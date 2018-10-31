 Спецпредставитель США по Сирии: Расклад по Идлибу не в пользу Путина | Важнейшие политические события в мире: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 31.10.2018

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Мир

Спецпредставитель США по Сирии: Расклад по Идлибу не в пользу Путина

Почему саммит по Сирии в Стамбуле стал успехом и готовы ли США поверить в то, что атаки на Идлиб не будет, рассказал DW спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри.

Джеймс Джеффри

Джеймс Джеффри

Специальный представитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри, посетивший 30 октября Брюссель, в интервью DW рассказал, как США оценивают результаты четырехсторонней встречи на высшем уровне по урегулированию ситуации в Сирии, состоявшейся в Стамбуле 27 октября. В ней участвовали канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), президенты РФ, Франции и Турции Владимир Путин, Эмманюэль Макрон и Реджеп Тайип Эрдоган. США в числе участников не было. 

DW: Как США оценивают результаты саммита по Сирии, который прошел в Стамбуле?

Джеймс Джеффри: Мы считаем, это большой шаг вперед, как на пути установления длительного и устойчивого прекращения огня в Идлибе, который долгое время оставался очагом напряженности, так и для решения созвать до конца года конституционный комитет (который займется работой над конституционной реформой в Сирии. - Ред.), являющийся ключевым элементом политического процесса в рамках резолюции ООН 2254. Так что мы считаем это успехом.

- США не принимали участие в этой встрече на высшем уровне. И в военной операции в Сирии важную роль играют Россия, Иран и Турция. Не значит ли это, что США оказались вне игры в Сирии, где ситуация близится к развязке?

- Сейчас американские военные (поддерживая альянс "Демократические силы Сирии", созданный из представителей умеренной оппозиции и курдских формирований, вместе с международной коалицией, в состав которой входит ряд арабских стран. - Ред.) вовлечены в тяжелые бои против "Исламского государства" (ИГ) вдоль Евфрата. И мы участвовали в Сирии в боях против ИГ с 2014 года. Мы являемся там крупным игроком. Пятый крупный игрок - Израиль.

На саммите по Сирии в Стамбуле

На саммите по Сирии в Стамбуле

- Вы упомянули ситуацию в Идлибе. Сейчас сирийские войска пока воздерживаются от решающего наступления на повстанцев. Как вы думаете, будет ли наступление на Идлиб или все же есть надежда на политическое урегулирование конфликта?

- Я считаю, что есть надежда на политическое урегулирование. Президент Путин поставил свою подпись под документом (коммюнике саммита. - Ред.), в котором говорится о длительном и устойчивом прекращении огня. После чего он вышел к прессе и говорил о временном перемирии, но он говорил об этом и ранее. Я думаю, это заявление связано с позицией России, согласно которой, она официально лишь помогает сирийскому руководству, а решение принимает Дамаск. Но дело в том, что у Сирии не хватит готовых к бою войск.

Для захвата территорий в ходе военной операции сирийские войска полагаются на иранские сухопутные силы и российскую авиацию, а также на применение химического оружия против гражданских лиц. По-другому сирийские власти действовать не могут. Следовательно, если Россия может сказать, что перемирие - это временно, а решение за сирийскими властями, пусть будет так. Но Путин также говорил в других случаях, что никакого наступления в ближайшее время не будет. Я думаю, нам следует поверить ему на слово.

- И вы верите Путину?

- В этом конкретном вопросе - да. Потому что мы дали четко понять: если мы увидим эту безжалостную эскалацию (наступление на Идлиб может привести к массовой гибели гражданского населения и гуманитарной катастрофе. - Ред.), то будут последствия. Все европейцы выступили против атаки на Идлиб. Турция усилила и без того значительное присутствие своих войск в регионе. Также там находится большое количество сил сирийской оппозиции. И если режим Асада применит химическое оружие, что он вероятно и сделает, то это повлечет мощный военный ответ со стороны США, а также, возможно, со стороны Великобритании и Франции. Так что я думаю, расклад не в пользу Путина.

