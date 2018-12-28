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Сочельник

Канун Рождества.

dpatopbilder - 26.12.2018, Hamburg: Ein noch namenloser Elefant steht in Hagenbecks Tierpark im Elefantenhaus unter einem erwachsenen Tier. Ein etwa 100 Kilogramm schweres Bullenkalb ist am Heiligen Abend in dem Zoo zur Welt gekommen. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В зоопарке Гамбурга родился 100-килограммовый малыш (фото) 28.12.2018

Этот слоненок появился на свет в зоопарке Гамбурга в Сочельник, но показали его посетителям только сейчас.

ARCHIV - Dekorationssterne sind am 04.12.2016 vor dem Weihnachtsbaum des Dortmunder Weihnachtsmarktes (Nordrhein-Westfalen) zu sehen. Zahlreiche Weihnachtsmärkte schließen am 23.12.2017 ihre Pforten. Foto: Ina Fassbender/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Германия готовится к Рождеству 24.12.2016

24 декабря в Германии отмечают Сочельник (Heiliger Abend). По традиции праздничный вечер проводят в кругу семьи.
ILLUSTRATION - Ein Pärchen streitet sich am Sonntag (26.12.2010) in München (Oberbayern) hinter einem geschmückten Christbaum. Die Stille Nacht ist heuer in Bayern ihrem Namen gerecht geworden. Viele Polizeistationen im Freistaat meldeten keine Vorkommnisse. Am ersten Weihnachtsfeiertag mussten die Beamten dann aber doch zu Familienstreitigkeiten und Schlägereien ausrücken. Foto: Andreas Gebert dpa/lby (zu dpa lby 7124)

Опрос: Ссоры под елкой и прочие рождественские тренды 10.12.2014

Как показало новое исследование, главное для немцев в этом году - пережить Сочельник без стресса. А вот будет ли елка и подарки - уже не столь важно.
Christmas © ganzo12 #46604607

Опрос: Рождество в Германии остается семейным праздником 29.11.2012

Социологи подсчитали, что лишь 8 процентов немцев проведут Сочельник в одиночестве, причем половина из них - не по своей воле. Немцы готовы пригласить на праздник даже дальних родственников.
Hell strahlt die Weihnachtstanne auf der Binnenalster vor dem Alsterhaus am Montag, 14. Dezember 2009, in Hamburg. (AP Photo/Fabian Bimmer) --- A chrismas tree is pictured on the innerlake Alster in downtown Hamburg, Germany, on Monday, Dec. 14, 2009. (AP Photo/Fabian Bimmer)

Католики и протестанты празднуют Рождество 25.12.2010

У христиан в большинстве стран мира наступил главный праздник. Рождество в эти дни празднуют не только католики и протестанты, но и представители практически всех христианских конфессий.
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Сербский президент отметит Рождество в Косово 06.01.2010

Сербский президент Борис Тадич заявил о своем намерении провести сочельник и православное Рождество в главном православном монастыре Косово. Правительство Косово не против частного визита.
Schneebedeckte Fahrräder stehen am Montag (05.01.2009) in der Fußgängerzone von Dortmund in einem Ständer. Über Nacht waren bis zu 20 Zentimeter Neuschnee gefallen. Foto: Bernd Thissen dpa/lnw +++(c) dpa - Bildfunk+++

Холода в Германии не отступают 06.01.2009

После обильных снегопадов накануне в ночь с 5 на 6 января Германию накрыла волна холодов. В отдельных регионах страны температура опускалась до минус 25 градусов. Метеорологи прогнозируют дальнейшие морозы.

Каждый девятый немец проводит Рождественский сочельник в одиночестве 21.12.2006

300 евро за сочельник 29.12.2003

24.12.2003
Weihnachten, Weihnachtsbaum, Lichter

Сочельник в Европе 25.12.2002

Рождество? Чтобы получать подарки, чтобы магазинам было что продавать. Это день рождения деда Мороза. Но кто-то сказал, что в этот день дед Мороз умер...

Сочельник 24.12.2002

24.12.2002