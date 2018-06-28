Спасательное судно Lifeline будет конфисковано

Судно Lifeline, принадлежащее немецкой благотворительной организации Mission Lifeline, будет конфисковано. Об этом вечером в среду, 27 июня, заявил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат. Активисты из Дрездена 21 июня подобрали 234 мигранта в Средиземном море неподалеку от побережья Ливии, но ни одна страна Евросоюза не соглашалась пускать судно Lifeline в свои порты. 27 июня ему было разрешено войти в мальтийский порт Сенглеа.

Членам экипажа мальтийские власти разрешили покинуть Lifeline, а капитан Клаус-Петер Райш (Claus-Peter Reisch) после допроса в полиции был возвращен на борт судна. Капитана обвиняют в том, что он игнорировал указания итальянских властей. Правительство Италии, по собственным данным, предписало немецким активистам предоставить возможность ливийской береговой охране оказать помощь мигрантам. В свою очередь, активисты утверждают, что береговая охрана Ливии недостаточно быстро пришла на помощь.

Конфискацию Lifeline премьер Мальты объяснил тем, что оно "не принадлежит какому-либо государству". Экипаж утверждает, что судно ходит под нидерландским флагом, однако власти Нидерландов отрицают принадлежность его к этой стране.

Мигрантов примут восемь стран ЕС

234 мигранта с борта Lifeline временно размещены на Мальте. Кроме этой страны еще семь государств ЕС согласились - Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Ирландия, Бельгия и Франция - принять часть из них. По мнению генерального секретаря Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), Германия не обязана автоматически быть среди стран, готовых принять мигрантов с Lifeline. У ФРГ нет "необходимости наверстывать упущенное в деле оказания гуманитарной помощи", заявил она.

Крамп-Карренбауэр призвала критично относиться к работе гуманитарных организаций. Среди них есть такие, которые "настроены не на спасение людей от непосредственной опасности, а стремятся подбирать мигрантов в море, опережая береговую охрану, которая вернула бы их обратно". Ранее глава МВД Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) заявил, что "нельзя допустить, чтобы этот случай стал прецедентом" и что между Ливией и Южной Европой "не должен курсировать шатл".

Смотрите также:

Инфографика: Беженцы в Германии Количество приезжающих в ФРГ беженцев сокращается Число прибывающих в Германию беженцев продолжает снижаться. За первый квартал 2017 года в страну въехало чуть более 60 тысяч мигрантов. За тот же период годом ранее число новоприбывших составило почти 190 тысяч.

Инфографика: Беженцы в Германии Больше всего ходатайств об убежище - от сирийских беженцев В 2016 году беженцы из Сирии, которые спасаются от войны на родине, подали почти 270 тысяч прошений о получении убежища в Германии. Речь идет как о первичных, так и о повторных заявках. В десятку стран с самым большим числом заявителей попала и Россия.

Инфографика: Беженцы в Германии Образование и работа - условие успешной интерграции Возможность найти хорошую работу повышает шансы беженцев на успешную интеграцию. Однако не все мигранты имеют возможность трудоустроиться. Серьезной проблемой часто становится отсутствие профессиональной подготовки, а порой - даже школьного образования. Только 17% живущих в Германии беженцев учились на родине в университете.

Инфографика: Беженцы в Германии На родину по собственному желанию Программа репатриации беженцев нацелена на то, чтобы помочь догбровольно вернуться на родину мигрантам, не имеющим шансов получить убежище в ФРГ. В рамках этой программы Германия планирует предоставлять таким беженцам возможность перед возвращением домой выучиться на слесаря, монтажника, электрика или каменщика. Автор: Ирина Филатова

