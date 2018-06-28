Спасательное судно Lifeline будет конфисковано

Премьер-министр Мальты назвал Lifeline "не принадлежащим ни одной стране". Судно ходило под флагом Нидерландов, однако власти страны отрицают его принадлежность.
Судно Lifeline, принадлежащее немецкой благотворительной организации Mission Lifeline, будет конфисковано. Об этом вечером в среду, 27 июня, заявил премьер-министр Мальты Джозеф Мускат. Активисты из Дрездена 21 июня подобрали 234 мигранта в Средиземном море неподалеку от побережья Ливии, но ни одна страна Евросоюза не соглашалась пускать судно Lifeline в свои порты. 27 июня ему было разрешено войти в мальтийский порт Сенглеа.
Членам экипажа мальтийские власти разрешили покинуть Lifeline, а капитан Клаус-Петер Райш (Claus-Peter Reisch) после допроса в полиции был возвращен на борт судна. Капитана обвиняют в том, что он игнорировал указания итальянских властей. Правительство Италии, по собственным данным, предписало немецким активистам предоставить возможность ливийской береговой охране оказать помощь мигрантам. В свою очередь, активисты утверждают, что береговая охрана Ливии недостаточно быстро пришла на помощь.
Конфискацию Lifeline премьер Мальты объяснил тем, что оно "не принадлежит какому-либо государству". Экипаж утверждает, что судно ходит под нидерландским флагом, однако власти Нидерландов отрицают принадлежность его к этой стране.
Мигрантов примут восемь стран ЕС
234 мигранта с борта Lifeline временно размещены на Мальте. Кроме этой страны еще семь государств ЕС согласились - Италия, Люксембург, Нидерланды, Португалия, Ирландия, Бельгия и Франция - принять часть из них. По мнению генерального секретаря Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр (Annegret Kramp-Karrenbauer), Германия не обязана автоматически быть среди стран, готовых принять мигрантов с Lifeline. У ФРГ нет "необходимости наверстывать упущенное в деле оказания гуманитарной помощи", заявил она.
Крамп-Карренбауэр призвала критично относиться к работе гуманитарных организаций. Среди них есть такие, которые "настроены не на спасение людей от непосредственной опасности, а стремятся подбирать мигрантов в море, опережая береговую охрану, которая вернула бы их обратно". Ранее глава МВД Германии Хорст Зеехофер (Horst Seehofer) заявил, что "нельзя допустить, чтобы этот случай стал прецедентом" и что между Ливией и Южной Европой "не должен курсировать шатл".
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