Спасти договор о РСМД, или Евродепутаты боятся российских ракет

В Европарламенте прошли дебаты о договоре о РСМД. Депутаты недовольны намерением президента Трампа выйти из него и одновременно ждут от России отказа от создания ракет средней дальности.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) был заключен между Вашингтоном и Москвой, но основное значение его состояло в улучшении безопасности Европы. Потому недавнее заявление президента США Дональда Трампа о намерении выйти из договора вызвало особое беспокойство в ЕС. Об этом свидетельствует и то, насколько оперативно отреагировали в Европарламенте на слова Трампа: они прозвучали 20 октября, а уже поздним вечером 14 ноября - на первой пленарной неделя Европарламента, на которую можно было запланировать обсуждение этого вопроса, - евродепутаты провели дебаты по нему.
Обвинения в адрес РФ
Причиной решения Дональда Трампа стала уверенность Вашинтона в том, что Москва нарушает ДРСМД. Речь идет о ракете 9M729, созданной в ОКБ "Новатор". Россия признает ее существование, но утверждает, что договор она не нарушает. В итоге в НАТО все страны-члены альянса согласились с оценкой США, что Москва свои обязательства нарушает, не предоставляя доказательств обратного.
В Евросоюзе иная ситуация. На дебатах в Европарламенте исполнительную ветвь власти ЕС представляла Каролине Эдтштадлер, статс-секретарь МВС Австрии, ныне председательствующей в Совете ЕС. И вот она в своих оценках была крайне уклончива. По словам, Эдтштадлер утверждения, что РФ разрабатывает и производит ракеты в нарушение своих обязательств по ДРСМД, "заслуживают серьезного рассмотрения и должны быть разрешены".
Кто нарушает ДРСМД?
Евродепутаты же давали гораздо более определенные оценки. "Уже несколько лет мы знаем, что Россия опять разворачивает эти ракеты, но уже новейшего образца. Это ракеты средней дальности, не достающие до США, а почти исключительно направленные на Европу", - заявил немецкий евродепутат от фракции Европейской народной партии (ЕНП) Эльмар Брок (Elmar Brok). "Россия разрушила ДРСМД", - добавил он.
Анна Фотыга из Польши, представившая позицию фракции Европейских консерваторов и реформистов, указала, что нарушение договора Россией является "масштабным". Ее же коллега по фракции, поляк Марек Юрек считает, что "трудно выдвигать претензии США, не желающим быть поручителем систематически нарушаемого договора".
Преимущественно же евродепутаты выражали сожаление по поводу заявления Трампа. "Мы все понимаем, что Россия не выполняет ДРСМД, и это причина для настоящего беспокойства. Но реакция президента США выйти из такого важного соглашения ошибочна", - отметил зампредседателя фракции социал-демократов Джеппе Кофод из Дании. Его коллега по фракции, британка Нина Джил добавила, что от прекращения действия договора пострадают в первую очередь европейцы, "ведь мы в пределах досягаемости российских ракет".
И даже представитель фракции Левых Хельмут Шольц (Helmut Scholz) был сдержанным: "Как США, так и Россия модернизируют свои системы ядерного оружия". Депутат от Германии посетовал по поводу нарастающего недоверия между Вашингтоном и Москвой, которое "делает мир менее безопасным".
И только для крайне правой фракции "Европа наций и свободы" виноват во всем оказался ЕС. "Денонсация американцами договора о ракетах средней и меньшей дальности свидетельствует о вопиющем провале внешней политики Евросоюза", - уверен француз Жан-Люк Шаффхаузер. Он добавил, что Брюссель более десяти лет преследует политику усиления напряженности в отношениях с РФ, инспирированную Вашингтоном.
Шаффхаузер повторил тезис властей России о том, что объекты американской ПРО в Европе могут использоваться и для запуска ракет "земля-земля". Эльмар Брок возразил на это, что американские противоракеты в Румынии предназначены только для перехвата ракет противника. Он предложил пригласить российских представителей провести инспекции в Румынии, чтоб устранить любые подозрения Москвы.
Назад в 1980 год
Договор о РСМД подписали в 1987 году генсек ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган. Этому предшествовало размещение Советским Союзом на западных границах 300 ракет средней дальности РСД-10 (SS-20), каждая из которых была оснащена тремя боевыми блоками индивидуального наведения на цели. В ответ Совет НАТО принял так называемое "двойное решение", предусматривавшее размещение к 1983 году в Европе 572 ракет "Першинг-2" (Pershing-2).
В итоге США и СССР договорились уничтожить все пусковые установки и ракеты наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 километров (включая ракеты как на европейской, так и на азиатской территории СССР), а также не производить, не испытывать и не развертывать такие ракеты в будущем.
Брок напомнил, что в 1980 году уже был европарламентарием, и в то время на Европу были направлены лишь советские ракеты РСД-10. Потому нынешнее положение, по его мнению, означает возрват в 1980 год. "Со стороны Европы и в Европе никаких контрсредств не размещено", - указал он. К шагу, аналогичному "двойному решению" НАТО, никто из депутатов во время дебатов не призывал. Брок считает, что России следует уничтожить ракеты, нарушающие ДРСМД.
Что делать?
Отвечая на вопросы депутатов, Каролине Эдтштадлер сказала, что верит в сохранение договора. Однако не пояснила, каким образом, отметив лишь, что "мы должны приложить все усилия для спасения ДРСМД". В большинстве своем депутаты призывали сохранить договор. Так, австриец Отмар Карас из ЕНП считает, что задача Европарламента - призвать всех вернуться к выполнению международных соглашений и начать диалог.
А вот поляк Марек Юрек не думает, что "просьбы, декларации и призывы" как-то помогут. По его выражению, правильными выводами из ситуации вокруг договора было бы усиление безопасности стран Балтии и переговоры с Россией о демилитаризации Калининградской области, "этой величайшей угрозы для Центральной Европы".
По мнению фракции "зеленых", проблему можно решить только путем полного отказала от ядерного оружия. Евродепутат от Великобритании Молли Скотт Като даже предложила Лондону и Парижу показать пример и в одностороннем порядке отказаться от своих арсеналов. Эстонский "зеленый" Индрек Таранд видит другой путь к разоружению.
А именно, следует прислушаться к инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона, поддержанной канцлером Германии Ангелой Меркель, и создать армию ЕС. По мнению Таранда, "боеспособные европейские силы обороны" будут достаточным фактором сдерживания. Желание Меркель, чтобы ЕС сам заботился о своей безопасности, поддержал и Карас.
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