Спецслужбы США и Германии десятилетиями прослушивали более чем сто стран

Центральное разведывательное управление США и Федеральная разведывательная служба Германии (БНД) в рамках операции "Рубикон" более 50 лет через швейцарскую компанию по шифровке сообщений следили за секретными военными и дипломатическими переписками более 100 государств. Об этом говорится в опубликованном во вторник, 11 февраля, совместном расследовании немецкой общественно-правовой компании ZDF, американской газеты Washington Post и швейцарского телевидения SRF.

Швейцарская компания Crypto AG в руках спецслужб

Речь идет о швейцарской компании Crypto AG, которая с сороковых годов поставляла по всему миру шифровальные устройства для защиты при передаче секретных данных и сообщений. С 1958 года ЦРУ, а затем и БНД контролировали деятельность Crypto AG через подставную компанию Minerva в Лихтенштейне, в конечном итоге, полностью выкупив ее.

Crypto AG устанавливала на свои аппараты оборудование двух видов - безопасное и уязвимое. Безопасная версия аппаратов продавалась швейцарским клиентам и еще нескольким странам.

Многие другие государства приобретали шифровальные машины, которые давали спецслужбам США и ФРГ возможность шпионить. Аппараты швейцарской компании на самом деле были сконструированы таким образом, что ЦРУ и БНД могли осуществлять прослушку при помощи специально созданных "дыр" в системе безопасности шифрования, говорится в расследовании. По свидетельствам н бывших сотрудников разведок, в некоторые периоды, включая 80-е годы, через оборудование Crypto AG шло до 40 процентов всей секретной дипломатической переписки в мире.

Иностранцы платили ЦРУ и BND деньги за оборудование, шпионящее за ними

Услугами Crypto AG пользовались порядка 120 государств, в том числе европейские страны, Ватикан, Египет, Иран, Саудовская Аравия, Ливия, страны Латинской Америки. Нейтралитет Швейцарии был важным фактором, способствовавшим высокому спросу. Документы свидетельствуют о том, что спецслужбы США и ФРГ в ходе операции "Рубикон" знали о готовящемся свержении президента Чили Сальвадора Альенде, грубых нарушениях прав человека военной хунтой в Аргентине. Кроме того, "декодированные телеграммы аргентинского военно-морского флота, передаваемые британцам немцами и американцами, внесли решающий вклад в победу Великобритании в войне 1982 года за Фолклендские острова", указывают авторы.

В расследовании приводятся выдержки из отчета ЦРУ, в которых говорится, что в конечном итоге иностранные правительства платили за шифровальные устройства хорошие деньги США и ФРГ и даже не подозревали, что их зашифрованные сообщения читались как минимум двумя, а, возможно, и пятью и шестью зарубежными государствами.

Отмечается, что главные противники Запада - СССР и Китай - никогда не были клиентами Crypto AG, но оборудование компании было у многих их партнеров.

ЦРУ продолжало шпионаж до 2012 года

В 1993 году германская разведка оставила контроль над Crypto AG, передав свою долю в компании Вашингтону, а США продолжали проведение своих операций как минимум до 2012 года.

При этом швейцарские власти были в курсе деятельности иностранных разведок. В расследовании говорится, что "высшие должностные лица Швейцарии в целом были осведомлены о роли Германии и США в связи с компанией Crypto AG, делая все, чтобы прикрыть эти отношения".

В 2018 году Crypto AG была разделена на две части, одна из которых стала обслуживать исключительно швейцарских клиентов. Вторая компания носит название Crypto International, принадлежит шведскому инвестору и ориентирована на иностранных клиентов. На ее сайте в настоящее время опубликовано заявление о том, что она не имеет никакого отношения к Crypto AG или разведкам США и Германии. Фирма проводит внутреннее расследование.

Швейцария обеспокоена имиджевыми потерями

В истории, вызвавшей большой резонанс и грозящей имиджевыми потерями, намерены разобраться и власти Швейцарии. Правительство страны распорядилось провести расследование, которое сейчас поручено бывшему федеральному судье Никлаусу Оберхольцеру. А пока отозвало лицензии на экспорт шифровального оборудования у Crypto International.

В БНД пока не прокомментировали расследование. Но в интервью ZDF бывший государственный министр в Ведомстве федерального канцлера Бернд Шмидбауэр (Bernd Schmidbauer), отвечавший при правительстве Гельмута Коля (Helmut Kohl) за координацию действий немецких спецслужб подтвердил факт существования операции "Рубикон". По его словам, она внесла свой вклад в обеспечение мировой безопасности. А, как отмечалось в документах ЦРУ, "Рубикон" стал одной из удачнейших операций спецслужб в двадцатом столетии.

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