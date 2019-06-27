Спецслужба BfV видит в Германии все больше экстремистов, склонных к насилию

В этот раз публикация ежегодного отчета Федерального ведомства по охране конституции (BfV) совпала с развернувшейся в Германии острой дискуссией, вызванной убийством главы административного округа Кассель Вальтера Любке (Walter Lübcke). В убийстве сознался Штефан Э., который значился в картотеке BfV как правый экстремист, готовый к насилию.

Это обстоятельство стало для немецкой прессы и парламентской оппозиции поводом рассуждать о росте угрозы со стороны правых ультрас и якобы недостаточном внимании, которое им уделяют правоохранительные органы Германии. С этой темы в четверг, 27 июня, началась и презентация отчета BfV за 2018 год.

Угроза с крайне правого фланга

Цифры, содержащиеся в этом документе, не подтверждают тезис о росте числа преступлений, совершаемых в Германии правыми экстремистами. За год преступлений стало даже чуть меньше - 19409 против 19467 в 2017 году.

Марш правых радикалов в Магдебурге, 2015 год

Правда, с 1054 до 1088 увеличилось количество преступлений с применением насилия, а покушений на убийство - с четырех до шести. Примерно на прежнем уровне осталось и число правых экстремистов - 24100 человек в конце 2018 года.

Беспокойство министра внутренних дел Германии Хорста Зеехофера (Horst Seehofer), однако, вызывает тот факт, что более половины из них - 12700 - считаются склонными к насилию. "Учитывая сильную привязанность правых экстремистов к оружию, такие цифры вызывают чрезвычайно большую тревогу", - заявил он на пресс-конференции в Берлине, представляя отчет BfV.

Для сравнения: после всплеска левого экстремизма в Германии в 2017 году (с апогеем во время гамбургского саммита G-20) в прошлом году он, как и ожидалось, пошел на спад. Общее число левоэкстремистских преступлений уменьшилось на 27,7% до 4622, а с применением насилия - даже на 38,7% до 1010. Правда, заметил Зеехофер, число левых экстремистов, склонных к применению насилия - главным образом, против полицейских - остается высоким и составляет, по его данным, около девяти тысяч человек.

Два года без терактов, но риск остается

В последние два года в Германии не было терактов, совершенных радикальными исламистами. "Но такого рода теракт возможен в любой момент", - не стал успокаивать журналистов Хорст Зеехофер.

Томас Хальденванг (слева) и Хорст Зеехофер на презентации ежегодного отчета BfV

Особую проблему, по его словам, представляют исламисты, ранее уезжавшие из Германии в Сирию и Ирак, чтобы поддержать "Исламское государство", а теперь возвращающиеся назад. Из более чем тысячи выезжавших в эти страны лиц, указал министр, примерно половина принимала участие в боевых действия. Треть из них вернулась в Германию. "Эти репатрианты представляют собой большую угрозу", - заявил Зеехофер.

По словам директора BfV Томаса Хальденванга (Thomas Haldenwang), военное поражение "Исламского государства" не снизило для Германии террористической угрозы. А не было терактов здесь потому, что немецкие спецслужбы своевременно смогли их пресечь. В качестве одного из примеров Хальлденванг привел арест в Кельне одного исламиста, который готовился совершить теракт с применением биологического оружия.

Чеченцы среди немецких исламистов

На пресс-конференции Хорст Зеехофер подтвердил предположение корреспондента DW о возросшей роли чеченцев и выходцев из других республик Северного Кавказа в среде радикальных исламистов в Германии. Причем, по его оценке, с которой согласился и директор BfV, речь идет "о лицах с особенно опасным потенциалом".

Многие из них, добавил Хальденванг, имеют опыт участия в военных действиях, прошли соответствующую подготовку, ожесточены и беспощадны. А еще - умеют тщательно скрывать данные о себе. Глава МВД рассказал, что немецкие правоохранители вот уже 14 лет не могут точно установить личность одного из проживающих в Германии выходцев с Северного Кавказа.

Что интересует в Германии российские спецслужбы?

Последний раздел отчета BfV за 2018 год посвящен шпионажу и прочей деятельности иностранных спецслужб на территории Германии. В отдельные главы собрана информация о спецоперациях только четырех стран - России, Китая, Ирана и Турции.

В "российской" главе (самая обширная) указывается, что в центре внимания спецслужб РФ находится, в первую очередь, информация о состоянии германо-российских отношений, о роли Германии в НАТО и ЕС. Чрезвычайно интересует их также вопрос о возможной отмене санкций против РФ, введенных в 2014 году в ответ на аннексию Крыма и поддержку сепаратистов на востоке Украины.

К сфере интересов российских спецслужб, говорится далее в отчете, также относятся партийно-политические структуры Германии, позиции партий по тем или иным проблемам, возможные последствия общефедеральных и земельных выборов.

Отвечая на вопрос DW, Томас Хальденванг рассказал, что для сбора нужной информации российские спецслужбы используют как инструменты классического шпионажа, то есть, пояснил он, "агентов в оперативном пространстве", так и кибершпионаж и кибератаки.

Директор BfV рассказал также, что в преддверии выборов в Европарламент его ведомство ожидало усиления российских попыток оказать влияние на их исход, как это было в случаях с выборами в США и Франции. "Сегодня, однако, я могу сказать, - заявил Хальденванг, - что мы не зафиксировали такого рода операций повышенной интенсивности".

Но, добавил он, к стандартному репертуару деятельности российских спецслужб продолжают относиться пропаганда и дезинформация, которая распространяется через социальные сети и определенные средства массовой информации. К их числу в отчете BfV отнесены, в частности, интернет-вещатель RT Deutsch и информационное агентство Sputnik.

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