Спасатели беженцев в Средиземном море: терпение ЕС на пределе

Политики из Италии, Франции, Испании и Мальты продолжают спорить о том, кто должен принимать суда с беженцами в Средиземном море. Италия еще в январе 2018 года перестала выполнять свои обязательства по приему всех беженцев, спасенных в акватории Средиземного моря между итальянским и ливийским побережьями. Новый министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини, относящий себя к правым политическим силам, жестко проводит свою политику.

Власти стран ЕС перешли к скрытному противостоянию с НКО из-за беженцев

Он сообщил, что вообще не будет пускать в итальянские порты суда с подобранными в море мигрантами. Людей, находящихся на борту частных спасательных судов, Сальвини назвал "мясом" и "товаром". "Мы хозяева в своем собственном доме", - написал министр в своем аккаунте в Twitter. И добавил, что "золотые времена" для помогающих беженцам благотворительных организаций прошли.

Маттео Сальвини

Михаэля Бушхойера (Michael Buschheuer), основателя такой неправительственной организации Sea-Eye из немецкого Регенсбурга, угрозы итальянского министра не удивляют. "Этой тактике уже год,- рассказал активист в интервью DW. - С марта 2017 года правительства всех европейских стран постепенно перешли к скрытному противостоянию с НКО и попыткам избавиться от нас, блокировать нашу работу или препятствовать ей".

Так что слова Сальвини - "это просто логическое продолжение этой деятельности", полагает Бушхойер. В Италии против спасателей даже начато расследование по обвинению в пособничестве торговцам людьми из Ливии. Впрочем, на прошлой неделе расследование было прекращено судьей в Палермо из-за отсутствия доказательств.

Большинство беженцев спасают итальянские военные

До сих пор все действия по спасению тонущих беженцев и их доставке в морские гавани координировал центральный штаб военно-морских сил Италии в Риме. В этом году совместно с европейскими коллегами итальянские моряки спасли больше половины нуждавшихся в помощи беженцев.

Михаэль Бушхойер

"И мы тоже никогда ничего другого не делали, кроме спасения потерпевших кораблекрушение - так же, как это делает и любое другое оказавшееся в регионе европейское или американское судно. Так что все эти постоянные обвинения в наш адрес и помехи нашей работе нас сильно задевают", - говорит активист Михаэль Бушхойер.

Кстати, как сообщили в европейской погранслужбе Frontex, в операциях в акватории Средиземного моря по борьбе с торговцами людьми из Ливии помимо Италии участвуют еще 15 государств-членов Евросоюза. Так что заявление Сальвини о том, что Европа оставила Италию одну, не соответствует реальности.

Обязанность спасать людей в открытом море

Кроме того, на слова Сальвини о закрытии итальянских портов возразил итальянский министр инфраструктуры и транспорта Данило Тонинелли. Официальных распоряжений по закрытию портов пока не было, уточнил он - да и возможно это только в случае инфекционных заболеваний на борту или террористической угрозы. И, напротив, согласно международным договоренностям, Италия, Мальта, Франция и Испания должны пускать в свои гавани суда в том случае, если на борту закончились продукты питания или возникла критическая ситуация. "Существует обязанность по спасению людей в открытом море", - напоминает боннский профессор морского права Штефан Талом (Stefan Talom).

Тысячи евро - за место на надувной лодке

Но вот что должно происходить дальше, морским правом не регулируется, признает он. Имеют ли право спасенные сойти на берег в ближайшей гавани, международными соглашениями не оговаривается. "Италия является не первой страной, закрывшей свои порты, а последней", - указывает глава НПО Sea-Eye Бушхойер. Остальные сделали это намного раньше, напоминает он и уточняет: "Наши требования обращены не только к Европе, но и к таким странам, как Египет или Тунис, от которых мы тоже ожидаем, что они примут у себя беженцев, будут участвовать в их спасении и вообще начнут обращаться с людьми по меньшей мере так, чтобы спасенным не пришлось опасаться за свою жизнь".

В Frontex критикуют частных спасателей беженцев

Тем временем лидеры стран Евросоюза ведут активную дискуссию об общеевропейской миграционной политике. Единственное, с чем все пока согласны, - это необходимость лучше защищать внешние границы ЕС и предотвращать попытки въезда на его территорию. Нужна и политика устрашения, чтобы у мигрантов и не возникало желания пуститься в опасную поездку через Средиземное море. Этот план уже давно собирались реализовать министры внутренних дел стран ЕС, уповающие на то, что человек, не рассчитывающий на спасение с его надувной лодки, скорее всего, и не пустится в плавание.

Именно поэтому еще год назад в погранслужбе Frontex подвергли критике в основном частные спасательные суда, отнеся их к категории факторов, побуждающих мигрантов отправиться в путешествие - и ради этого заплатить торговцам людьми тысячи евро за место в надувной лодке или деревянной посудине. "И если мы сейчас исчезнем - не только Sea-Eye, но и все прочие НПО, - то ливийским и европейским военным станет намного легче отправлять беженцев назад", - считает Михаэль Бушхойер.

Маршрут через Средиземное море

Между тем Рим достиг договоренности с ливийскими властями - и, похоже, даже с лидерами вооруженных формирований - о том, что за определенное финансирование они будут препятствовать отправке мигрантов через Средиземное море. Евросоюз укрепляет береговую охрану Ливии. Как считает Международная организация по миграции (IOM), эти действия приносят свои результаты. Число мигрантов, прибывших в Италию по Средиземному морю, в первой половине нынешнего года сократилось до 16 400 человек. За первые 6 месяцев прошлого года цифра составила 73 тысячи человек.

Впрочем, за этот же период существенно выросло число беженцев, достигших Испании. И по меньшей мере 635 человек утонули в море на пути из Ливии в Италию. До сих пор за спасение утопающих в акватории между Ливией и Италией отвечал Рим. Сейчас ситуация меняется, и, по сообщению из итальянских правительственных кругов, часть ответственности за должна взять на себя Ливия - ответственности за спасение и возвращение беженцев на африканский континент.

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