. Что касается всех прочих обвинений, то Кремль отрицает свое вмешательство в кампанию по выборам президента США в 2016 году.

  • USA Donald Trump Jr. (picture-alliance/AP Photo/C. Kaster)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Семейное дело

    В скандал вовлечен и сын Трампа. В ходе избирательной кампании в 2016-м Трамп-мл. встречался с юристом из РФ Натальей Весельницкой. Она якобы обещала предоставить компромат на Хиллари Клинтон. Трамп-младший это отрицает. Была опубликована и его переписка с Wikileaks. Она по времени совпала с публикацией украденных данных Демпартии. Этот эпизод - ключевой в попытке вмешательства РФ в выборы в США.

  • Symbolbild Social Media & Geld (picture-alliance/dpa/F. Gabbert)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Боты на службе

    Американская соцсеть Facebook обнаружила тысячи политических рекламных объявлений, которые были опубликованы в Сети с июля 2015 года по май 2017 года. Оплачены они были с 470 фейковых страниц и учетных записей, связанных друг с другом и предположительно управлявшихся из России.

  • Google Logo (Picture alliance/dpa/O.Spata)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Интернет как поле боя

    Собственные расследования провели и другие компьютерные гиганты. Google выяснил, что российские агенты потратили десятки тысяч долларов на приобретение рекламных площадей с целью распространения дезинформации. Twitter заблокировал сотни аккаунтов. Microsoft инициировала проверку покупки рекламы, связанной с американскими выборами, в поисковике Bing.

  • USA - Ermittlungen zur Russland-Affäre - Paul Manafort (picture alliance/abaca/O. Douliery)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Первый обвиняемый

    В рамках расследования вмешательства РФ в выборы в США обвинение было предъявлено экс-главе избирательного штаба Трампа Полу Манафорту. Его обвинили в заговоре против интересов США. Упомянули факт получения крупной суммы за работу на Януковича. В 2018 году Манафорта обвинили в отмывании около 30 млн долларов. Он согласился сотрудничать со спецпрокурором Мюллером и признал вину по двум обвинениям.

  • Deutschland Trump trifft Putin (picture alliance/dpa/AP/E. Vucci)

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Ложь выходит наружу

    Одновременно стало известно о том, что экс-советник Трампа по внешней политике Джордж Пападопулос, работавший в его избирательном штабе, признался в даче ложных показаний ФБР. Он скрыл факт встречи с иностранцами, имеющими отношение к властям РФ. В показаниях фигурирует и встреча с якобы племянницей Путина. За дачу ложных показаний Пападопулос был приговорен к двухнедельному тюремному сроку.

  • Майкл Коэн

    Российские следы вокруг Дональда Трампа

    Адвокат Трампа отправился за решетку

    По данным спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего предполагаемое вмешательство РФ в выборы в США, некий гражданин РФ выходил на связь с экс-адвокатом Трампа Майклом Коэном во время избирательной кампании. Генпрокуратура США обвинила Коэна в ложных показаниях в Конгрессе, налоговых преступлениях и других правонарушениях. Экс-адвокат Трампа приговорен к трем годам лишения свободы.

    Автор: Павел Лось, Михаил Бушуев


Смотреть видео 02:28

Как изменилась внешняя политика США при Дональде Трампе?

Контекст

Российские следы вокруг Дональда Трампа

В США не утихают скандалы вокруг возможных связей окружения Дональда Трампа с Россией. В СМИ звучат все новые обвинения, которые президент отвергает. DW собрала самые громкие из них. (13.06.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

"Украинагейт" может повлиять на выборы президента США - эксперт  

Доклад Мюллера: как Трамп хотел помешать расследованию?  

Также по теме

US-Präsidentschaftskandidat: Bernie Sanders in Milford

Берни Сандерс предостерег Путина от вмешательства в выборы в США 22.02.2020

Москва пытается "вызвать хаос и ненависть в Америке", считает сенатор-демократ Берни Сандерс. Ранее власти сообщили ему о намерении России вмешаться в выборы президента США и поддержать самого Сандерса.

USA Kapitol in Washington

Спецслужбы США предупредили сенаторов о новом вмешательстве РФ в выборы 21.02.2020

Россия вмешивается в выборы президента США, чтобы способствовать переизбранию Дональда Трампа, рассказал представитель спецслужб на брифинге для комитета по разведке Палаты представителей.

Реклама

Самые читаемые

Третья возможная жертва коронавируса умерла в Италии  

Си Цзиньпин назвал коронавирус крупнейшей проблемой здравоохранения с момента основания КНР  

Немецкие фанаты обсуждают порноклип солиста Rammstein  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно