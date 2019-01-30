Спецпрокурор Мюллер обвинил российскую сторону в дискредитации расследования

Спецпрокурор США Роберт Мюллер, расследующий вмешательство России в американские выборы 2016 года, в среду, 30 января, рассказал о попытке дискредитировать расследование с помощью выложенного в сеть архива документов, якобы украденных из его офиса. По словам Мюллера, архив не содержит украденных "чувствительных" материалов, а состоит из материалов, которые офис спецпрокурора предоставил защите некоторых обвиняемых.

"Некоторые материалы, которые были в распоряжении защиты, судя по всему, были видоизменены и распространены в рамках кампании по дезинформации, целью которой, очевидно, было дискредитировать продолжающееся расследование вмешательства России в политическую систему США", - заявил он. Офис спецпрокурора обвиняет в утечке российскую сторону. По словам Мюллера, имена и структура папок, содержащихся в архиве, соответствовали тем, которые использовались его канцелярией. Кроме того, эти материалы не были обнародованы.

Следователи ФБР не обнаружили доказательств, что правительственные сервера, на которых размещается архив Мюллера, были взломаны. Архив появился в сети еще в октябре 2018 года и распространялся с помощью соцсети Twitter.

28 января исполняющий обязанности министра юстиции США Мэтью Уитэкер заявил, что "расследование Мюллера близко к окончанию", подчеркнув, что получает всю информацию о его ходе. В начале января Федеральный окружной суд США в Вашингтоне на полгода продлил срок расследования предполагаемого вмешательства России в выборы президента Соединенных Штатов в 2016 году. Решение суда было вынесено за сутки до конца полномочий комиссии под руководством спецпрокурора Мюллера.

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