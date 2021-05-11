В чем проблема цифровых пропусков в России и как Трамп остановил иммиграцию. DW Новости (23.04.2020)

Тема коронавируса остается в мире доминирующей. И если в ряде стран, как в ФРГ, ограничительные меры начинают смягчать, то в других, для которых пик заболеваний еще впереди, принимают новые. Так, примерно в четверти российских регионов собираются ввести так называемые цифровые пропуска. В Москве такие пропуска уже есть. Но далеко не всем новая система по душе.