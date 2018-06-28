 Спасательное судно Lifeline будет конфисковано | Новости из Германии о Европе | DW | 28.06.2018

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Европа

Спасательное судно Lifeline будет конфисковано

Премьер-министр Мальты назвал Lifeline "не принадлежащим ни одной стране". Судно ходило под флагом Нидерландов, однако власти страны отрицают его принадлежность.

Судно Lifeline в мальтийском порту

Судно Lifeline в мальтийском порту

Судно Lifeline, принадлежащее немецкой благотворительной организации Mission Lifeline, будет конфисковано. Об этом вечером в среду, 27 июня, заявил премьер-министр Мальты  Джозеф Мускат. Активисты из Дрездена 21 июня подобрали 234 мигранта в Средиземном море неподалеку от побережья Ливии, но ни одна страна Евросоюза не соглашалась пускать судно Lifeline в свои порты. 27 июня ему было разрешено войти в мальтийский порт Сенглеа.

Членам экипажа мальтийские власти разрешили покинуть Lifeline, а капитан Клаус-Петер Райш (Claus-Peter Reisch) после допроса в полиции был возвращен на борт судна. Капитана обвиняют в том, что он игнорировал указания итальянских властей. Правительство Италии, по собственным данным, предписало немецким активистам предоставить возможность ливийской береговой охране оказать помощь мигрантам. В свою очередь, активисты утверждают, что береговая охрана Ливии недостаточно быстро пришла на помощь.

Контекст

Италия, отказавшись принять судно с нелегальными мигрантами, вызвала дискуссию в ЕС. Кто должен спасать и принимать у себя потерпевших бедствие мигрантов? Странам ЕС предстоит найти компромисс. (12.06.2018)

В УВКБ и Международной организации по миграции потребовали от участников саммита ЕС в кратчайшие сроки выработать решения, применимые к спасаемым на море мигрантам. (28.06.2018)

Конфискацию Lifeline премьер Мальты объяснил тем, что оно "не принадлежит какому-либо государству". Экипаж утверждает, что судно ходит под нидерландским флагом, однако власти Нидерландов отрицают принадлежность его к этой стране.

Мигрантов примут восемь стран ЕС

234 мигранта с борта Lifeline временно размещены на Мальте. Кроме этой страны еще семь государств ЕС согласились  - Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Ирландия, Бельгия и Франция - принять часть из них. По мнению генерального секретаря Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), Германия не обязана автоматически быть среди стран, готовых принять мигрантов с Lifeline. У ФРГ нет "необходимости наверстывать упущенное в деле оказания гуманитарной помощи", заявил она.

Крамп-Карренбауэр призвала критично относиться к работе гуманитарных организаций. Среди них есть такие, которые "настроены не на спасение людей от непосредственной опасности, а стремятся подбирать мигрантов в море, опережая береговую охрану, которая вернула бы их обратно". Ранее глава МВД Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) заявил, что "нельзя допустить, чтобы этот случай стал прецедентом" и что между Ливией и Южной Европой "не должен курсировать шатл". 

Смотрите также:

  • Число беженцев в Германии - инфорграфика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    Количество приезжающих в ФРГ беженцев сокращается

    Число прибывающих в Германию беженцев продолжает снижаться. За первый квартал 2017 года в страну въехало чуть более 60 тысяч мигрантов. За тот же период годом ранее число новоприбывших составило почти 190 тысяч.

  • Из каких стран приезжали беженцы в Германию в 2016 году - инфографика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    Больше всего ходатайств об убежище - от сирийских беженцев

    В 2016 году беженцы из Сирии, которые спасаются от войны на родине, подали почти 270 тысяч прошений о получении убежища в Германии. Речь идет как о первичных, так и о повторных заявках. В десятку стран с самым большим числом заявителей попала и Россия.

  • Какие учебные заведения посещали на родине живущие в ФРГ беженцы - инфографика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    Образование и работа - условие успешной интерграции

    Возможность найти хорошую работу повышает шансы беженцев на успешную интеграцию. Однако не все мигранты имеют возможность трудоустроиться. Серьезной проблемой часто становится отсутствие профессиональной подготовки, а порой - даже школьного образования. Только 17% живущих в Германии беженцев учились на родине в университете.

  • Беженцы, которые добровольно вернулись домой из Германии - инфографика

    Инфографика: Беженцы в Германии

    На родину по собственному желанию

    Программа репатриации беженцев нацелена на то, чтобы помочь догбровольно вернуться на родину мигрантам, не имеющим шансов получить убежище в ФРГ. В рамках этой программы Германия планирует предоставлять таким беженцам возможность перед возвращением домой выучиться на слесаря, монтажника, электрика или каменщика.

    Автор: Ирина Филатова


 

Смотреть видео 02:24
Now live
02:24 мин

Lifeline терпит бедствие: ситуация на корабле близка к критической (26.06.2018)

 

Контекст

Инфографика: Беженцы в Германии

За последний год количество прибывающих в Германию беженцев заметно снизилось. Кто просит убежище в ФРГ и сколько мигрантов возвращается домой. Инфографика DW. (06.09.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Lifeline терпит бедствие: ситуация на корабле близка к критической (26.06.2018)  

На саммите по беженцам решат строить "крепость Европу" (27.06.2018)  

Дети сирийских беженцев работают в Турции за 50 центов в час (05.12.2017)  

Также по теме

Rettungsboot Mission Lifeline im Mittelmeer

Мальта приняла спасательное судно с беженцами Lifeline 27.06.2018

Судно Lifeline со спасенными беженцами прибыло в мальтийский порт вечером 27 июня. Германия готова принять часть беженцев, только если судно будет арестовано.

Malta Rettungsboot Mission Lifeline im Hafen von Valletta

В ООН подвергли ЕС критике из-за драмы вокруг судна с беженцами 28.06.2018

В УВКБ и Международной организации по миграции потребовали от участников саммита ЕС в кратчайшие сроки выработать решения, применимые к спасаемым на море мигрантам.

Rettungsschiff Seefuchs

Италия вновь не пускает судно с беженцами в свои воды 22.06.2018

Lifeline спасла более 200 мигрантов в Средиземном море, Италия отказывается пускать их. Рим собирается проверить правовой статус немецких спасателей.

Самые читаемые

"Заслужили": в Германии комментируют вылет сборной с ЧМ-2018  

Комментарий: Почему Путин принял Болтона и как он сдаст Трампу Иран  

Комментарий: Главный тренер сборной Германии должен уйти в отставку  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно