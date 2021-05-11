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Спаржа

Травянистое растение (семейство спаржевые) с чешуйчатыми листьями. Молодые побеги спаржи, растущие под землей, употребляются в пищу.

Weisse Rübchen (l-r) Radieschen und Lauch aus Region liegen am Freitag (21.05.2010) in einem Verkaufsstand auf dem Bauernmarkt in Hamminkeln-Loikum. Foto: Horst Ossinger

Самые весенние овощи и фрукты Германии 11.05.2021

Что растет в Германии на соседней грядке? И что можно приготовить из майской репки, мангольда и спаржи?
12.04.2021 Reinhart, Fränkische Spargelkönigin, während der Eröffnung der bayerischen Spargel-Saison. Die bayerische Spargel-Saison 2021 wurde am Morgen offiziell eröffnet.

Баварская королева открыла сезон спаржи (фото) 14.04.2021

Монархию в Баварии (пока) не восстановили, но некоторые коронованные особы исправно выполняют свои обязанности - например, королева спаржи во Франконии.
Folien liegen auf einem Spargelfeld (Luftaufnahme mit Drohne). Demnächst startet die Spargelsaison in Bayern. Jährlich helfen in den deutschen Landwirtschaftsbetrieben im Durchschnitt rund 300 000 Saisonkräfte. Im vergangenen Jahr sind es wegen der Corona-Pandemie deutlich weniger gewesen. +++ dpa-Bildfunk +++

Спаржа на марше! В Германии готовятся к сезону королевы овощей (фото) 06.03.2021

Немецкие фермеры уже вышли на свои поля и готовят грядки со спаржей - окучивают и накрывают пленкой.

В чем проблема цифровых пропусков в России и как Трамп остановил иммиграцию. DW Новости (23.04.2020) 23.04.2020

Тема коронавируса остается в мире доминирующей. И если в ряде стран, как в ФРГ, ограничительные меры начинают смягчать, то в других, для которых пик заболеваний еще впереди, принимают новые. Так, примерно в четверти российских регионов собираются ввести так называемые цифровые пропуска. В Москве такие пропуска уже есть. Но далеко не всем новая система по душе.
04.04.2020, Rheinland-Pfalz, Mainz: Mit Schutzhandschuhen und mit Abstand überreicht eine Markthändlerin einer Kundin eine Tüte mit Spargel an einem Stand auf der Markt. Die Corona-Krise wirkt sich auch auf Wochenmärkte in Rheinland-Pfalz aus. Zahlreiche Städte haben neue Vorgaben gemacht etwa zu Besuchergrenzen oder zu mehr Freiräumen. (zu dpa „Größere Abstände auf Wochenmärkten für besseren Infektionsschutz“ von Christian Schultz) Foto: Andreas Arnold/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Германии настало время королевы овощей (фото) 06.04.2020

Спаржа, которую так любят немцы, в этом году особенно вкусна и дорога - еще и потому, что для фермеров в Германии она обернулась головной болью...
05.03.2020, Bayern, Geiselhöring: Ein Spargelfeld ist mit schwarzen Folien abgedeckt (Luftaufnahme mit Drohne). Foto: Armin Weigel/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Пролетая над полями спаржи (фото) 10.03.2020

Немцы называют спаржу "королевой овощей". До начала сезона в Германии осталось недель пять-шесть.

Ein Teller mit gruenem Spargel und Mangokugeln steht am 18.02.2016 im Restaurant Tim Raue in Berlin auf einem Tisch. Foto: Franziska Gabbert | Verwendung weltweit

Так готовят спаржу в Германии 20.04.2019

В Германии сезон спаржи в самом разгаре. Вот несколько идей для блюд из культового овоща, обладающего не только особым вкусом, но и массой полезных веществ.
dpatopbilder - 08.04.2019, Hessen, Weiterstadt: Die neue hessische Spargelkönigin Ronja I. nimmt auf dem Tannenhof Meinhardt an der Eröffnung der Spargelsaison 2019 teil. In Hessen wird auf knapp 2000 Hektar Spargel angebaut, der überwiegende Teil davon im Raum Darmstadt. Foto: Arne Dedert/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Гессенская королева спаржи (фото) 10.04.2019

В Германии начался новый сезон спаржи - очень популярной среди немецких гурманов и многочисленных других бюргеров.

Страшные лесные пожары в Греции привели к трагедии - "Европа в фокусе" (06.08.2018) 06.08.2018

Также в программе: как жители карибского острова пострадают от Brexit. Во Франции некоторые фермеры борются за нестандартную спаржу. В Нидерландах спасают мельницы. И из-за чего страдают знаменитые Плитвицкие озера.
24.06.2018, Bayern, Pfronten: Besucher eines Johannisfeuers stehen neben den lodernden Flammen. Das Entzünden von Johannisfeuern symbolisiert die Sonnenwende. Die Feiernden wollen damit die Sonne ehren und ihr symbolisch mehr Kraft verleihen. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Вишня покраснела, спаржа - умерла 25.06.2018

Эта фотография была сделана в ночь на прошлое воскресенье, 24 июня, в Баварии, где такими кострами отмечают день святого Иоанна Крестителя.

Самые любимые няни российских олигархов и звезд Голливуда - "Европа в фокусе" (11.06.2018) 11.06.2018

Почему в Италии не довольны Евросоюзом и Германией? Где во Франции попробовать запрещенную спаржу? Почему в Греции действуют законы шариата? История 5-летнеей девочки, которая стала инвалидом из-за войны в Донбассе.
2501737 10/01/2014 A view of the Zolotoi Rog Bay and the city of Vladivostok as seen from a pylon of the cable-stayed bridge. Vitaliy Ankov/RIA Novosti |

Что не так с "дальневосточным гектаром" 01.02.2018

Остров квестов, лес с шиитаке и фермы по выращиванию спаржи - 1 февраля исполнился год со старта всероссийской раздачи бесплатных гектаров на Дальнем Востоке. DW о первых итогах программы.
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DW представляет: Фестиваль музыки барокко в Шветцингене 26.05.2017

В субботу, 27 мая, в рамках проекта "DW в гостях у радио "Орфей" прозвучит концерт, состоявшийся в немецкой столице музыки барокко.

Сезон спаржи в Германии открыт (01.04.2017) 01.04.2017

В Германии открылся сезон спаржи. Королеву овощей здесь просто обожают. В среднем каждый житель страны съедает ежегодно 1,6 кг спаржи. Самая любимая - белая. А какую любите вы?
09.06.2015 *** Spargelstangen, Zitronen und Limetten stehen in einem Körbchen am 09.06.2015 in Berlin auf einem Tisch vor einem Restaurant und werben für die Spargelgerichte. Foto: Jens Kalaene/dpa Copyright: picture-alliance/dpa/J. Kalaene

Едим спаржу 03.05.2016

В рекламе спаржа не нуждается. Этот овощ открывает новый сезон. С чем и как ее едят, делятся немецкие повара.
#42416141 - Spargel mit schinken© HLPhoto

В Германии начинается сезон спаржи (фото) 23.03.2016

Спаржу ценили еще древние римляне. Среди европейцев сейчас особой любовью она пользуется у немцев.
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