- В октябре были сообщения о поставках Россией Дамаску зенитно-ракетных систем С-300ПМ. Что случится, если сирийцы собьют американский военный самолет?

- Вероятнее всего, он станет последним самолетом или истребителем США, который они когда-либо собьют.

- Российские войска в Сирии имеют свои системы ПВО, например С-400. И если они собьют американский самолет...

- Мы с россиянами проявляем большую осторожность для того, чтобы не выстрелить друг в друга. Я всецело уверен, что так и будет продолжаться.

- Но несколько дней назад Минобороны РФ обвинило США в управлении дронами, атаковавшими базы в Хмеймиме и Тартусе. Как вы прокомментируете обвинение?

- Мы слышим десятки подобных (обвинений. - Ред.) каждую неделю. Здесь, в Европе, в неделю таких сотни. Мы не воспринимаем их серьезно. Ни одно из них не соответствует действительности.

- Перейдем к вопросу о президенте Сирии Башаре Асаде. Возможно ли будущее Сирии с Асадом?

Контекст

Участники четырехстороннего саммита по Сирии выступают за политический процесс под эгидой ООН. В стране требуется создать условия для добровольного возвращения беженцев, сообщается в коммюнике. (27.10.2018)

Атаке подверглись укрепления курдских "Отрядов народной самообороны" на восточном берегу Евфрата. Ранее президент Турции заявил о "последнем предупреждении" в их адрес. (28.10.2018)

Президенты Турции, России и Франции, а также канцлер ФРГ встретятся в Стамбуле, чтобы обсудить будущее Сирии. У Германии имеются четкие цели, и ей есть что предложить. (26.10.2018)

Москве поддержка Анкары нужна больше, чем военный успех в сирийской провинции Идлиб. Но соглашение Путина и Эрдогана о демилитаризованной зоне в Идлибе может сорваться, опасаются эксперты. (18.09.2018)

- Мы очень осторожны как в публичных высказываниях, так и в обсуждениях и в правительстве, и с нашими друзьями и партнерами - в Европе, с Турцией, с арабскими государствами. А именно, мы избегаем конкретики, когда речь идет о личностях, и обсуждаем детали, когда речь идет о политике. Мы хотим видеть Сирию, соблюдающую резолюцию Совбеза ООН 2254, не применяющую химическое оружие, пытки, бочковые бомбы против своего народа. Сирию, способную создать условия для добровольного возвращения беженцев.

Сейчас половина населения - это беженцы либо внутренне перемещенные лица, спасающиеся бегством от убийцы в Дамаске. Так что если сирийцы смогут сформировать правительство, отвечающее этим критериям, - с Асадом или без него, - то мы будем работать вместе с международным сообществом, чтобы откликнуться на это.

- Турция продолжает обстреливать позиции курдов на севере Сирии. А американские войска помогают курдским силам...

- Два дня назад произошел инцидент. Мы поддерживаем контакт с Турцией по этому поводу на всех уровнях. 

- Но отношения между США и Турцией сейчас сложно назвать хорошими...

- Вместе с госсекретарем США Майком Помпео десять дней назад я встречался с президентом Эрдоганом, и отношения выглядели вполне хорошими. Через несколько дней мы начнем совместное патрулирование внутри Сирии в районе Манбиджа. Я не думаю, что можно иметь плохие отношения со страной, с которой вместе действуешь на поле боя.

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    Автор: Илья Коваль


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Как жители Идлиба пытаются подготовиться к химатаке

 

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Сирия: 7 лет войны и неясные перспективы разрешения конфликта

Спустя 7 лет после начала сирийского конфликта, в ходе которого погибли сотни тысяч человек, перспективы его урегулирования туманны. Самые важные факты о войне в Сирии - в галерее DW. (24.11.2017)  

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