Травянистое растение (семейство спаржевые) с чешуйчатыми листьями. Молодые побеги спаржи, растущие под землей, употребляются в пищу.
Тема коронавируса остается в мире доминирующей. И если в ряде стран, как в ФРГ, ограничительные меры начинают смягчать, то в других, для которых пик заболеваний еще впереди, принимают новые. Так, примерно в четверти российских регионов собираются ввести так называемые цифровые пропуска. В Москве такие пропуска уже есть. Но далеко не всем новая система по душе.
Также в программе: как жители карибского острова пострадают от Brexit. Во Франции некоторые фермеры борются за нестандартную спаржу. В Нидерландах спасают мельницы. И из-за чего страдают знаменитые Плитвицкие озера.
Почему в Италии не довольны Евросоюзом и Германией? Где во Франции попробовать запрещенную спаржу? Почему в Греции действуют законы шариата? История 5-летнеей девочки, которая стала инвалидом из-за войны в Донбассе.