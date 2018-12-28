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Канун Рождества.
Этот слоненок появился на свет в зоопарке Гамбурга в Сочельник, но показали его посетителям только сейчас.
24 декабря в Германии отмечают Сочельник (Heiliger Abend). По традиции праздничный вечер проводят в кругу семьи.
Как показало новое исследование, главное для немцев в этом году - пережить Сочельник без стресса. А вот будет ли елка и подарки - уже не столь важно.
Социологи подсчитали, что лишь 8 процентов немцев проведут Сочельник в одиночестве, причем половина из них - не по своей воле. Немцы готовы пригласить на праздник даже дальних родственников.
У христиан в большинстве стран мира наступил главный праздник. Рождество в эти дни празднуют не только католики и протестанты, но и представители практически всех христианских конфессий.
Сербский президент Борис Тадич заявил о своем намерении провести сочельник и православное Рождество в главном православном монастыре Косово. Правительство Косово не против частного визита.
После обильных снегопадов накануне в ночь с 5 на 6 января Германию накрыла волна холодов. В отдельных регионах страны температура опускалась до минус 25 градусов. Метеорологи прогнозируют дальнейшие морозы.
24.12.2003
Рождество? Чтобы получать подарки, чтобы магазинам было что продавать. Это день рождения деда Мороза. Но кто-то сказал, что в этот день дед Мороз умер...
24.12.2002
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