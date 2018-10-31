Спецпредставитель США по Сирии: Расклад по Идлибу не в пользу Путина

Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри, посетивший 30 октября Брюссель, в интервью DW рассказал, как США оценивают результаты четырехсторонней встречи на высшем уровне по урегулированию ситуации в Сирии, состоявшейся в Стамбуле 27 октября. В ней участвовали канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), президенты РФ, Франции и Турции Владимир Путин, Эмманюэль Макрон и Реджеп Тайип Эрдоган. США в числе участников не было.

DW: Как США оценивают результаты саммита по Сирии, который прошел в Стамбуле?

Джеймс Джеффри: Мы считаем, это большой шаг вперед, как на пути установления длительного и устойчивого прекращения огня в Идлибе, который долгое время оставался очагом напряженности, так и для решения созвать до конца года конституционный комитет (который займется работой над конституционной реформой в Сирии. - Ред.), являющийся ключевым элементом политического процесса в рамках резолюции ООН 2254. Так что мы считаем это успехом.

- США не принимали участие в этой встрече на высшем уровне. И в военной операции в Сирии важную роль играют Россия, Иран и Турция. Не значит ли это, что США оказались вне игры в Сирии, где ситуация близится к развязке?

- Сейчас американские военные (поддерживая альянс "Демократические силы Сирии", созданный из представителей умеренной оппозиции и курдских формирований, вместе с международной коалицией, в состав которой входит ряд арабских стран. - Ред.) вовлечены в тяжелые бои против "Исламского государства" (ИГ) вдоль Евфрата. И мы участвовали в Сирии в боях против ИГ с 2014 года. Мы являемся там крупным игроком. Пятый крупный игрок - Израиль.

На саммите по Сирии в Стамбуле

- Вы упомянули ситуацию в Идлибе. Сейчас сирийские войска пока воздерживаются от решающего наступления на повстанцев. Как вы думаете, будет ли наступление на Идлиб или все же есть надежда на политическое урегулирование конфликта?

- Я считаю, что есть надежда на политическое урегулирование. Президент Путин поставил свою подпись под документом (коммюнике саммита. - Ред.), в котором говорится о длительном и устойчивом прекращении огня. После чего он вышел к прессе и говорил о временном перемирии, но он говорил об этом и ранее. Я думаю, это заявление связано с позицией России, согласно которой, она официально лишь помогает сирийскому руководству, а решение принимает Дамаск. Но дело в том, что у Сирии не хватит готовых к бою войск.

Для захвата территорий в ходе военной операции сирийские войска полагаются на иранские сухопутные силы и российскую авиацию, а также на применение химического оружия против гражданских лиц. По-другому сирийские власти действовать не могут. Следовательно, если Россия может сказать, что перемирие - это временно, а решение за сирийскими властями, пусть будет так. Но Путин также говорил в других случаях, что никакого наступления в ближайшее время не будет. Я думаю, нам следует поверить ему на слово.

- И вы верите Путину?

- В этом конкретном вопросе - да. Потому что мы дали четко понять: если мы увидим эту безжалостную эскалацию (наступление на Идлиб может привести к массовой гибели гражданского населения и гуманитарной катастрофе. - Ред.), то будут последствия. Все европейцы выступили против атаки на Идлиб. Турция усилила и без того значительное присутствие своих войск в регионе. Также там находится большое количество сил сирийской оппозиции. И если режим Асада применит химическое оружие, что он вероятно и сделает, то это повлечет мощный военный ответ со стороны США, а также, возможно, со стороны Великобритании и Франции. Так что я думаю, расклад не в пользу Путина.

- В октябре были сообщения о поставках Россией Дамаску зенитно-ракетных систем С-300ПМ. Что случится, если сирийцы собьют американский военный самолет?

- Вероятнее всего, он станет последним самолетом или истребителем США, который они когда-либо собьют.

- Российские войска в Сирии имеют свои системы ПВО, например С-400. И если они собьют американский самолет...

- Мы с россиянами проявляем большую осторожность для того, чтобы не выстрелить друг в друга. Я всецело уверен, что так и будет продолжаться.

- Но несколько дней назад Минобороны РФ обвинило США в управлении дронами, атаковавшими базы в Хмеймиме и Тартусе. Как вы прокомментируете обвинение?

- Мы слышим десятки подобных (обвинений. - Ред.) каждую неделю. Здесь, в Европе, в неделю таких сотни. Мы не воспринимаем их серьезно. Ни одно из них не соответствует действительности.

- Перейдем к вопросу о президенте Сирии Башаре Асаде. Возможно ли будущее Сирии с Асадом?

- Мы очень осторожны как в публичных высказываниях, так и в обсуждениях и в правительстве, и с нашими друзьями и партнерами - в Европе, с Турцией, с арабскими государствами. А именно, мы избегаем конкретики, когда речь идет о личностях, и обсуждаем детали, когда речь идет о политике. Мы хотим видеть Сирию, соблюдающую резолюцию Совбеза ООН 2254, не применяющую химическое оружие, пытки, бочковые бомбы против своего народа. Сирию, способную создать условия для добровольного возвращения беженцев.

Сейчас половина населения - это беженцы либо внутренне перемещенные лица, спасающиеся бегством от убийцы в Дамаске. Так что если сирийцы смогут сформировать правительство, отвечающее этим критериям, - с Асадом или без него, - то мы будем работать вместе с международным сообществом, чтобы откликнуться на это.

- Турция продолжает обстреливать позиции курдов на севере Сирии. А американские войска помогают курдским силам...

- Два дня назад произошел инцидент. Мы поддерживаем контакт с Турцией по этому поводу на всех уровнях.

- Но отношения между США и Турцией сейчас сложно назвать хорошими...

- Вместе с госсекретарем США Майком Помпео десять дней назад я встречался с президентом Эрдоганом, и отношения выглядели вполне хорошими. Через несколько дней мы начнем совместное патрулирование внутри Сирии в районе Манбиджа. Я не думаю, что можно иметь плохие отношения со страной, с которой вместе действуешь на поле боя.

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